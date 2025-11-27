El Jardín Botánico de Bogotá presentará su propuesta navideña con siete estaciones temáticas desde el 6 de diciembre

La agenda de 'Magia Natural' incluye talleres, cuentería, cine y espectáculos musicales en instalaciones iluminadas para el público bogotano - crédito Jardín Botánico Bogotá

El Jardín Botánico de Bogotá anunció la celebración de ‘Magia Natural’, una experiencia navideña pensada para el disfrute familiar, programada del 7 al 23 de diciembre.

Durante este periodo, el jardín abrirá sus puertas al público entre las 5:00 y las 8:00 p. m., invitando a los asistentes a recorrer instalaciones iluminadas y a participar en una variada agenda de actividades artísticas, talleres, espacios de cuentería, cine, y espectáculos musicales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La inauguración oficial se celebrará el 6 de diciembre de 3:00 a 5:00 p. m., e incluirá un espectáculo del colectivo musical Chikaná, conformado por artistas como Ilona, Natalia Bedoya, Ángel Lebrón e Iván Ortega. Se trata de un grupo que fusiona talentos para ofrecer presentaciones originales y exclusivas, anticipando el espíritu festivo que caracterizará al evento.

La inauguración oficial contará con el colectivo musical Chikaná, integrado por artistas como Ilona, Natalia Bedoya, Ángel Lebrón e Iván Ortega - crédito Jardín Botánico Bogotá

El recorrido de ‘Magia Natural’ estará articulado en siete estaciones decorativas, descritas por la organización como “instagrameables”, con atmósferas diferenciadas y actividades particulares ajustadas a la programación diaria. Las estaciones confirmadas son: Villa mágica del Jardín, Estación 70 años de una memoria viva, Cabaña de los deseos, Plazoleta de la fantasía natural, El bosque de los regalos, Entre nubes y Cascada encantada. Cada una busca integrar la narrativa navideña con elementos propios del entorno natural y la misión educativa del Jardín.

El acceso al evento tiene una tarifa general diferenciada por edades. Para niñas y niños de hasta 5 años el ingreso es libre; quienes tengan entre 6 y 12 años deberán pagar $6.300, mientras que para mayores de 13 años la entrada cuesta $10.000. Estos valores habilitan la presencia para todo el día y cubren el acceso a todas las actividades de la agenda navideña, educativa y cultural, aunque no incluyen la entrada al Tropicario.

El recorrido de 'Magia Natural' abarca siete estaciones temáticas, como la Villa mágica del Jardín y la Cabaña de los deseos, ideales para fotografías - crédito Alcaldía de Bogotá

La taquilla estará abierta hasta las 6:00 p. m., y no existen descuentos ni exenciones disponibles. Organizaciones aliadas, como señaló El Espectador, impulsan la difusión de una agenda que resalta el encuentro ciudadano y el cuidado ambiental.

La edición de este año contempla también el lanzamiento de “Tesoros del Jardín”, una propuesta innovadora de experiencia sensorial e inmersiva. Se espera que con su estreno se genere un impacto positivo en la percepción y el descubrimiento de la biodiversidad, y su lanzamiento para medios está previsto para los próximos días de diciembre.

Ante las condiciones climáticas predominantes en la capital, la administración del jardín recomienda a los visitantes tomar precauciones específicas para garantizar una experiencia cómoda y segura durante los recorridos. Las sugerencias recogidas por la organización incluyen el uso de ropa abrigada, como chaquetas, bufandas y guantes, así como calzado adecuado para la lluvia, enfatizando la importancia de la comodidad y protección frente a las bajas temperaturas habituales de la ciudad en estas fechas.

Las tarifas de ingreso al evento varían según la edad y permiten acceso a todas las actividades, excepto al Tropicario del Jardín Botánico - crédito Jardín Botánico de Bogotá

Cabe resaltar que el ingreso de mascotas no está permitido debido a la presencia de especies vegetales protegidas en las instalaciones, por lo que se hace el llamado a no llevar animales de compañía. Otro consejo relevante es portar paraguas, dada la variabilidad del clima bogotano y el riesgo de precipitaciones que puedan afectar la jornada.

Igualmente, recuerde que si desea asistir, está prohibido el ingreso de alimentos “si es requerido el consumo de los mismos se puede realizar en la plazoleta, con el debido manejo de residuos”, precisó la administración del Jardín Botánico, que además añadió que los visitantes deberán afrontar un recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros, animando a las familias y asistentes a tomarse el tiempo necesario para disfrutar, tomar fotografías y apreciar cada estación durante el evento.

Finalmente, la organización reafirmó que la iniciativa de ‘Magia Natural’ busca consolidarse como un punto de encuentro para la comunidad, promoviendo la integración entre naturaleza y cultura, y fortaleciendo el compromiso ambiental que define la labor del Jardín.