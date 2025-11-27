Colombia

Hallan sin vida a dos oficiales del Ejército dentro de un vehículo en el Cantón Norte: investigan posible crimen pasional

Las autoridades no han revelado aún las identidades de los oficiales, aunque versiones preliminares indican que se trataría de un capitán en proceso de ascenso y una teniente, información que sigue bajo verificación

Las autoridades mantienen en reserva
Las autoridades mantienen en reserva la identidad de los dos oficiales fallecidos mientras avanzan los procedimientos forenses. - crédito Freepik

En la noche de este miércoles 26 de noviembre, autoridades militares confirmaron la muerte de dos oficiales del Ejército Nacional al interior de un vehículo ubicado en las instalaciones del Cantón Norte, en el norte de Bogotá. La información preliminar indica que el hecho estaría relacionado con un posible incidente de carácter personal, mientras se adelantan las investigaciones para establecer con precisión lo ocurrido.

A través de un comunicado oficial, el Ejército informó que el caso se registró en horas de la noche y que, de manera preliminar, se trató de un suceso ocurrido en circunstancias aún por esclarecer.

La institución señaló: “Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal.”

El Ejército reiteró que mantiene colaboración con las autoridades competentes para permitir el desarrollo de los procedimientos forenses y las labores investigativas que permitan esclarecer plenamente los hechos.

El Ejército informó inicialmente que
El Ejército informó inicialmente que el hecho estaría relacionado con un posible incidente de carácter personal. - crédito @COL_EJERCITO/X

Posteriormente, el Centro de Educación Militar emitió un segundo comunicado en el que amplió la información sobre el hallazgo de los cuerpos. Según la institución, hacia las 8:30 p. m. se escucharon varias detonaciones en el área del parqueadero y el casino de oficiales de la Escuela de Infantería. Tras la verificación correspondiente, los cuerpos de los dos oficiales fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo particular.

El documento precisó que las primeras verificaciones apuntan a que el hecho estaría presuntamente relacionado con situaciones de carácter personal. De inmediato, se dio aviso a la Policía Nacional, que asumió los actos urgentes y la recolección de evidencia.

Asimismo la misiva informó que se activaron los protocolos de acompañamiento psicosocial para las familias de los oficiales fallecidos y la institución expresó su mensaje de solidaridad a los allegados de las víctimas.

El Centro de Educación Militar
El Centro de Educación Militar detalló que los cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo tras escucharse varias detonaciones. - crédito Ejército

Información preliminar sobre las víctimas

Aunque el Ejército no ha revelado oficialmente las identidades de los oficiales fallecidos, fuentes consultadas por El Tiempo indicaron que se trataría de un capitán en curso de ascenso a mayor y de una teniente. De acuerdo con versiones iniciales, los hechos estarían relacionados con una presunta situación de violencia de género.

“Sabemos que la mujer era una teniente. Presuntamente, el capitán se quitó la vida”, dijo una fuente al medio.

Según la información conocida, el capitán habría atacado a la oficial mujer y posteriormente se habría quitado la vida, planteamiento que se encuentra bajo verificación por parte de criminalística y los investigadores asignados al caso.

Reporte de la emergencia y procedimientos iniciales

El informe preliminar señala que un suboficial de servicio recibió un llamado a las 8:33 p. m. sobre un posible evento con heridos por arma de fuego en inmediaciones del casino de oficiales. Al llegar los equipos de emergencia, el personal médico confirmó que las dos personas se encontraban sin signos vitales.

No se reportaron heridos adicionales y la zona fue asegurada para permitir el trabajo de criminalística y las inspecciones técnico-investigativas.

Contexto institucional y agenda en el Cantón Norte

El hecho se registró un día antes de la ceremonia del aniversario del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército, programada para este jueves 27 de noviembre en el mismo Cantón Norte y que sería encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. En la actividad se tenía previsto condecorar a personal destacado de la unidad militar.

El suceso ocurrió en las
El suceso ocurrió en las instalaciones del Cantón Norte, donde se activaron los protocolos de emergencia e investigación. - crédito Google Maps

Investigación en curso

Las autoridades militares y judiciales avanzan en la inspección de la escena, la recopilación de testimonios y el análisis de evidencias para determinar las circunstancias exactas del caso. El Ejército reiteró que la información será ampliada en la medida en que los equipos especializados entreguen los resultados correspondientes.

Por ahora, las identidades de los oficiales permanecen reservadas, mientras se lleva a cabo el proceso formal de notificación a sus familias y se completan los procedimientos forenses.

