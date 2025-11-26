Colombia

Sinuano Noche reveló sus cifras ganadoras: consulte si fue el afortunado del martes 25 de noviembre

Esta lotería nocturna ha cambiado la vida y la suerte de sus ganadores

Guardar
Los números ganadores de Sinuano
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

En el reciente sorteo de la lotería colombiana Sinuano Noche, los números ganadores desataron la emoción entre los participantes que noche tras noche buscan un cambio de fortuna.

Este popular sorteo nocturno es seguido de cerca por miles de colombianos, quienes sueñan con obtener uno de los ansiados premios en juego.

El sorteo del Sinuano Noche sigue consolidándose como un evento clave en la rutina diaria de sus seguidores, quienes esperan con ansias el próximo sorteo en busca de que su suerte los ayude a cambiar su destino.

Estos son los números ganadores

Los ganadores: 6, 2, 1, 0.

Fecha: 25 Noviembre 2025.

Premios y cuándo jugar Sinuano

El Sinuano Noche, un popular juego de lotería en Colombia, ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa. Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y festivos se adelanta a las 20:30 horas.

Los jugadores que logran acertar los cuatro números ganadores pueden recibir hasta 4,500 veces el valor de su apuesta. Aquellos que acierten tres números obtendrán 400 veces lo apostado. Si el acierto es en dos números, la ganancia será 50 veces la apuesta inicial. Incluso con un solo número acertado, los participantes pueden quintuplicar su inversión.

El atractivo de El Sinuano Noche radica en las altas recompensas que ofrece, lo que lo convierte en una opción popular entre los aficionados a las loterías en el país. Este juego se ha consolidado como una tradición nocturna para muchos, quienes esperan con ansias los resultados cada noche.

La estructura de premios de este sorteo permite a los jugadores experimentar diferentes niveles de emoción y expectativa, dependiendo de cuántos números logren acertar. Esta dinámica ha contribuido a mantener el interés y la participación en el juego a lo largo del tiempo.

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

