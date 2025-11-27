Colombia

Cirujano plástico señaló responsabilidad de pacientes en casos de quirófanos clandestinos: “Por ahorrarse unos pesos”

En diálogo con Infobae Colombia, Aníbal José Llanos De La Cruz indicó que la popularidad del país por estos procedimientos se debe acompañar con un seguimiento constante

Guardar
Yarleny Mosquera Aguirre realizaba cirugías sin título ni certificaciones médicas, según la investigación de las autoridades - crédito Fiscalía

En los últimos años, Colombia ha ganado gran popularidad internacional por los centros médicos especializados en cirugías estéticas, algo que también ha provocado que criminales busquen aprovecharse de esta situación.

En varias ocasiones, las autoridades han expuesto casos en los que, de manera clandestina, personas promocionan este tipo de procedimientos a precios económicos, que son realizados en sitios que no cumplen con los protocolos de salubridad o por personal que no está preparado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un caso de esta índole, la Fiscalía General de la Nación expuso detalles sobre un caso por el que fueron privadas de la libertad tres mujeres que realizaron cirugías estéticas a más de 50 mujeres.

Entre los detalles más destacados, la fiscalía informó que la mayoría de las víctimas terminaron con deformidades permanentes o limitaciones funcionales, por lo que pidieron a la ciudadanía en general, verificar todo lo relacionado con el sitio y los doctores que van a realizar algún tipo de procedimiento.

Cincuenta y cinco mujeres resultan
Cincuenta y cinco mujeres resultan afectadas por cirugías estéticas ilegales en Medellín, con secuelas físicas y funcionales permanentes - crédito Fiscalía

Para abordar con más profundidad este tema, en diálogo con Infobae Colombia el cirujano plástico y abogado Aníbal José Llanos De La Cruz analizó el caso y entregó su postura sobre lo registrado en Medellín.

En primer lugar, Llanos resaltó que se trata de una práctica repetida en todo el país, que no justificó, pero aseguró es popular por la frecuencia con la que consiguen clientes por los precios que ofrecen.

“Este tema es muy delicado. Se sigue presentando este tipo de acontecimientos de personas inescrupulosas que se hacen pasar por falsos cirujanos plásticos. Los pacientes también, por ahorrarse unos pesos, exponen su vida y quedan muchas veces mutilados o fallecen”.

Para el cirujano, lo primero que debe hacer un paciente antes de avanzar en el proceso de la cirugía es comprobar que el “especialista” verdaderamente está certificado.

“Siendo miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, lo que recomiendo es buscar un cirujano plástico certificado, se puede consultar en la página de la sociedad; allí podrán observar, estudiar y valorar a todos los profesionales que somos certificados e idóneos para ejercer este tipo de actividad”.

El cirujano afirmó que los
El cirujano afirmó que los pacientes también deben asumir su responsabilidad al respecto - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En ese sentido, el cirujano recordó que, solo en Medellín, en 2024, se registraron 34 casos en los que mujeres fueron contagiadas de microbacterias durante procedimientos estéticos.

De la misma forma, indicó que la popularidad que tiene Colombia al respecto se debe ver acompañada con un seguimiento más constante por parte del Estado para que se verifique que todos los establecimientos cumplen con los requisitos pertinentes.

Además, mencionó que la demanda por los procedimientos estéticos sigue creciendo, ya que en 2024 se realizaron al rededor de 500.000 cirugías, siendo la liposucción y el aumento de senos los más repetidos.

Más detalles del caso mencionado en Medellín

El cirujano indicó que los
El cirujano indicó que los pacientes también tienen un grado de responsabilidad - crédito Pexels

La fiscalía identificó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón como líderes de una red que ofrecía tratamientos estéticos ilegales.

Mosquera Aguirre ejercía la función de supuesta cirujana sin contar con título, conocimientos ni certificación médica y practicaba intervenciones invasivas en espacios sin condiciones sanitarias adecuadas; por su parte, Elizabeth Rojas Tobón gestionaba la captación de clientes, manejaba los pagos y coordinaba la parte comercial de la operación, apoyada en anuncios digitales que ofrecían procedimientos a bajo costo.

De acuerdo con la investigación, la dinámica de la red exponía a las víctimas a riesgos sanitarios severos, muchas personas intervenidas sufrieron la transmisión de una bacteria no tuberculosa, lo que les provocó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes. La actividad de la red se desarrolló a través de la captación de mujeres mediante atractivas ofertas publicitarias en redes sociales, que ocultaban la falta de garantías en la prestación de los servicios estéticos.

Temas Relacionados

Cirugías estéticasQuirofanoIrregularidadesFiscalíaAníbal José Llanos De la CruzColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía ya radicó escrito de acusación contra el exdirector del Dapre Carlos Ramón González, implicado en escándalo de la Ungrd

El ente acusador, a través de su titular, Luz Adriana Camargo, indicó que uno de los que habría sido “cerebro” del entramado de corrupción al interior de la entidad, que quedó al descubierto con el sobrecosto en la compra de carrotanques y denuncias de sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara, será llevado a juicio

Fiscalía ya radicó escrito de

Chontico Día hoy, 27 de noviembre: estos son los números ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día hoy, 27 de

Tribunal Superior de Bogotá negó tutela que pretendía dejar sin efecto las condiciones impuestas por el CNE al Pacto Histórico

La decisión se tomó tras considerar que el debate sobre la personería jurídica del partido debe tramitarse por la vía contenciosa, donde ya existe un proceso en curso

Tribunal Superior de Bogotá negó

Katherine Miranda dijo sentirse orgullosa del hundimiento de la reforma tributaria y lanzó sablazo a Gustavo Petro

La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde se refirió al fracaso del Ejecutivo con el trámite de la iniciativa que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos y que financiaría parte del presupuesto general del 206

Katherine Miranda dijo sentirse orgullosa

Reportan atentado sicarial contra alto oficial del Ejército adscrito a la brigada contra el narcotráfico

Un ataque armado dirigido a un teniente coronel de la brigada antidrogas dejó al militar gravemente herido, generando alarma entre habitantes y autoridades por el incremento de hechos violentos en la ciudad

Reportan atentado sicarial contra alto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reseña que

Esta fue la reseña que Dua Lipa hizo en su club de lectura de ‘Cien años de soledad’: “Reflexionando sobre el amor y la guerra”

Westcol se sinceró y reveló que aun tiene sentimientos por Aida Victoria Merlano: “Siempre la voy a querer”

Westcol anunció su propio ‘reality’, al que llamará ‘La mansión de los streames’: fecha de estreno y reglas del juego

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Paola Jara sorprendió con su figura a solo días de dar a luz a su hija Emilia: “Así vamos”

Deportes

EN VIVO América vs. Medellín,

EN VIVO América vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Millonarios continúa anunciando cambios: el club rescindió contrato de figura extranjera por mutuo acuerdo

Tailandia vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en partido decisivo del Mundial de Futsal FIFA 2025 de Filipinas

Prensa brasileña lanzó fuerte crítica al desempeño de Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia