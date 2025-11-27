Colombia

La señorita Colombia ganó ‘Miss International 2025′ en Japón: Catalina Duque, nacida en EEUU, había representado a Antioquia en Cartagena

La representante colombiana se impuso en la final de Miss International en Japón frente a candidatas de Filipinas, Indonesia, Bolivia y Zimbabwe, consolidándose por su carisma

Catalina Duque Abréu obtuvo la corona de Miss International 2025 en Tokio, convirtiéndose en la cuarta colombiana en alcanzar este título - crédito @catalinaduquea/ Instagram

La colombiana Catalina Duque Abréu obtuvo la corona de Miss International 2025 en Tokio, Japón, alcanzando el cuarto título para el país en uno de los certámenes de belleza más reconocidos del mundo.

El evento reunió a casi 80 candidatas y situó a la joven de origen antioqueño en el foco internacional.

Durante la final, las representantes de Filipinas, Indonesia, Bolivia, Zimbabwe y Colombia clasificaron como finalistas tras superar pruebas de desfile en traje nacional, gala y presentaciones de proyectos sociales. Catalina Duque Abréu sobresalió por su carisma y habilidades de comunicación, además de su desempeño en las pruebas orales y de oratoria.

En la ronda final, enfrentó a la candidata de Zimbabwe, con quien entabló una relación cercana durante el certamen, y obtuvo la victoria.

Catalina Duque Abréu celebra tras obtener la corona de Miss International 2025 en Tokio, título que representa la cuarta victoria para Colombia en este certamen - crédito @portalmisses/ X

El concurso resaltó el enfoque altruista y el compromiso social de sus participantes, aspecto que lo diferencia de otros títulos internacionales de belleza. Catalina Duque impresionó por la solidez y espontaneidad en sus discursos, así como por la presentación de sus iniciativas sociales.

Nacida en Miami, Estados Unidos, en 1999 y con raíces en Antioquia, la colombiana cuenta con estudios en Comunicación Social y experiencia en el sector empresarial. La nueva Miss International ha colaborado con fundaciones que trabajan en desarrollo infantil, lucha contra el cáncer y empoderamiento femenino, elementos fundamentales en su perfil como candidata.

Antes de la coronación internacional, Catalina Duque se había proclamado Señorita Colombia 2024, representando a Antioquia, rompiendo una racha de 28 años sin que ese departamento accediera a la corona nacional.

Catalina Duque Abréu posa con la banda y la corona luego de ser reconocida como Miss International, en presencia de candidatas de casi ochenta países - crédito @mateoareiza/ TikTok

Señorita Colombia y Miss Universe Colombia son eventos distintos: el primero designa a la participante para el certamen de Japón, mientras el segundo define a la representante para Miss Universe.

A lo largo del concurso, Catalina Duque compartió en redes sociales cada fase de su proceso, mostrando aspectos de la cultura japonesa y su experiencia personal en Miss International. Su exposición del proyecto social resultó decisiva para la puntuación final y contribuyó a consolidar su posición como ganadora de la sexagésima tercera edición del certamen, sucediendo a Thanh Thủy de Vietnam.

Tras recibir la corona, Catalina Duque expresó su agradecimiento a Colombia y a su equipo de trabajo, manifestando: “¡Gracias, Colombia, lo logramos!”, en medio de la celebración junto a las finalistas. El triunfo refuerza la posición de Colombia en la historia de los concursos de belleza y proyecta a la nueva Miss International como referente de compromiso social y perseverancia.

La nueva Miss International agradece a su país y a las demás candidatas, destacando el sentido de hermandad y propósito más allá de la belleza que promueve el certamen - crédito @mateoareiza/ TikTok

“Muchas gracias a todo, pero antes quiero agradecer a todas mis chicas, Miss International es una hermandad, es una familia, este en un espacio que hace, cree que los concursos tienen un propósito, más allá de la belleza, estamos unidos, gracias Colombia”, dijo la nueva Miss International.

Catalina se suma al grupo de colombianas que han ganado Miss International a lo largo de la historia. Stella Márquez fue la primera en obtener el título en 1960. Paulina Gálvez alcanzó la corona en 1999, y Jeimmy Vargas la conquistó en 2004. Más de dos décadas después, Catalina Duque devuelve el primer lugar a Colombia con su actuación en la edición 2025 del certamen.

Catalina suma la cuarta corona de Miss International para Colombia - crédito @breigonzalez01/ X

La trayectoria de Catalina antes de Miss International 2025

Catalina Duque Abréu nació el 20 de septiembre de 1999 en Miami, Florida, Estados Unidos, en el seno de una familia colombiana originaria de Medellín, Antioquia. Es hija del Dr. Carlos Simón Duque Fisher y de Clara Abreu Vélez.

Realizó sus estudios secundarios en The Columbus School de Envigado, Antioquia, y posteriormente se graduó en Comunicación Social con énfasis en Mercadeo Digital en la Universidad EAFIT de Medellín. Además del español, domina el inglés y el portugués.

Su incursión en los certámenes de belleza inició en junio de 2023, cuando fue designada Señorita Antioquia, cargo que mantuvo hasta noviembre de 2024 debido a la postergación del concurso nacional. El 10 de noviembre de 2024 fue coronada Señorita Colombia, devolviendo el título al departamento de Antioquia tras 28 años sin victorias para esa región.

Antes de su triunfo en Miss International, Catalina fue Señorita Antioquia y luego Señorita Colombia 2024, logrando devolver la corona nacional a su departamento tras casi tres décadas - crédito @reinadocolombia/Instagram

Catalina Duque ha destacado su compromiso con la labor social durante su desempeño como reina. Ha participado activamente en proyectos comunitarios orientados al empoderamiento femenino y al bienestar social, señalando que una reina debe fundamentar su trabajo en una misión social sólida y relevante.

Temas Relacionados

Miss International 2025Colombia gana Miss International 2025Catalina DuqueCatalina Duque Miss International 2025Colombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

