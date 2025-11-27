Colombia

Daniel Quintero interpuso una denuncia penal contra el presidente del Concejo de Medellín por señalamientos en su contra: “¿Hasta cuándo?"

Se trata de Sebastián López, concejal por el partido Centro Democrático, que, según el exalcalde de Medellín, lo ha tratado de corrupto y ladrón en varias ocasiones

Guardar
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín;
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Sebastián López, concejal del Centro Democrático - crédito @quinterocalle/Instagram/redes sociales

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero denunció a Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín.

A través de su cuenta de X, Quintero aseguró que el concejal del Centro Democrático lo ha tratado de “ladrón, corrupto y bandido”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“He interpuesto denuncia penal y disciplinaria por estos hechos ante la Fiscalía y ante el señor procurador. ¿Hasta cuándo?”, indicó Daniel Quintero.

Daniel Quintero denunció al presidente
Daniel Quintero denunció al presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López - crédito @quinterocalle/X

Daniel Quintero aseguró que Sebastián López supuestamente está utilizando a la Procuraduría General de la Nación para blindarse, motivo por el cual le pidió explicaciones al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

“Este es un mensaje para el señor procurador Gregorio Eljach, este concejal está diciendo públicamente que tiene controlada la Procuraduría de Antioquia y que a él no le pasa absolutamente nada y que va a buscar cómo joderme a mí usando la Procuraduría. Le pido, señor procurador, que se tomen cartas en el asunto”, aseveró el exalcalde Daniel Quintero.

Daniel Quintero envió mensaje al procurador Gregorio Eljach - crédito @QuinteroCalle/X

Las diferencias entre Quintero y Sebastián López se han presentado en diferentes ocasiones. Por ejemplo, el concejal del Centro Democrático fue uno de los primeros en pronunciarse cuando se conoció que el exalcalde de Medellín quedaría por fuera de la contienda electoral en 2026.

“Colombia se salvó, por ahora, del mayor ladrón de presupuesto público en Colombia, que es Daniel Quintero. Se suicidó políticamente. Cuando vio que en el Pacto Histórico no tenía cabida, que lo iban a destrozar en una consulta, pues salió como los ratones por fuera a tratar de hacer una jugada y creer que la normatividad electoral estaba diseñada para él”, dijo López en su momento.

Detalles de la sanción

La Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción disciplinaria impuesta a Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, por comportamientos indebidos relacionados con actividades políticas durante un periodo electoral.

La resolución, respaldada por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, mantiene vigente la suspensión y la inhabilidad especial por seis meses contra Quintero.

El origen del proceso se encuentra en la publicación de un video por parte de Quintero. En este material audiovisual aparece la palanca de cambios de su vehículo y la frase “El cambio en primera”, frase que coincidía con uno de los lemas de campaña de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022.

Para la Procuraduría, este gesto fue interpretado como un respaldo indirecto al Pacto Histórico, lo cual va en contra de la obligación de neutralidad que debe observarse por parte de los funcionarios elegidos por voto popular durante los procesos electorales.

El fallo señala que Quintero era plenamente consciente de que sus acciones podían interpretarse como participación política en el contexto de una contienda electoral, lo que se considera un comportamiento doloso. Por lo tanto, se determinó que incurrió en una infracción contra las normas que regulan la intervención política de servidores públicos.

La Procuraduría ratificó la inhabilidad
La Procuraduría ratificó la inhabilidad de Quintero por seis meses, impidiéndole aspirar a la Presidencia - crédito Daniel Quintero/Facebook

Tras conocerse la decisión, el exalcalde utilizó un mensaje en la red social X para expresar su desacuerdo. “Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era Alcalde por el ‘Cambio en Primera’ al considerar que fue participación en política”, escribió.

En su declaración, Quintero cuestionó si figuras políticas como Fico Gutiérrez, a quien señaló por vínculos familiares y por atacar a candidatos del gobierno, recibirán sanciones similares.

Además, manifestó que no llevará el caso por la vía judicial si no prospera el recurso ante el Consejo de Estado: “Mi queja no es el fallo, lo apelaré en el Consejo de Estado y si se pierde lo aceptaré y pagaré la multa”.

El exalcalde recalcó su preocupación por lo que percibe como una aplicación desigual de la justicia. Mientras tanto, el proceso continuará ahora en el Consejo de Estado, instancia encargada de determinar si la sanción se mantiene o se revoca, en un contexto donde Quintero enfrenta otras investigaciones, incluido el caso de Aguas Vivas.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroSebastián LópezDenunciaConcejal de MedellínConcejo de MedellínProcuraduríaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro volvió a cuestionar estrategia del Banco de la República afirmando que la inflación no baja porque el emisor “usa la tasa de interés, para recoger dinero”

El jefe de Estado criticó el uso de tasas de interés para controlar el alza de precios y atribuye la persistencia inflacionaria a la especulación en sectores como el gas y el agua

Petro volvió a cuestionar estrategia

Sin coronas verdes ni moños rojos en la puerta: la tendencia de Navidad 2025 que redefine la elegancia

La decoración navideña este año propone nuevos estilos para las puertas del hogar y sugiere alternativas distintas a los adornos tradicionales

Sin coronas verdes ni moños

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

El ‘desafiante’ habló de su experiencia en el ‘reality’ y reveló detalles que lo obligaron a dejar el programa de competencia

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’

Resultados de la Lotería de Manizales hoy, 26 de noviembre: premio de $2.600 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería de Manizales

Resultados de la Lotería de

Prensa brasileña sentencia a Rafael Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

El delantero fue abucheado por desperdiciar varias ocasionesde gol ante Santos, en un partido que refleja la tensión entre la hinchada y el plantel en plena lucha por la permanencia en la primera categoría

Prensa brasileña sentencia a Rafael
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Paola Jara sorprende con su figura a solo días de dar a luz a su hija Emilia: “Así vamos”

Lele Pons reveló que le pidió consejos de maternidad a Shakira: “Me gustaría tener una relación como la que tiene con sus hijos”

El equipo de Pirlo habría pedido que retiren canciones de Blessd en evento de Cali: “Que payasada”

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

Deportes

Prensa brasileña sentencia a Rafael

Prensa brasileña sentencia a Rafael Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia

El colombiano Luis Javier Suárez fue destacado como el máximo goleador de la segunda división de España: así fue la ceremonia

James Rodríguez podría seguir en el fútbol mexicano: este es el gigante que buscaría su fichaje

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó