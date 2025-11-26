Colombia

Disidencias de “Calarcá” crecen pese a millonaria inversión en paz: le cuestan al Estado $30.299 millones

El grupo armado suma 387 nuevos miembros en siete meses y alcanza 2.802 combatientes, mientras el Estado destina treinta mil millones de pesos a negociaciones que no logran frenar su expansión

El avance de las disidencias
El avance de las disidencias de alias “Calarcá” transforma el panorama de seguridad en Colombia y desafía la política de Paz Total - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

El avance de las disidencias lideradas por alias Calarcá ha transformado el panorama de seguridad en Colombia, mientras el proceso de paz con este grupo se ha convertido en el segundo más costoso para el Estado, solo superado por el fallido intento de negociación con el ELN.

Bajo la política de paz total, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, la estructura de “Calarcá” ha experimentado un crecimiento del 16% en los últimos siete meses, sumando 387 nuevos integrantes y alcanzando un total de 2.802 combatientes en sus filas.

La estrategia de diálogo con las disidencias de “Calarcá” ha requerido una inversión de $30.299 millones, según datos de la Consejería para la Paz, destinados a logística, transporte, seguridad y operación de las mesas de negociación.

Este monto forma parte de los $84.816 millones que el Estado ha desembolsado en la implementación de la paz total, una política que, de acuerdo con expertos, sectores de la oposición y los propios resultados, ha sido calificada como un “fracaso total”.

La estructura de “Calarcá” suma 387 nuevos integrantes en siete meses y alcanza 2.802 combatientes activos en sus filas - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Lejos de lograr la desmovilización de los grupos armados, la iniciativa ha fortalecido a figuras como alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”, ambos desertores del proceso de paz y fundadores de las principales disidencias de las antiguas Farc.

La ruptura entre “Iván Mordisco” y “Calarcá”, que en el pasado patrullaban juntos, ha marcado la dinámica reciente del conflicto. Mientras el Gobierno ha intensificado la ofensiva militar contra el Estado Mayor Central (EMC) liderado por “Mordisco”, ha optado por mantener el diálogo y otorgar concesiones a la estructura de “Calarcá”.

Entre los beneficios concedidos a este grupo se encuentra la suspensión de órdenes de captura para varios de sus miembros, lo que les ha permitido participar en las negociaciones con libertad de movimiento y un nivel de legitimidad inédito.

Actualmente, el Gobierno asiste a las mesas de diálogo con once delegados, mientras que la delegación de “Calarcá” cuenta con cerca de cuarenta representantes, muchos de ellos beneficiados por la suspensión de medidas judiciales.

