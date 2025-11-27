Colombia

Giovanny Ayala pidió a los captores de su hijo con mensajes en emotiva velatón en Villavicencio: “Estamos viviendo una difícil situación”

La familia del artista y decenas de personas se reunieron en un parque de Villavicencio para exigir la liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, quienes llevan más de una semana secuestrados

Entre lágrimas, Giovanny Ayala envió un mensaje a los captores de su hijo desaparecido - crédito @miguelayala_oficial @@giovannyayalaoficial/ Instagram

La angustia y la incertidumbre persisten en la familia del cantante Giovanny Ayala.

Tras más de una semana desde la desaparición de su hijo Miguel Ayala y su amigo Nicolás Pantoja, el artista se reunió junto a familiares, seguidores y amigos en el parque central de Villavicencio para participar de una velatón y clamar por su pronta liberación.

Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron vistos por última vez el 18 de noviembre, cuando se dirigían por la vía Panamericana desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira. Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer su paradero.

En la noche de la velatón, Giovanny Ayala agradeció el respaldo recibido.

“La solidaridad de Villavicencio hoy se ve reflejada en una oración, prender una vela para la luz del camino de mi hijo, y de Nicolás, para un pronto regreso a casa”, expresó el artista ante las personas presentes.

A lo largo de la reunión, el cantante no ocultó su dolor y preocupación por la falta de noticias sobre Miguel y Nicolás.

Aprovechó la presencia de la prensa para transmitir un emotivo mensaje dirigido a los captores de los dos jóvenes: “A los captores que se pongan la mano en el corazón, estamos viviendo una difícil situación en nuestro país”.

Giovanny Ayala hizo énfasis en la juventud y los sueños de su hijo y su amigo. “Mi muchacho tiene 21 años, Nicolás tiene 20 años. Son muchachos que están llenos de esperanza, de sueños, no están en esta guerra, están en los sueños de la música, ellos no, por favor”, manifestó entre lágrimas.

El cantante también dirigió unas palabras a Miguel, animándolo a mantenerse fuerte en medio de la adversidad. “Hijo, lo amo muchísimo, estoy aquí con las manos en el corazón para decirle que tenga mucha fortaleza, eres un berraco, aquí lo estamos esperando todos, ore mucho allí”, señaló.

Mientras la familia Ayala continúa en vilo, la comunidad de Villavicencio y seguidores del cantante insisten en su llamado a las autoridades para que se intensifique la búsqueda de los jóvenes y se logre esclarecer el caso.

Giovanny Ayala presenta canción para exigir la libertad de su hijo

La voz de Giovanny Ayala tomó relevancia en otro contexto tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala. El cantante lanzó una canción como petición por la libertad de los jóvenes desaparecidos en el Cauca, producida junto a La Banda Legado.

El lanzamiento tuvo lugar en medio de la incertidumbre por la desaparición de Miguel y su mánager, Nicolás Pantoja, secuestrados la noche del 18 de noviembre en la vía Panamericana.

El hecho motivó muestras públicas de solidaridad en el entorno musical y social. Artistas como Yeison Jiménez, Jhonny Rivera y El Charrito Negro expresaron su apoyo a la familia Ayala y solicitaron a los captores que liberen a Miguel y Nicolás. Desde el Meta, seguidores y allegados impulsaron cadenas de oración y una velatón en Villavicencio para respaldar a los afectados.

Durante la presentación, Giovanny Ayala declaró: “la música no se secuestra”. La canción contiene mensajes dirigidos a quienes mantienen retenidos a los jóvenes.

Un extracto de la letra señala: “En Colombia suena un grito que no podemos callar; Miguel Ayala está perdido y lo vamos a encontrar, no hay cadenas ni secuestros que detengan la canción. A Giovanny le mandamos mucha fuerza y bendición; Miguel pronto está en sus brazos, no se rinde el corazón. Con el pueblo colombiano no olvidamos a los nuestros, nos tendemos una mano y que este grito se haga eco. La música no se secuestra, la música es libertad”.

El secuestro provocó también reacciones en redes sociales, donde Giovanny Ayala elevó un mensaje a los captores: “Hoy, desde lo más profundo de mi corazón, deseo expresar mi sentir: a nadie se le debería arrebatar el derecho de creer en su país, de construir su propio camino y de imaginar un futuro lleno de posibilidades”, publicó el cantante.

