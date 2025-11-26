Colombia

Salida de Mencho sacudió el ‘Desafío Siglo XXI’: la deportista reveló el dolor que sintió al ser reemplazada por Yudisa

La deportista olímpica se refirió a una de las decisiones más impactantes en el juego

La deportista olímpica compartió detalles
La deportista olímpica compartió detalles de uno de los momentos más difíciles que vivió en la competencia - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La salida de Cristian y Mencho del Desafío Siglo XXI sorprendió a los participantes y televidentes, ya que fue motivada por la lesión de Cristian, integrante de Neos, durante una de las pruebas en el Box Blanco, que lo que llevó al regreso de los anteriores eliminados.

La decisión se tomó después de que Cristian sufriera una dislocación de hombro en plena competencia. Aunque logró recolocarse la articulación por sí mismo, la lesión se repitió poco después, lo que requirió la intervención de los paramédicos en la casa.

Sin embargo, la situación se tornó irreversible y Andrea Serna, presentadora del programa, reunió a los participantes para comunicarles que, según el dictamen médico, Cristian debía abandonar la competencia. Dado que el formato se encontraba en la etapa de parejas, la salida de Cristian implicó también la de Mencho, su compañera en el juego.

Las palabras de Yudisa no
Las palabras de Yudisa no convencieron a los televidentes - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La noticia sorprendió a los equipos, mientras que Kathe y Roldán, que se encontraban en el Cubo de los Eliminados, recibieron la instrucción de reincorporarse a Neos para cubrir la vacante dejada por la dupla. Los participantes reaccionaron a la decisión y, desde la casa Alpha, Gio recordó que durante la Carrera por Colombia, Mencho le expresaba su deseo de que el país reconociera su trabajo como deportista. Por su parte, Lina agradeció a Mencho por las enseñanzas recibidas y por haber demostrado su fortaleza ante las adversidades.

Mencho y Yudisa

Otro aspecto relevante de la experiencia de Mencho en el Desafío fue su relación con Yudisa, capitana de Alpha. La amistad entre ambas, forjada en Gamma y caracterizada por una dinámica similar a la de “madre e hija”, como lo mencionaron en repetidas oportunidades, se vio afectada cuando Yudisa decidió sacar a Mencho del equipo morado y enviarla a Neos.

La joven deportista aseguró que el rendimiento de su compañera no era el mejor, por lo que optó por remplazarla por Valkyria, lo que sorprendió a todos los televidentes y le ocasionó un fuerte dolor a la deportista.

En diálogo con Día a Día, Mencho confesó el dolor que le causó esa decisión, aunque afirmó que su afecto por Yudisa permanece intacto y que comprende que se trató de una estrategia de juego. “Cada quien tiene lo que tiene en su corazón para dar. El tema de Yudisa fue un tema que sí me dolió, me dolió muchísimo porque yo a ella la quiero más allá del ‘Desafío’ y mis sentimientos hacia ella siempre fueron honestos, muy sinceros y pues es un juego, la entiendo, quiso jugar así, chévere. Como le dije a ella, tranquila (...) Pero más allá del juego, me dolió el sentimiento hacia ella”, explicó Mencho a Día a Día.

Mencho aseguró que la estrategia
Mencho aseguró que la estrategia del juego puso a prueba una relación que parecía inquebrantable - crédito @mencho.oficial/Instagram

Pese a que Yudisa se disculpó con Mencho, expresando que la sentía como una madre dentro del grupo, la deportista respondió con voz entrecortada y le aseguró a la joven participante que comprendía la situación y que, aunque sentía tristeza, afrontaría el nuevo reto de la competencia con la mejor actitud, lo que hizo hasta el final de la competencia.

Tras salir del concurso, Mencho pasó por un formato digital de Caracol en el que reconoció cuánto la afectó la decisión de su compañera: “Fracturó mi corazón porque yo le di más de lo que yo tenía. La quiero realmente, pero no la juzgo porque es un juego, aunque fue una decisión no tan buena, pero benefició al equipo. Siempre le voy a desear lo mejor y sí, doloroso, sí, me duele, sí. Siento que sus lágrimas fueron de culpa”.

La decisión de Yudisa generó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su estrategia, otros la criticaron por no haber sustituido a Lucho por Kevyn, lo que los internautas creían que habría fortalecido su posición de cara a la etapa final.

Mencho se mostró bastante afectada
Mencho se mostró bastante afectada por la decisión - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

¿Cuánto dinero ganó Mencho en el ‘Desafío’?

Durante una entrevista en el programa Día a Día, la deportista olímpica reveló que, tras su segunda salida del Desafío, acumuló una suma cercana a $30 millones. De ese total, $20 millones correspondieron a dos tareas secretas completadas como parte de la dinámica de El Elegido.

