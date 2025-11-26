Esta es la millonada que valdría el set de ollas que ganó Violeta Bergonzi por su triunfo en ‘MasterChef Celebrity’: más de 15 millones de pesos

La presentadora, además del dinero, se llevó de premio un costoso juego de ollas que están evaluadas en más de 20 millones de pesos - crédito @canalrcn/ Instagram

La última temporada de Masterchef Celebrity 2025 reunió a figuras reconocidas de la televisión y el deporte en una competencia que captó la atención del público en Colombia.

El programa contó con la participación de personalidades como Mario Alberto Yepes, René Higuita, Andrea Guzmán, y Violeta Bergonzi, quien se alzó como la ganadora en la final celebrada este martes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desafío culinario concluyó con cuatro finalistas: Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado, quienes presentaron menús completos a consideración del jurado. Los platos de Bergonzi destacaron por su técnica e innovación, factores que le otorgaron el primer lugar.

Como reconocimiento, la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 obtuvo el trofeo del certamen y un premio monetario de 200 millones de pesos. En sus palabras, “este es un momento que divide mi vida en un antes y un después. Todo el aprendizaje en la cocina y el crecimiento personal cobraron sentido al compartirlo con mi esposo, mis hijos y mi familia, quienes me acompañaron en cada paso”, afirmó Bergonzi.

Esta edición introdujo un incentivo adicional: un set de ollas de alta gama de la marca Royal Prestige, que se ha convertido en uno de los premios más comentados de la temporada. Según información de la marca, el valor de este juego de ollas sería de 23 millones de pesos, una suma que generó reacciones en las redes sociales por el lujo y exclusividad del obsequio.

Además del set de ollas, Bergonzi recibió la licuadora Royal Prestige Power Blender, que tiene un precio en el mercado de 3 millones de pesos colombianos, a esto se le suma un juego de utensilios de cocina de 6 piezas que tiene un costo de 900 mil pesos colombianos, lo que suma un poco más de 27 millones de pesos solo en los regalos que recibió Violeta.

La ganadora de MasterChef se llevó más de 23 millones de pesos solo en regalos de la costosa marca de cocina - crédito captura de pantalla Canal RCN

Las otras finalistas también fueron distinguidas con un set de cuchillos de la misma marca en reconocimiento a su desempeño, juego que está evaluado en más de 15 millones de pesos colombianos.