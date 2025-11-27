Daniel Briceño arremetió de nuevo contra Petro por nombrar a Samir’ como gestor de paz: “Es evidente el pacto de Petro con los criminales”

Daniel Briceño le lanzó pulla a Gustavo Petro - crédito Montaje Infobae

El gobierno de Colombia designó recientemente a Sadi Darío Rojas, conocido como alias Samir, como gestor de paz, generando debate por su presunta responsabilidad en la muerte de trece soldados durante una operación militar en el municipio de Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025.

Esta decisión de la administración que encabeza Gustavo Petro ha causado indignación en varios sectores políticos del país, entre ellos, Daniel Briceño quien lanzó advertencia a los ciudadanos afirmando que el petrismo no puede seguir en el poder en 2026.

De acuerdo con nuevas declaraciones emitidas por el concejal Daniel Briceño, recogidas en un video que publicó a través de su red social de X, afirmo que “Petro premia al asesino de trece soldados, es decir, el señor alias Samir es el nuevo aliado del señor Gustavo Petro”.

Briceño señaló que alias Samir habría liderado el ataque donde 13 uniformados de las fuerzas militares buscaban rescatar a compañeros capturados en una operación contra el narcotráfico y terminaron perdiendo la vida tras la caída de su helicóptero en un campo minado.

Por su parte, la Presidencia de Colombia ha defendido la designación de gestores de paz como una herramienta para avanzar en negociaciones con actores armados e impulsar el proceso de “paz total”, concepto central en la gestión de Petro.

Según fuentes oficiales, estos nombramientos pretenden facilitar canales de diálogo y disminuir hechos de violencia en diversas regiones del país. No obstante, la elección de alias Samir, acusado públicamente de violaciones graves, ha generado reacciones de rechazo en sectores opositores y del ámbito militar.

“Es evidente el absoluto pacto entre Gustavo Petro y los criminales del país”, sostuvo el concejal Briceño, en referencia no solo a la situación de alias Samir sino también publicó una foto de Iván Márquez, cuestionando la responsabilidad de este en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El concejal enfatizó que “mientras ellos asesinan políticos de la oposición, mientras ellos asesinan soldados, el señor Gustavo Petro los declara como gestores de paz”.

Para finalizar su pronunciamiento, Briceño afirmó que Gustavo Petro debe salir del poder en el 2026 y con ello también saldrían los “criminales” del poder.

“En el año 2026, tenemos que sacar al señor Gustavo Petro para poder sacar también a los criminales del poder”, dijo.

Concejal Daniel Briceño dice que será candidato a la Cámara en el 2026, pero la exfiscal Angélica Monsalve insiste en que no puede

El concejal Daniel Briceño, aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones legislativas de 2026, enfrentó en los últimos días un proceso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la legitimidad de su candidatura.

El debate cobró fuerza tras una publicación de la exfiscal Angélica Monsalve en la red social X, donde sostenía que la postulación del actual edil no cumple con los requisitos dispuestos por la Constitución para quienes ejercen cargos públicos.

Monsalve manifestó su desacuerdo con la intención de Briceño al señalar que “pretende ser elegido congresista cuando acaba de ser electo concejal, y ambos periodos coinciden en el tiempo”, cuestionando la legalidad de su movimiento político.

La abogada sostuvo en su perfil que, según el numeral ocho del artículo 179 del texto constitucional, los funcionarios elegidos deben renunciar al menos doce meses antes de postularse para un nuevo escaño.

De acuerdo con su interpretación, “la prohibición es constitucional”. Además concluyó en su mensaje que las fechas de los periodos tanto del cabildo distrital como del Congreso se superponen, lo cual a su juicio deja sin margen la aspiración del dirigente.

En medio del cruce de opiniones, Daniel Briceño respondió por medio de un video compartido en X, aclarando que los precedentes de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la ley vigente establecen un procedimiento diferente.

“Los fallos del Consejo de Estado y la ley establecen que, para concejales y diputados, debemos renunciar únicamente antes de la inscripción. Como todavía no he formalizado mi inscripción como candidato al Congreso de la República, no estoy obligado a renunciar. Antes de inscribirme, presentaré mi renuncia cumpliendo lo que indica la ley”, afirmó el representante del partido Centro Democrático. Además, subrayó que cumplirá con las exigencias legales cuando corresponda.

En otro mensaje difundido en X, Briceño apuntó contra sus adversarios políticos: “El petrismo está desesperado. Ahora inventan que estoy inhabilitado para aspirar a la Cámara de Representantes, tal parece que el concepto jurídico se lo escribieron desde la Universidad San José. No coman cuento, solo buscan visibilidad con mentiras”.