Finca en la que vivió el exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino, perteneció a uno de los zares de las esmeraldas

En el municipio de Simijaca, Cundinamarca, la hacienda La Granada se convirtió en foco de atención por ser ocupada por el general retirado Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional.

La situación tomó más fuerza luego de que el lunes 24 de noviembre de 2025 se confirmó la captura del alto oficial para responder por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

Los habitantes del pueblo, acostumbrados a la vida tranquila, notaron cambios a partir de la llegada de Palomino, que arribó al lugar en vehículos blindados y comenzó a administrar el predio, propiedad antes del esmeraldero y narcotraficante Pedro Nel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas, y que hoy se encuentra purgando condena en EE. UU. por narcotráfico.

Palomino utilizó la hacienda para actividades ganaderas durante su retiro, señaló un informe del portal Las 2 orillas hasta que la Procuraduría General de la Nación inició una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación del predio.

El contrato de arrendamiento se celebró el 17 de agosto de 2022 entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la empresa PAAR Consulting Group S.A.S, de la cual Palomino es propietario. El predio posee 44,8 hectáreas y más de 900 metros cuadrados de construcción.

La revisión del contrato reveló anomalías en el proceso de adjudicación.

En el comité de negocios de la SAE que evaluó el destino de la finca participaron personas que no debieron intervenir, lo que genera sospechas de posibles actos de corrupción.

La Sociedad también informó en su informe sobre versiones de presiones para favorecer la adjudicación a la empresa de Palomino. Como resultado de lo anterior, dos altos funcionarios fueron removidos de sus cargos, entre ellos la exgerente regional Karol González.

Palomino negó conocimiento sobre el origen ilícito de la hacienda y argumentó que solicitó el arrendamiento para un proyecto de producción lechera. Sin embargo, la SAE aseguró en su respuesta oficial que quienes aspiran a administrar predios bajo medidas cautelares reciben información sobre su procedencia.

En noviembre de 2022, tras confirmar las irregularidades y debido a que la propiedad seguía bajo extinción de dominio, el contrato con Palomino fue finalizado. La administración de la finca pasó a la asociación campesina Anzorc, que instaló a 100 familias provenientes de distintos municipios de Boyacá, junto con 50 cabezas de ganado para su sustento.

La decisión provocó molestias entre los habitantes de Simijaca, debido a que los pobladores reclamaron que la mayoría de los beneficiados ni siquiera eran oriundos del municipio cundinamarqués.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos local señaló que unas 170 familias simijenses también requerían acceso a la tierra, y luego de varios debates, se acordó evaluar la entrega de otros predios en condiciones similares para atender la demanda de las familias del municipio.