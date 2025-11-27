Colombia

Alfredo Saade se bajó de su aspiración presidencial y se reintegrará al Gobierno Petro desde un nuevo cargo: esto se sabe

El ex jefe de Despacho de la Presidencia de la República y que había dado a conocer su intención de participar de la campaña al primer cargo de la Nación, tomará una nueva responsabilidad al interior del Ejecutivo, al que le restan 254 días al frente del país

Guardar
Alfredo Saade se convertirá en
Alfredo Saade se convertirá en el nuevo embajador de Colombia en Brasil - crédito Presidencia

En un sorpresivo giro en su futuro político, Alfredo Saade ya no seguirá con su empeño de ser precandidato presidencial. El conocido pastor, como él mismo se autodenominó, finalmente sí será el embajador de Colombia en Brasil, con lo que retornará al Gobierno nacional para la recta final de la presente administración, a la que le restan 254 días; todo esto, luego de haber ocupado, a principios de año, la jefatura de Despacho, en un balance controversial.

De acuerdo con información de medios como W Radio y Semana, que pudo corroborar Infobae Colombia, la administración de Luiz Inácio Lula da Silva ya otorgó el beneplácito: requisito indispensable para asumir esta representación diplomática, despejando así las dudas que rodeaban frente a lo que sería su actividad proselitista, en la que había apuntado hacia algunos de los actuales integrantes del gabinete, con gruesos calificativos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El propio Saade dejó en claro que su designación diplomática avanza y que está dispuesto a asumir el cargo en las próximas semanas, aunque su nombre todavía no aparece en la hoja de vida de aspirantes de presidencia. La confirmación llega tras semanas de especulaciones, iniciadas el 15 de agosto, sobre la posibilidad de que el exfuncionario ocupara la embajada en Brasil, aunque hasta ahora no existía una confirmación oficial.

Alfredo Saade volverá al Gobierno, pese a intensa discusión con la mano derecha de Gustavo Petro

Esta noticia se conoce en medio de la polémica por la suspensión provisional de tres meses impuesta a Saade por la Procuraduría General de la Nación en agosto de 2025, como parte de la investigación por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes. Y de su viral enfrentamiento mediático con el ministro del Interior, Armando Benedetti, al que culpó de su suspensión por parte del Ministerio Público, y de otras situaciones.

A lo que se sumó el supuesto desinterés de Benedetti y la Unidad Nacional de Protección por brindarle seguridad, según él, en su condición de precandidato. “Los chistes del ministro sobre mi seguridad me preocupan, ya que por lo visto solo quiere cuidar a su candidato. Le recuerdo ministro que ya hay un candidato asesinado. Y no, no somos pendejos los candidatos y le voy a regresar su carro y su escolta, ya que aquí el único que se las tira de pendejo es usted”.

En otro video en las redes sociales, compartió en redes sociales un video en el que enfatizó sus cuestionamientos al funcionario. En el material audiovisual, Saade acusó al titular de la cartera de experimentar un deterioro en sus capacidades físicas y mentales por su edad, lo que, según expresó, estaría repercutiendo en su labor como responsable del Ministerio del Interior; señalamientos a los que Benedetti les hizo el quite y les restó importancia.

El 25 de septiembre, incluso, el ministro ironizó con la situación. “Pregunté ayer que qué había pasado con el pastor Saade y me dijeron que entonces él pide en la mañana como si eso fuera una especie de agencia de alquiler de carros. ‘Oiga, mándeme un carro en la tarde’ (...) eso me dijeron de la UNP, que no podían mandar el carro de un momento para otro. Tiene que tener su planificación y todo lo demás. Pero si es así, dígale que yo le pago el Uber”, remarcó.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Alfredo SaadeGobierno PetroEmbajador SaadeGustavo PetroGobierrno nacionalEmbajador en BrasilPastor SaadeColombia-Noticias

Más Noticias

Alcaldía se cansó de los fracasos del Real Cartagena y buscaría un equipo de la Liga BetPlay: hay dos opciones fuertes

Tanto la Administración local como la Gobernación de Bolívar, negociarían con un par de escuadras para mudarse a la Ciudad Amurallada, para devolver el fútbol de la “A” después de 13 años

Alcaldía se cansó de los

Katherine Porto pasó la página de su separación con un nuevo galán en su vida: quién le robó el corazón a la actriz

Aunque al principio la presentadora mantuvo en privado su relación, las imágenes publicadas en redes sociales confirmaron que el romance es una realidad

Katherine Porto pasó la página

Nacional vs. Junior EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en Itagüí

Tanto los verdolagas como los tiburones suman cuatro puntos en el grupo A, el que gane tomará la punta y marcará el camino hacia la final del campeonato

Nacional vs. Junior EN VIVO,

Colombia está entre los países que más han comprado entradas para la Copa del Mundo 2026

Los ciudadanos de las tres naciones anfitrionas encabezan el listado que publicó la FIFA

Colombia está entre los países

Paola Holguín aseguró que se debe crear una política de Estado para combatir la inseguridad: “Los violentos llenan el vacío”

La precandidata presidencial propone fortalecer instituciones y modernizar la justicia, en respuesta al avance de estructuras criminales en el país

Paola Holguín aseguró que se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Katherine Porto pasó la página

Katherine Porto pasó la página de su separación con un nuevo galán en su vida: quién le robó el corazón a la actriz

Mánager de Pirlo encendió polémica al tatuarse la cara de Blessd llorando: “No es lo mismo llamar al diablo que verlo encima”

Laura Gallego volvió a generar polémica tras irse en insultos contra Vanessa de la Torre: “Decirle menos que suripanta es un halago”

Hija de española y colombiano sorprendió con su apropiación cultural: “No todos son paisas”

‘Culotauro’ reveló que se enamoró de una “mula” del narcotráfico, la joven terminó presa

Deportes

Alcaldía se cansó de los

Alcaldía se cansó de los fracasos del Real Cartagena y buscaría un equipo de la Liga BetPlay: hay dos opciones fuertes

Nacional vs. Junior EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en Itagüí

Colombia está entre los países que más han comprado entradas para la Copa del Mundo 2026

América de Cali teme por posibles amaños arbitrales ante el Medellín: hizo una dura exigencia

El ‘Bolillo’ Gómez reveló detalles de la pelea que tuvo con un aficionado en El Salvador: “Logró lo que quería”