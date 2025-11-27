Colombia

Gustavo Petro podría perder la investidura del CNE según el articulo 109 de la Constitución: “Debe salir”

Según la legislación, cualquier candidato o partido que supere los límites legales de gasto deberá afrontar sanciones, entre ellas, la destitución, pero determinar su responsabilidad recae en el Congreso

Guardar
Gustavo Petro en el ojo
Gustavo Petro en el ojo del huracán por CNE sancionar su campaña que lo llevó a la presidencia por violar los topes electorales - crédito Presidencia

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este jueves 27 de noviembre de 2025 una sanción formal contra la campaña Petro Presidente 2022-2026 tras determinar que sobrepasó los topes legales de gasto durante ambas vueltas de las pasadas elecciones presidenciales.

En una sesión que se extendió menos de una hora y contó con la intervención de dos conjueces, el organismo aprobó la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicha votación logró el respaldo de los magistrados ponentes, junto a Maritza Martínez (Partido de la U), Altus Baquero (Partido Liberal), Alfonso Campos (Partido Conservador) y el conjuez Majer Nayi Abushihab, mientras que el conjuez Iván Acuña votó en contra.

La magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) se apartó del proceso por estar recusada, al tiempo que Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) declaró su impedimento debido a nexos laborales previos con la campaña.

El CNE concluyó que la campaña gastó 5.300 millones de pesos por encima de los límites permitidos, discriminados en 3.700 millones durante la primera ronda y 1.600 millones en la segunda.

Entre las pruebas se detallan pagos no reportados provenientes de Fecode, compra de espacios publicitarios en Caracol TV, pagos a testigos electorales y aportes de la Unión Patriótica (UP).

Además, el fallo resalta el uso de fuentes de financiación prohibidas, como la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y desembolsos a testigos realizados por Ingenial Media SAS. Se comprobó la remuneración de 30.256 testigos electorales para la candidatura del Pacto Histórico durante la primera vuelta.

Daniel Briceño citó el artículo 109 para advertir que “Petro debe salir”

El anuncio generó amplias reacciones, especialmente tras el mensaje del abogado Daniel Briceño en la red X, que aseguró: “El CNE acaba de sancionar la campaña de Petro por volarse los topes de gastos en 3.698 millones”.

Briceño argumentó que la medida tiene implicaciones institucionales directas, ya que, de acuerdo con la Constitución, “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, será sancionada con la pérdida del cargo”.

El artículo 109, reformado por el Acto Legislativo 1 de 2003, dispone que una infracción debidamente comprobada debe derivar en la destitución del cargo ocupado tras la elección.

“Petro debe salir”, concluyó Briceño en su publicación, impulsando el debate público acerca de la aplicación efectiva de la normativa y los próximos pasos que podría tomar el Congreso de la República en este caso.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPresidente PetroGobierno PetroConsejo Nacional ElectoralCNEArtículo 109 de la ConstituciónColombia-Noticias

Más Noticias

Petro volvió a cuestionar estrategia del Banco de la República afirmando que la inflación no baja porque el emisor “usa la tasa de interés, para recoger dinero”

El jefe de Estado criticó el uso de tasas de interés para controlar el alza de precios y atribuye la persistencia inflacionaria a la especulación en sectores como el gas y el agua

Petro volvió a cuestionar estrategia

Sin coronas verdes ni moños rojos en la puerta: la tendencia de Navidad 2025 que redefine la elegancia

La decoración navideña este año propone nuevos estilos para las puertas del hogar y sugiere alternativas distintas a los adornos tradicionales

Sin coronas verdes ni moños

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

El ‘desafiante’ habló de su experiencia en el ‘reality’ y reveló detalles que lo obligaron a dejar el programa de competencia

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’

Daniel Quintero interpuso una denuncia penal contra el presidente del Concejo de Medellín por señalamientos en su contra: “¿Hasta cuándo?"

Se trata de Sebastián López, concejal por el partido Centro Democrático, que, según el exalcalde de Medellín, lo ha tratado de corrupto y ladrón en varias ocasiones

Daniel Quintero interpuso una denuncia

Resultados de la Lotería de Manizales hoy, 26 de noviembre: premio de $2.600 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería de Manizales

Resultados de la Lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Paola Jara sorprende con su figura a solo días de dar a luz a su hija Emilia: “Así vamos”

Lele Pons reveló que le pidió consejos de maternidad a Shakira: “Me gustaría tener una relación como la que tiene con sus hijos”

El equipo de Pirlo habría pedido que retiren canciones de Blessd en evento de Cali: “Que payasada”

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

Deportes

Prensa brasileña sentencia a Rafael

Prensa brasileña sentencia a Rafael Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia

El colombiano Luis Javier Suárez fue destacado como el máximo goleador de la segunda división de España: así fue la ceremonia

James Rodríguez podría seguir en el fútbol mexicano: este es el gigante que buscaría su fichaje

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó