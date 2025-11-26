Colombia

Pedro Arnulfo Sánchez se volvió a pronunciar por el caso de los jefes disidentes de Calarcá, detenidos en Antioquia en 2024: “Los pusimos a disposición de las autoridades”

El ministro de Defensa indicó que la detención y traslado a Medellín de los líderes disidentes se realizó conforme a los protocolos legales, y que las decisiones posteriores dependen de la justicia

El MinDefensa remarcó que la
El MinDefensa remarcó que la orden constitucional obliga a capturar en flagrancia, incluso cuando hay suspensión de orden de captura, ratificando que el Ministerio no interviene en la etapa judicial - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que la Fuerza Pública capturó en julio de 2024 a los jefes disidentes conocidos como “Calarcá” en Antioquia y los trasladó a Medellín para quedar a disposición de la autoridad competente.

La declaración del titular de la cartera, respondió a los cuestionamientos sobre la actuación oficial en este caso, que abarca a figuras clave en los grupos armados organizados.

"La Fuerza Pública procedió a dicha captura y llevaron a estos individuos a Medellín, los pusimos a disposición de las autoridades competentes“, declaró Sánchez a Caracol Radio.

Señaló que las decisiones judiciales que exceden las competencias del Ministerio de Defensa corresponden a los entes judiciales, puntualizando: “Ya decisiones por fuera del Ministerio de Defensa que tengan que ver con el área judicial no me competen”.

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez
El ministro Pedro Arnulfo Sánchez afirmó que la operación contra los disidentes de ‘Calarcá’ en Antioquia cumplió los procesos legales y resaltó la responsabilidad de la Fuerza Pública - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El funcionario explicó que el operativo involucró a las fuerzas militares y la Policía Nacional, quienes remitieron a los detenidos al batallón del Ejército Nacional en Bello.

Recalcó que el Ministerio de Defensa solo interviene hasta el momento de la captura, mientras que los procesos judiciales posteriores pertenecen al ámbito de la justicia.

Sánchez enfatizó que la obligación constitucional de capturar a personas en flagrancia se mantiene incluso cuando existe una suspensión de orden de captura.

“He sido supremamente muy claro que, aunque tengan orden de captura suspendida, si la fuerza pública, si algún militar o un policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlos. Esa es la orden constitucional. No es simplemente una decisión del ministro de Defensa”, puntualizó al medio citado.

Las declaraciones del ministro reiteran la postura del Gobierno ante capturas de integrantes de grupos ilegales, precisando que la intervención militar y policial sigue los lineamientos constitucionales y se aparta de posibles interpretaciones políticas o judiciales.

