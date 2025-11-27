Colombia

Cómo evitar estafas en la compra de pasajes de buses intermunicipales en temporada alta

Hay que extremar precauciones y reportar cualquier irregularidad a las autoridades para evitar pérdidas económicas

La plataforma advierte sobre fraudes
La plataforma advierte sobre fraudes en la compra de tiquetes durante la temporada alta, recomienda verificar sitios web y canales oficiales para evitar caer en engaños - crédito Colprensa

Durante la temporada de fin de año se proyecta que más de 13 millones de pasajeros transiten por las terminales de Colombia, por lo que es indispensable que los viajeros compren sus tiquetes con anticipación y viajen con tiempo, con el fin de evitar congestiones y retrasos de último momento.

Ante este panorama, la plataforma dedicada a la venta de pasajes de bus intermunicipal, Pinbus, lanzó una advertencia sobre el incremento de estafas en la compra de tiquetes durante el fin de 2025, debido a que los delincuentes están atentos a cualquier transacción que los colombianos intenten realizar.

El fenómeno, que afecta especialmente a aquellos que buscan aprovechar las promociones de la temporada, llevó a la empresa a difundir una serie de recomendaciones para evitar fraudes y proteger tanto la seguridad como el dinero de los viajeros.

Usuarios enfrentan riesgos por páginas
Usuarios enfrentan riesgos por páginas falsas y promociones engañosas - crédito Sandra Ramírez / X

Evite fraudes en la compra de tiquetes de bus

  1. Verifique la URL del sitio web: asegúrese de que el link no incluya variaciones inusuales, errores ortográficos o dominios que no pertenecen a la empresa. Las páginas falsas suelen cambiar letras o añadir palabras para simular autenticidad.
  2. Desconfíe de descuentos exagerados: promociones demasiado atractivas o que prometen disponibilidad inmediata suelen ser señales de alerta.
  3. No realice pagos por WhatsApp ni a números personales: aunque algunas plataformas permiten gestionar compras por WhatsApp, tenga en cuenta que las empresas formales no usan estos chats, ni solicitan transferencias a cuentas personales o con códigos QR sin trazabilidad. De esta manera, si un operador solo ofrece billeteras digitales o números personales como método de pago, es una señal de alerta.
  4. Evite enlaces enviados por mensajes no solicitados: no abra links recibidos por mensajes de texto, redes sociales o chats si no provienen de canales verificados.
  5. Consulte directamente con la empresa o terminal: si hay dudas sobre una oferta, promoción o número de contacto, verifique primero con el canal oficial antes de hacer cualquier pago.
  6. Reportar inmediatamente cualquier sospecha: si detecta una página falsa o se recibe contacto dudoso, se recomienda reportarlo a la plataforma oficial y a las autoridades para prevenir que más personas resulten afectadas.

La empresa reiteró su llamado a extremar las precauciones, ante la cantidad de fraudes vinculados a la Terminal de Transportes de Bogotá, donde se han detectado páginas fraudulentas en buscadores como Google que simulan ser canales oficiales y redirigen a los usuarios a números de WhatsApp no autorizados.

En estos casos, los delincuentes solicitan pagos mediante plataformas como Nequi, Daviplata, Bre-B o códigos QR, con el objetivo de vender pasajes inexistentes y captar dinero de manera ilícita. Con este mensaje, Pinbus espera que los viajeros puedan aprovechar las promociones de la temporada sin comprometer su seguridad ni sus recursos económicos.

Recuerde verificar siempre la autenticidad
Recuerde verificar siempre la autenticidad de las ofertas y canales de pago - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En paralelo a estas advertencias, Pinbus anunció una promoción especial por el Black Friday, que ofrece un cashback de hasta el 20% en la compra de pasajes con más de 60 empresas de transporte. Esta iniciativa busca facilitar la planificación anticipada de los viajes y reducir la congestión en las terminales, brindando mayor comodidad y minimizando los contratiempos durante los días de mayor afluencia.

La oferta estará vigente hasta el 30 de noviembre, e incluye destinos populares como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Neiva, Valledupar, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Barranquilla y Barrancabermeja.

Para acceder a la promoción, tanto usuarios nuevos como recurrentes deben ingresar a la plataforma, iniciar sesión y realizar sus compras a través de la página web o la aplicación móvil oficial, disponible en Google Play y App Store. Al finalizar la transacción, es necesario utilizar el cupón VIAJEBLACK para obtener el beneficio.

