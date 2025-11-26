Colombia

La ‘Barbie colombiana’ reveló cómo el ‘bullying’ la transformó por completo: cambió radical de ‘look’, así lucía antes de las cirugías

Murillo contó cómo crecer en una comunidad rural que la discriminaba por su situación económica, por su nariz y color de piel la llevó a querer cambiar su imagen física

Guardar
La barbie reveló que tiene
La barbie reveló que tiene 35 cirugías en distintas partes de su cuerpo - crédito @labarbiecolombianaoficial / Instagram

El relato de Tatiana Murillo, conocida como la “Barbie Colombiana”, expone cómo la presión social y experiencias adversas desde la infancia han modelado no solo su imagen pública, sino también sus profundas decisiones personales.

El testimonio de Murillo, recogido durante una conversación con la periodista María Elvira Arango en el videopodcast En aguas profundas, revela los orígenes rurales y los desafíos sociales que enfrentó en Caicedo, Antioquia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ambiente en el que creció Murillo, marcado por pobreza y violencia cotidianas, forjó desde temprano la percepción negativa que otros tenían sobre ella. Si bien toda su comunidad compartía una identidad campesina, la situación económica de su familia la distinguía y la expuso a la discriminación, como ella misma señaló.

“Sufrí bullying en el colegio, no tanto por los niños, más bien por los adultos (...) Mis momentos más crueles en la escuela fueron por el estatus económico de mi papá que era un campesino, pero paradójicamente todos son campesinos en mi pueblo”.

Contó que su color de
Contó que su color de piel era una de las cosas que más deseaba cambiar - crédito @labarbiecolombianaoficial / Instagram

Aquel rechazo no se limitó al ámbito material: la influencer descubrió que el desprecio se debía también “a el color de piel y la nariz”. Estas experiencias la llevaron a abandonar la escuela en séptimo grado.

No obstante, encontró un espacio laboral como locutora local gracias a su carácter decidido, aunque lo perdió al poco tiempo. La situación se agudizó cuando, con 16 años, un embarazo inesperado derivó en su expulsión del hogar familiar.

Con su hija Sofía recién nacida, Murillo se trasladó a Medellín junto al padre de la niña. Allí empezó a estudiar periodismo y radio, pero pronto se dedicó a cuidar a su hija.

Poco después, creo su empresa de eventos, no obstante, enfrentó nuevas barreras, al intentar establecer un negocio de eventos, la joven experimentó el rechazo de alcaldes y otros hombres: “ellos no hacían negocios con mujeres”.

Al quedar embarazada a los
Al quedar embarazada a los 16 años comenzó a buscar su camino lejos de su familia - crédito @labarbiecolombianaoficial / Instagram

Fue apenas en ese contexto cuando obtuvo sus primeras ganancias, de las cuales destinó casi la totalidad (3.500.000 de los 4.000.000 de pesos ganados en su primer evento) a una rinoplastia, no obstante esa primera operación le quedó mal. Tal como admitió en el podcast, “Para mí era la nariz y ya, eso era lo que no me gustaba de mi rostro”.

Sin embargo, la transformación física avanzó mucho más allá. Murillo detalló que después de cada procedimiento su entorno la trataba de manera diferente: “A medida que me iba haciendo una cirugía la gente me veía con más respeto, a medida que iba transformándome mi seguridad cambió, yo sentía que con cada cambio físico me tomaban más en serio”.

Su historial de intervenciones alcanza más de 35, entre ellas varias rinoplastias, bichectomía, cirugía de párpados, levantamiento de cejas, liposucción de papada, dos aumentos mamarios, múltiples lipoesculturas y lipotransferencias.

Señaló que el procedimiento de blanqueamiento cutáneo fue el más drástico, ya que “Mi piel era lo que más me costaba aceptar en mi vida”.

En fechas recientes, Murillo optó por una vaginoplastia, la cual equiparó en dificultad física con el resto de intervenciones: “La cirugía más dolorosa que me hecho de mis 35 cirugías”.

