Juez del caso de Nicolás Petro regañó en varias ocasiones a la defensa por interrumpir la audiencia: “Respete que estoy hablando”

Juez del caso de Nicolás Petro regañó en varias ocasiones a la defensa por interrumpir la audiencia - crédito @HombreJurista/X - @nicolaspetrob/Instagram

El 26 de noviembre de 2025 se reanudó la audiencia de imputación de cargos contra el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos, por presunto desvío de recursos de la Gobernación del Atlántico.

Petro Burgos no aceptó cargos por cinco delitos, el exfuncionario señaló no comprender los hechos, lo que impedía tomar una decisión.

A juicio del exdiputado del Atlántico, los cambios son “una situación confusa y riesgosa que estaría siendo utilizada por la Fiscalía para forzar las categorías de mi responsabilidad”. Nicolás sostuvo que la falta de claridad en el caso pone su derecho a la defensa en desventaja.

Nicolás Petro no aceptó cargos por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado - crédito X

En consecuencia, solicitó al juez que quede por escrito en la imputación de cargos que hubo correcciones a lo largo de las audiencias, además de que su rol en los presuntos delitos fueron cambiados en múltiples ocasiones, lo que “ha violentado mi debido proceso”.

La respuesta del juez fue tajante: “para el despacho la imputación de cargos fue clara, independiente de lo que piense su defensa o usted”. Así las cosas, señaló que oficialmente fue imputado. “Usted inicia formalmente un proceso penal en su contra y adquiera la calidad de imputado”, sostuvo.

El juez aprovechó para que la fiscal del caso resolviera las inquietudes del acusado sobre los cargos imputados. Mientras la Fiscalía General de la Nación, representada por Lucy Laborde explicaba al hijo mayor del jefe de Estado colombiano su implicación en los hechos, el abogado defensor Alejandro Carranza fue visto por el juez hablando con alguien en medio de la audiencia.

El abogado Alejandro Carranza ofreció disculpas a las partes conectadas, argumentando que dialogaba con su cliente sobre la imputación de cargos - crédito captura de video

Frente a esto, la juez no dudó en interrumpir el testimonio del ente acusador para hacer un fuerte llamado de atención al togado. “Señor defensor con quien habla (...) es una falta de respeto hablar mientras yo estoy hablando, se me tiene que escuchar”, señaló.

Carranza se defendió, argumentando que no hablaba con ninguna persona, sino que estaba analizando los argumentos de Laborde. Sin embargo, minutos después de la advertencia volvió a interrumpir la audiencia, lo que le valió otro regaño.

“Estoy resolviendo algo importante y lo veo hablando con alguien”, insistió el juez.

Esta vez, el abogado defensor sostuvo que dialogaba con Nicolás Petro para explicarle la situación sobre la imputación de cargos, por lo que ofreció disculpas a las partes conectadas. Sin embargo, el magistrado lanzó un contundente mensaje a Carranza.

“Deje de prender y apagarme el micrófono para hablar con su cliente, que yo estoy hablando con él para explicarle sus dudas”.

Luego del incidente, Petro Burgos no aceptó cargos, por lo que el juez explicó lo que sigue en el proceso judicial. Además, señaló que se retomará la audiencia el martes 2 de diciembre de 2025 a las 8:30 a. m.

Comisión de Acusaciones solicitó investigar a la fiscal Lucy Laborde

El documento señala que Lucy Laborde, representante del ente acusador, habría incurrido en una violación de sus deberes funcionales - crédito Colprensa/X

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes solicitó la apertura de investigaciones penales y disciplinarias contra la fiscal Lucy Laborde, responsable de los procesos judiciales que involucran a Nicolás Petro.

Esta petición surge a raíz de una supuesta obstrucción a las órdenes emitidas por la propia Comisión y por lo que se considera una dilación injustificada en la realización de una inspección clave, programada para el 18 de noviembre de 2025, en el contexto del proceso que se adelanta contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal durante la campaña electoral de 2022.

El documento, al que tuvo acceso la sección judicial de Caracol Radio, señala que la fiscal Laborde habría interferido en el cumplimiento de la función constitucional de investigación y habría incurrido en una violación de sus deberes funcionales.