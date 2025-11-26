Senador y presidente del Partido Mira alertó desde el Congreso iniciativa que permitiría retorno y ascensos libres en la Policía Nacional: “Preocupa”

Manuel Virgüez hizo fuertes acusaciones con presunta la ley que avanza en el Congreso que favorecería al presidente Petro - crédito Manuel Virgüez Piraquive/Facebook

El senador y presidente del Partido Mira, Manuel Virgüez, advirtió sobre un controvertido proyecto de ley que otorgaría al presidente de Colombia la potestad de reincorporar y ascender a oficiales en retiro de la Policía Nacional sin restricciones.

Según información que dio el congresista a medios de comunicación, el proyecto se encuentra a punto de ser conciliado en el Congreso, generando inquietud sobre los alcances de las nuevas facultades que asumiría el Ejecutivo.

De acuerdo con lo explicado por Virgüez, la iniciativa está dirigida específicamente a integrantes de la Policía Nacional, permitiendo que quienes hayan sido retirados o llamados a calificar servicios puedan reincorporarse y recibir ascensos.

“Le otorga unas facultades al presidente que rompen cualquier proceso de control”, afirmó.

El legislador destacó que, aunque se reconoce la necesidad de incrementar el pie de fuerza ante la situación de inseguridad en Colombia, el artículo clave del proyecto plantea inquietudes.

“Preocupa que el presidente de la República, cualquiera que sea, pueda reincorporar a oficiales destituidos o retirados de manera libre, sin ningún requisito”, sostuvo Virgüez.

El proyecto ya se encuentra en la etapa de conciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado, momento en el cual se definen las versiones finales para su aprobación.

La alerta surge también por las recientes investigaciones sobre presunta infiltración en el Ministerio de Defensa y la falta de regulaciones claras para el manejo de datos sensibles.

Para el presidente del Partido Mira, la falta de restricciones en la reincorporación podría resultar en que oficiales separados por faltas disciplinarias o implicados en actividades políticas retornen a cargos de responsabilidad.

“Si por necesidad del servicio se requiere reintegrarlos, deberían existir limitaciones en torno a su hoja de vida, mérito y antecedentes”, expresó. Recalcó además la importancia de establecer inhabilidades para quienes hayan participado en política, para evitar su regreso a funciones de alto impacto en la seguridad nacional.

El debate cobra mayor relevancia tras las revelaciones de Noticias Caracol sobre el uso y protección de los datos manejados por el Ministerio de Defensa.

Virgüez remarcó: “Los datos del Ministerio deben manejarse de manera privada y exclusiva”, al referirse al posible traspaso de información a compañías externas mediante contratos con la nube pública.