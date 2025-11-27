Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Cristián habló de su salida del programa de competencia y el dinero que logró recolectar durante su estadía - crédito @cristian.aldana26/ Instagram

La reciente salida de Cristian, conocido como “El Superhumano” del concurso Desafío 2025 ocurrió luego de que sufriera una dislocación de hombro durante su participación en el grupo Neos.

Debido a la mecánica del reality, que en este ciclo se disputaba en parejas, la situación médica de Cristian determinó que tanto él como su compañera, la deportista olímpica y exintegrante de Gamma, tenían que abandonar el programa por la evaluación del equipo médico.

Ambos participantes realizaron una gira de prensa posterior a su salida, en la que compartieron detalles inéditos sobre su paso por el reality y, en particular, sobre el aspecto económico de su experiencia.

Durante una entrevista en el formato El sentenciado, de Caracol Televisión, se reveló que Mencho, que también integró Neos, finalizó su competencia con 27 millones 500 mil pesos colombianos acumulados; de este monto, 20 millones provinieron de las tareas que completó como parte de El Elegido.

En contraste, Cristian admitió que se fue sin dinero del programa. Ante la pregunta puntual sobre cuánto dinero obtuvo, respondió que salió “con las manos completamente vacías”.

A pesar de no recibir una compensación económica, manifestó que su paso por el reality fue valioso en lo personal.

“Sí, la experiencia vale más que mil cosas (...) Literalmente no cualquier deportista llega hasta acá y puede decir ‘al menos estuve un capítulo o lo que haya sido’, entonces es un orgullo ya haber participado”.

Antes de ingresar a la competencia, Cristian trabajaba en construcción y llegó al Desafío tras ser encontrado por Valkyria y Kevyn en la Carrera por Colombia.

Además, compartió episodios personales, como haber dejado atrás una relación tóxica y haber elegido la paternidad joven, motivo por el que su hija representa hoy su principal motor y fuente de inspiración.

La experiencia en el Desafío, aunque no le generó un premio monetario, abrió nuevas oportunidades profesionales, según lo confesó Cristian, quien cumplió el sueño de participar en una de las producciones más vistas de la televisión nacional y se mostró optimista frente a su futuro fuera de la competencia.

“Todo eso fue planeado escogieron las personas menos atletas solo por alargar el desafío”, “🙌eres un guerrero", “que pesar que salga así”, son algunas de las reacciones en redes sociales.

Esta es la razón médica por la que Cristian tuvo que abandonar la competencia

Durante una transmisión especial realizada el 26 de noviembre, el propio participante confirmó que la salida del Desafío estuvo directamente relacionada con un diagnóstico médico que requirió intervención quirúrgica. De acuerdo con lo informado por los médicos que lo evaluaron, debe someterse a una cirugía de Latarjet, procedimiento necesario por el desgaste óseo y la fragmentación que sufrió tras la lesión en el hombro.

Cristian relató que no tenía antecedentes de problemas similares antes de ingresar al formato. Su primera lesión se presentó durante el paso por el Box Blanco y, posteriormente, en la prueba de Box Negro, experimentó nuevas dislocaciones del hombro en dos ocasiones durante el Desafío a Muerte. Esta situación llevó a que su compañero Mencho tuviera que intervenir en la pista para ayudarlo a completar la tarea y mantenerlo en competencia el mayor tiempo posible.

El diagnóstico definitivo y la prioridad de evitar mayores daños condujeron a la recomendación médica de abandonar el reality. El propio Cristian lo explicó: “En este momento lo que han dicho los médicos es que ya se tiene que hacer una cirugía, se tiene que hacer cirugía de latarjet porque hubo desgaste en el hueso, hubo también una fragmentación”.

El proceso de recuperación estimado se calcula entre cinco meses y un año, lo que hace inviable su regreso a las pruebas físicas del Desafío. Durante su intervención pública, Cristian agradeció a su compañera ―la deportista olímpica― y a la producción por la oportunidad de vivir una experiencia transformadora, mostrando optimismo respecto a las puertas nuevas que se abrirán tras su paso por el programa.