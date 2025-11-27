Black Friday vuelos 2025: grandes descuentos en rutas nacionales e internacionales desde Colombia

Descuentos en vuelos por el Black Friday en Colombia | VisualesIA

El Black Friday en Colombia vuelve a generar expectativa entre los viajeros, quienes buscan aprovechar las promociones que varias aerolíneas activaron de forma anticipada.

Las compañías publicaron tarifas menores en rutas nacionales e internacionales, lo que ha impulsado el interés por planear viajes a diferentes destinos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Descuentos en vuelos por el Black Friday en Colombia | VisualesIA

El Black Friday se realizará este viernes 28 de noviembre, pero distintas aerolíneas han comenzado a divulgar sus descuentos antes de la fecha oficial. Estas ofertas estarán disponibles por tiempo limitado y aplican únicamente para los cupos determinados por cada empresa.

De acuerdo con una publicación de Caracol Radio, las promociones incluyen rebajas de hasta el 50% en tiquetes a ciudades dentro del país y en destinos internacionales, lo que ha motivado a muchos consumidores a revisar las tarifas y evaluar alternativas para viajar en lo que queda del año o durante 2026.

Las aerolíneas que anunciaron descuentos son Avianca, Latam, Air Europa, Viajes Falabella, Copa Airlines, Wingo y JetSmart. Cada compañía estableció condiciones y precios específicos según disponibilidad, origen y destino.

Avianca divulgó una lista amplia de destinos nacionales con rebajas entre el 25% y el 80%, dependiendo del trayecto, y reducciones que superan el 50% en algunos vuelos internacionales. Las rutas desde Bogotá incluyen opciones para viajar a distintas regiones del país con tarifas más bajas que las habituales.

En las rutas nacionales de Avianca se encuentran destinos como Pasto, Leticia, Riohacha, Medellín, Barranquilla, Yopal, Cali, Montería e Ibagué. Las reducciones aplican sobre la tarifa base y varían entre el 25% y el 80% según la disponibilidad del vuelo.

En cuanto a las rutas internacionales, Avianca presentó rebajas en destinos como Miami, Boston, Buenos Aires, Cusco, Santiago de Chile y Ciudad de Panamá. Las tarifas publicadas reflejan porcentajes entre el 27% y el 52%, según las condiciones establecidas por la aerolínea.

Latam Airlines también activó descuentos en rutas nacionales e internacionales. Las rebajas oscilan entre el 23% y el 65% en trayectos dentro del país, y entre el 15% y el 25% en vuelos internacionales. Las promociones permiten acceder a tarifas reducidas hacia destinos turísticos y ciudades con alta demanda.

En el caso de las rutas nacionales, Latam incluyó ciudades como Cartagena, Pasto, Leticia, Riohacha, Medellín, Barranquilla, Yopal, Cali, Montería e Ibagué. Las tarifas varían dependiendo de la disponibilidad y del número de cupos habilitados por la compañía para el Black Friday.

Descuentos en vuelos por el Black Friday en Colombia | VisualesIA

Las rutas internacionales con descuento en Latam incluyen Aruba, Lima, Guayaquil, Curazao, Brasilia y Santiago de Chile. Cada itinerario tiene condiciones específicas y fechas sujetas a la disponibilidad del sistema.

Por su parte, Wingo activó una promoción para rutas nacionales desde 53.000 pesos por trayecto, con impuestos incluidos. En el caso de destinos internacionales, las tarifas inician desde 103 dólares por trayecto. Estas ofertas están sujetas a los cupos definidos por la aerolínea y a las fechas habilitadas durante el periodo de Black Friday.

JetSmart anunció rebajas significativas en vuelos nacionales, los cuales comienzan desde 49.300 pesos por trayecto, incluyendo tasas e impuestos. La compañía señaló que algunas rutas cuentan con descuentos que alcanzan el 70%, según la disponibilidad del sistema y las condiciones del Black Friday.

Descuentos en vuelos por el Black Friday en Colombia | VisualesIA

Las promociones del Black Friday se han consolidado como una oportunidad para que los viajeros adquieran tiquetes con valores inferiores a los habituales. Las aerolíneas recomiendan revisar con detalle las fechas disponibles, las restricciones de cada tarifa y las opciones de cambio establecidas por cada empresa para evitar inconvenientes durante el proceso de compra.

La compra anticipada es una de las recomendaciones principales para quienes buscan asegurar vuelos con tarifas más bajas, especialmente en rutas con alta demanda durante temporadas de fin de año o vacaciones. Los cupos promocionales suelen agotarse rápidamente, por lo que las aerolíneas insisten en realizar la verificación oportuna.

Caracol Radio también recordó que las ofertas pueden variar según el método de pago, tipo de equipaje incluido y reglas de cancelación. Por este motivo, es importante revisar las condiciones específicas de cada tiquete antes de finalizar la transacción.

Las promociones del Black Friday estarán disponibles hasta el viernes 28 de noviembre, aunque algunas aerolíneas podrían extender sus ofertas dependiendo del comportamiento de la demanda. Las personas interesadas pueden consultar las tarifas actualizadas a través de los canales oficiales de cada aerolínea y verificar los precios en tiempo real.