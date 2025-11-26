Colombia

Ministro de Salud anunció inversión de $54.000 millones para recuperar la red hospitalaria del Atlántico

Guillermo Jaramillo confirmó la aprobación de nueve proyectos prioritarios para modernizar la ESE Universitaria, incluidos equipos de alta tecnología y 20 nuevas ambulancias, y aseguró que al menos la mitad de las iniciativas quedarán financiadas este año

El ministro de Salud presentó los proyectos que impulsarán la modernización de la red hospitalaria del Atlántico. - crédito Gobernación del Atlántico

En su visita este martes a Barranquilla, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), la red hospitalaria pública que desde agosto permanece bajo intervención del Gobierno nacional.

Durante el encuentro con autoridades locales, el alto funcionario aseguró que los recursos permitirán modernizar los hospitales del departamento, fortalecer su capacidad tecnológica y garantizar un servicio oportuno y digno para la ciudadanía.

Nueve proyectos estratégicos para modernizar la red hospitalaria

Jaramillo dio el visto bueno a nueve proyectos claves presentados por el interventor de la ESE UNA, los cuales buscan fortalecer áreas prioritarias, especialmente la adquisición de tecnologías y equipos propios.

El jefe de cartera precisó que, debido al cierre presupuestal del año, podría no alcanzarse el total de los recursos en 2024, pero garantizó que al menos el 50% de los proyectos quedará aprobado y financiado antes de finalizar el año. El resto será priorizado en los primeros desembolsos de 2025.

El ministro Jaramillo ratificó su compromiso con la transformación de los hospitales públicos del departamento. - crédito Colprensa

“Me comprometo con que la mitad de estos proyectos estarán aprobados este año, para que arranque un nuevo proceso de cambio y transformación en el hospital”, subrayó.

Entre los equipos incluidos en las iniciativas se encuentran resonadores, tomógrafos (TAC), sistemas de rayos X, ecógrafos y herramientas de imagenología, área cuya tercerización ha representado históricamente uno de los costos más elevados para la ESE.

Un llamado a despolitizar los hospitales públicos

Durante su intervención, Jaramillo hizo un llamado a la ética administrativa y a blindar los hospitales del país frente a intereses electorales. “No puede ser que los hospitales se conviertan en directorios políticos, donde la gente trabaja no por su capacidad intelectual o profesional, sino por unos cuantos votos que ponga. Eso tiene que cambiar”, enfatizó.

El ministro insistió en que la recuperación de la red hospitalaria debe realizarse con pleno respeto a los trabajadores y garantizando condiciones laborales dignas, alejadas de presiones o manipulaciones políticas.

Avances financieros y nuevos recursos para la ESE UNA

El alto funcionario también explicó que, durante la intervención, la ESE Universitaria ha recibido $15.000 millones, de los cuales $4.791 millones corresponden a la atención de población migrante y $3.000 millones al fortalecimiento institucional. Otros recursos fueron destinados a la primera fase de adquisición de equipos.

Asimismo, anunció que la próxima semana se autorizarán $16.000 millones adicionales, destinados a saldar cuentas pendientes por servicios prestados a migrantes y a fortalecer los hospitales de Sabanalarga, Soledad, Niño Jesús, el Hospital Mental y el Universitario.

La ESE Universitaria del Atlántico avanza en su proceso de recuperación con nuevos recursos y proyectos tecnológicos. - crédito Gobernación del Atlántico

Entrega de ambulancias para fortalecer la atención en el Atlántico

Durante la jornada, el Ministerio de Salud y la Gobernación del Atlántico entregaron 20 nuevas ambulancias totalmente equipadas, destinadas a fortalecer la atención prehospitalaria y los sistemas de urgencias en los municipios del departamento.

Las ambulancias tuvieron una inversión total de $6.106 millones, de los cuales $5.403 millones fueron aportados por el Ministerio y $703 millones por la Gobernación. “Todas estas ambulancias ayudarán a fortalecer el sistema de salud del departamento en las sedes de todos los municipios”, destacó el gobernador Eduardo Verano, quien calificó la jornada como “un día histórico” para el Atlántico.

Las 20 ambulancias son vehículos marca Nissan Frontier, modelo 2026, distribuidas estratégicamente para optimizar la atención en todo el Atlántico.

1. Ambulancias Medicalizadas (3 Unidades - Soporte Vital Avanzado, SVA)Con un valor unitario de $348.7 millones, incorporan elementos para la atención integral de pacientes críticos (soporte vital avanzado, respirador mecánico, monitorización, desfibrilador, etc.).

2. Ambulancias Básicas (17 Unidades - Soporte Vital Básico SVB)

Con un valor unitario de $297.6 millones, fueron asignadas a 17 municipios para reforzar la capacidad operativa y asegurar traslados seguros y oportunos de pacientes estables.

Las nuevas unidades de ambulancias fortalecen la atención prehospitalaria y el sistema de urgencias en todos los municipios del Atlántico. - crédito Gobernación del Atlántico

Compromiso del Gobierno hasta el final del mandato

Jaramillo reiteró que el Gobierno nacional mantendrá su compromiso con la salud hasta el último día del actual periodo presidencial. “Este Gobierno, hasta el 6 de agosto a las 11:59:59, trabajará para mejorar de manera sustancial la salud, la educación, el deporte, la cultura, la reforma agraria y todos los esfuerzos orientados a transformar este país”, puntualizó.

Con las inversiones anunciadas y los proyectos en curso, el Ministerio de Salud anticipa un cambio sustancial en la red hospitalaria del Atlántico, que permitirá ofrecer servicios más eficientes, modernos y humanizados a la población del departamento.

