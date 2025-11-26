Giovanny Ayala lazó nueva canción para clamar por la libertad de su hijo Miguel: “La música no se secuestra”

Una nueva canción de Giovanny Ayala y La Banda Legado se transforma en himno de resistencia, movilizando a la sociedad y recordando que el arte persiste incluso en medio de la adversidad - crédito giovannyayalaoficial / Instagram

La voz de Giovanny Ayala se alzó en un escenario distinto al habitual: no para celebrar un éxito musical, sino para clamar por la libertad de su hijo Miguel, secuestrado hace más de una semana en el departamento del Cauca.

En un acto cargado de simbolismo, el reconocido cantante presentó una nueva canción, compuesta junto a La Banda Legado, cuyo mensaje central es la esperanza de recuperar a Miguel y a su mánager, Nicolás Pantoja. “La música no se secuestra”, proclamó Ayala durante el lanzamiento, transformando el dolor en arte y resistencia.

El secuestro de Miguel Ayala y su mánager, ocurrido la noche del 18 de noviembre mientras se dirigían al aeropuerto de Palmira tras un concierto en El Tambo, generó una ola de solidaridad en el mundo artístico y en la sociedad colombiana.

Ambos fueron interceptados por hombres armados en la vía Panamericana, a la altura de La Venta, zona rural de Cajibío, y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la región, aunque hasta el momento los esfuerzos no han dado resultados concluyentes.

La reacción de la comunidad musical no se hizo esperar. Artistas como Yeison Jiménez, Jhonny Rivera y El Charrito Negro manifestaron públicamente su apoyo a la familia Ayala, difundiendo mensajes de aliento y participando en actos simbólicos para exigir la liberación de los secuestrados.

Entre las iniciativas destacan cadenas de oración en iglesias del Meta y una velatón programada para el 26 de noviembre a las 6:00 p. m en el Parque Central de Villavicencio, donde se espera la presencia masiva de seguidores y colegas.

La canción presentada por Giovanny Ayala y La Banda Legado se convierte en un himno de resistencia frente a la adversidad. Parte de la letra expresa:

“En Colombia suena un grito que no podemos callar; Miguel Ayala está perdido y lo vamos a encontrar, no hay cadenas ni secuestros que detengan la canción. A Giovanny le mandamos mucha fuerza y bendición; Miguel pronto está en sus brazos, no se rinde el corazón. Con el pueblo colombiano no olvidamos a los nuestros, nos tendemos una mano y que este grito se haga eco. La música no se secuestra, la música es libertad”.

El mensaje de Giovanny Ayala a los captores de su hijo

A una semana del secuestro, Giovanny utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a los captores de Miguel y de Nicolás Pantoja. En una publicación en Instagram, el artista expresó:

“Hoy, desde lo más profundo de mi corazón, deseo expresar mi sentir: a nadie se le debería arrebatar el derecho de creer en su país, de construir su propio camino y de imaginar un futuro lleno de posibilidades”.

Ayala subrayó el sufrimiento de las familias afectadas por estos crímenes, afirmando que “detrás de cada secuestro hay una familia que se quiebra en silencio, que ora, que llora, que espera, pero que también se aferra a la fe de que la vida puede volver a ser vida con la liberación”.

En ese mismo mensaje, el cantante elevó una súplica a quienes mantienen retenidos a Miguel y a Nicolás: “Oro por quiénes tienen a mi hijo y a Nico … Oro por sus familias!!! ¡Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos!!! (sic)”.

Sobre el secuestro

En cuanto a la autoría del secuestro, las primeras investigaciones apuntaron a los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Sin embargo, la propia organización negó cualquier implicación mediante un video en el que uno de sus voceros declaró: “No tenemos ninguna relación con el secuestro del cantante Miguel Ayala y su acompañante. Rechazamos los señalamientos que nos vinculan con el secuestro del joven artista”.