Afirma que a medida que
Afirma que a medida que cambió su aspecto físico, las personas la empezaron a tratar mejor - crédito @labarbiecolombianaoficial / Instagram

Explicó que estos cambios forman parte de su búsqueda de “amor propio”, aunque actualmente recibe atención psicológica para abordar las consecuencias emocionales derivadas, reconociendo: “Estoy tratándome con terapia porque obviamente hay un problema de dismorfia corporal, estoy tratándome porque sí es un problema que me puede costar la vida, pero al sol de hoy me encanta lo que veo en el espejo”.

Entre los episodios más debatidos que ha protagonizado la “Barbie Colombiana” figura su decisión de autorizar a su hija, con 12 años, a realizarse una rinoplastia.

Defendió la intervención por motivos médicos, manifestando: “Su cirugía de nariz la necesitaba, yo no le vi problema de si vamos a arreglar algo funcional, por qué no solucionar algo estético, pero una lipo a esta edad no”. Recalcó que, aunque su hija le ha pedido más cirugías, con dieciséis años ha encontrado una negativa: “ella se ha negado a concederlas”.

Temas Relacionados

Barbie colombianaCirugía plásticaTatiana MurilloBullyingVaginoplastiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Grupo de indígenas embera intentan asentarse en el Parque Nacional de Bogotá: Secretaría de Gobierno mantiene diálogos

Los miembros de esa comunidad indígena están exigiendo soluciones a sus demandas de reubicación y restitución de tierras, mientras autoridades buscan evitar ocupaciones ilegales y abrir diálogo con ellos

Grupo de indígenas embera intentan

Cuántos años debe vivir un colombiano en España para solicitar la residencia o la ciudadanía

Los connacionales pueden solicitar la ciudadanía en ese país europeo después de cumplir un determinado tiempo de residencia legal, siempre que cumplan requisitos como tener antecedentes limpios y documentos vigentes, según las autoridades y medios oficiales

Cuántos años debe vivir un

Dorado Mañana números sorteados 26 de noviembre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este miércoles de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 26

Carolina Sanín dijo que “el presidente va a ser Roy” y Roy Barreras le contestó: “Debates insulsos y tediosos entre 100 candidatos”

En respuesta a la escritora, el aspirante presidencial aseguró que falta profundidad en los debates actuales y comparó la discusión política con históricos intercambios literarios

Carolina Sanín dijo que “el

Historial judicial de Mauricio Vanoy Bohórquez, sobrino de ‘Cuco Vanoy’, revela vínculos con lavado de activos y empresas fachada de oro

El desmovilizado del Bloque Mineros de las AUC estaba vinculado a redes de lavado de activos y exportación de oro ilegal, que generaron tensiones con distintos actores armados del Bajo Cauca

Historial judicial de Mauricio Vanoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

La victoria de Violeta Bergonzi

La victoria de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity 2025’ generó una avalancha de memes y críticas: “Miss Tamales”

Quién es Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a la nueva ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

Así fue la emotiva celebración de Violeta Bergonzi junto a su familia tras victoria en ‘MasterChef Celebrity’: “Llevaba muchos años esperando esto”

‘MasterChef Celebrity 2025′: Violeta Bergonzi ganó la final más reñida de todas las temporadas

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

Deportes

Colombia ya conquistó su primer

Colombia ya conquistó su primer título en los Juegos Bolivarianos 2025: así va la cosecha de medallas en Lima

Condenan a dos meses de presión a Fernando Gaviria en Mónaco por conducir ebrio: “Es un peligro público”

Con miras al Mundial de 2026, Dayro Moreno visitó la embajada de Estados Unidos y contó cuál es la ciudad que más le gusta de ese país

Apoyo al nuevo director deportivo de Millonarios, tras la tensión que se vivió con Hernán Torres en su presentación: “Nos hemos acostumbrado”

Así despidió la organización del Giro de Italia a Esteban Chaves: “Qué gran aventura”