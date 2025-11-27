Cantante en TransMilenio reveló cuánto dinero recauda en ocho horas y explicó cómo hace para conseguirlo

Jorge Andrés muestra el dinero que reunió tras una jornada completa cantando en Transmilenio - crédito georg1to / Instagram

El ciudadano Jorge Andrés se convirtió en una figura reconocida para los usuarios del TransMilenio, en Bogotá. Cada día recorre diferentes rutas del sistema de transporte público y documenta su trabajo a través de sus redes sociales, donde aparece como ‘@georg1to’.

Su contenido se caracteriza por la transparencia con la que muestra tanto sus ingresos diarios como su agradecimiento con quienes lo apoyan.

En una reciente publicación, Jorge compartió detalles exactos sobre una jornada laboral de ocho horas.

Salió a las 4:30 de la mañana y finalizó a la 1:00 de la tarde. Al detallar las ganancias, mostró los billetes y las monedas agrupados por denominación.

“Tenemos $17.000 en billetes, ¡qué bendición! Ahora es el turno de contar las monedas. Todas son de $2.000, a excepción de las de $50, en las que hay $1.700. Esto nos da un total de $109.700 en moneda. Gracias, muchachos”, explicó.

En el video, el joven expuso la suma exacta recibida durante el día. “Eso nos da un total de $126.700, más $8.000 que nos costó un Tostacos, para un valor total de $134.000. ¡Bravo, muchacho, qué bendición! Estoy muy agradecido y gracias a las personas que me apoyan, esto es posible gracias a ustedes”, dijo.

Lejos de sentir vergüenza, Jorge expresa sentirse orgulloso de su trabajo. Él insiste en que cantar en los buses representa un empleo honesto. “Esto fue lo que hicimos el día de hoy. Estoy súper agradecido con toda la gente que me colaboró”, aseguró frente a la cámara.

El cálculo realizado por el creador de contenido muestra el detalle de lo recaudado: $17.000 en billetes y, contando las monedas, llegó a un subtotal de $109.700.

Posteriormente, sumó otros valores pequeños y explicó el descuento correspondiente a un alimento consumido durante la jornada. El total ascendió a $134.000 por ocho horas de trabajo, cifra que compartió con sus seguidores en tiempo real.

En sus contenidos no omite mostrar cada billete ni cada moneda. La organización de las ganancias, exhibida en orden descendente, permite a quien lo sigue observar de manera transparente cómo se configura la suma final.

La ganancia de ese día fue discutida en los comentarios, pues muchas personas ganan menos de eso en su sueldo mínimo, incluso, hay profesionales que no alcanzan a ganar ese dinero.

Pero la clave para Jorges es una actitud constante de agradecimiento. Si un día recibe menos dinero, no muestra señales de inconformidad. Prefiere dar valor a cada gesto de apoyo recibido dentro del transporte.

La gratitud aparece como un rasgo recurrente en sus grabaciones: “Estoy muy agradecido y gracias a las personas que me apoyan, esto es posible gracias a ustedes”.

Al cierre del video, el joven se dirige a quienes atraviesan momentos difíciles y necesitan motivación. “Recuerden que, si yo puedo, ustedes también pueden. Estos videos los hago para motivarlos, no por otra razón”, afirma.

La dinámica de mostrar sus ingresos ha generado interés en las redes sociales. Usuarios destacan su disposición a presentar la realidad diaria de quienes viven de la música en espacios públicos de Bogotá. Sin altos ni bajos artificiales en el relato, Jorge se apega a los hechos y a un mensaje que quiere dejar claro: el esfuerzo puede tener recompensa.

La suma recaudada en esa jornada, superior al salario mínimo diario en Colombia, es muestra de la capacidad de reunir recursos a partir del talento y la perseverancia en el sistema de transporte. Su caso evidencia las posibilidades de ingresos para quienes optan por ofrecer presentaciones artísticas en sitios concurridos y documentan su día a día.

El registro incluye recomendaciones inspiradoras. Jorge los invita a superar las propias barreras autoimpuestas: “Los límites se los pone cada uno y es importante luchar por los sueños y no darse por vencidos, ya que todo esfuerzo tiene su recompensa”.

No solo muestra el dinero. Su mensaje y su actitud frente al trabajo reiteran la importancia de la persistencia y el optimismo como motores para alcanzar metas personales, más allá del espacio en el que se ejerza la actividad laboral.