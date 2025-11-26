Dian visitará más de 14.000 establecimientos durante el Black Days y Black Friday por temporada de fin de año

Durante 2025, la Dian ha adelantado 103 mil visitas para verificar la correcta expedición de la factura electrónica, evitando la evasión de más de 12.500 millones de pesos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció un despliegue de fiscalización en el que contempla visitar más de 14.000 establecimientos comerciales en el país durante la temporada de ventas de fin de año.

La estrategia, que contará con la participación de 3.500 funcionarios, se concentrará especialmente durante los eventos Black Days y Black Friday, fechas con alta actividad comercial.

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) refuerza sus acciones de fiscalización durante la temporada de ventas de fin de año, incluidos los Black Days y el Black Friday. En esta ocasión, 3.500 funcionarios de la entidad visitarán más de 14.000 locales y establecimientos comerciales en diferentes ciudades del país, con el propósito de asegurar la correcta expedición de la factura electrónica y combatir prácticas que afectan el comercio formal”, señaló la entidad.

La estrategia, que contará con la participación de 3.500 funcionarios, se concentrará especialmente durante los eventos Black Days y Black Friday - crédito Luisa González/REUTERS

La Dian indicó que el propósito de estas visitas será verificar la correcta expedición de la factura electrónica y tomar acciones ante conductas que afectan el comercio formal.

Paralelamente, la Dian informó el envío de más de 875.000 comunicaciones a facturadores de diferentes sectores económicos, quienes suelen incrementar sus ventas en este periodo. Estas notificaciones buscan recordarles la obligación de emitir las facturas electrónicas de acuerdo a los parámetros legales vigentes.

“Como parte de esta estrategia, la entidad también envió más de 875.000 comunicaciones a facturadores de diferentes sectores económicos que incrementan sus ventas durante la época de fin de año, para recordarles la obligación de expedir este documento con el cumplimiento de los requisitos legales. A esto se suma el envío de 630.000 extractos con indicadores detallados sobre la cantidad de facturas generadas por las ventas y compras durante octubre, así como los indicadores de facturación del último trimestre”, aseveró la Dian.

Como refuerzo, la entidad remitió 630.000 extractos con indicadores sobre la cantidad de facturas emitidas en octubre y cifras acumuladas del trimestre anterior. De ese modo, los responsables podrán revisar sus cifras y detectar posibles inconsistencias.

“De manera paralela, la Dian hace seguimiento en tiempo real a la expedición de facturas electrónicas a través del Centro de Monitoreo, una herramienta tecnológica que permite identificar a los contribuyentes y establecimientos comerciales que no cumplen con esta obligación en sus transacciones comerciales, los cuales son seleccionados para visitas de facturación con el fin de iniciar los procesos sancionatorios a que haya lugar”, indicó la entidad.

Como refuerzo, la Dian remitió 630.000 extractos con indicadores sobre la cantidad de facturas emitidas en octubre y cifras acumuladas del trimestre anterior - crédito Dian

La Dian también mantiene un seguimiento en tiempo real mediante el Centro de Monitoreo. Esta plataforma tecnológica permite identificar a contribuyentes y establecimientos que incumplen obligaciones de facturación, de modo que puedan ser priorizados para futuras visitas y procedimientos sancionatorios.

En el informe se detalla que, hasta la fecha, en 2025 la entidad ha efectuado 103.000 visitas previas en distintos comercios y realizado 1.000 cierres por irregularidades. Además, se han emitido sanciones económicas que suman 1.209 millones de pesos y 1.410 pliegos de cargos.

La Dian reiteró que la factura electrónica constituye una herramienta clave para transparentar transacciones, avanzar en la formalización económica y fortalecer las finanzas públicas.

“En lo corrido de 2025, la entidad ha realizado 103 mil visitas a comercios en todo el territorio nacional y ha efectuado 1.000 cierres por incumplimientos en facturación. En este mismo periodo, ha puesto sanciones por $1.209 millones y proferido 1.410 pliegos de cargos. La Dian reitera que la factura electrónica es un instrumento que garantiza la transparencia, permite avanzar en la formalización económica y fortalecer las finanzas públicas del país”, puntualizó la entidad.

El Black Friday, conocido en español como “viernes negro”, es una jornada de descuentos masivos que se lleva a cabo el último viernes de noviembre.

El Black Friday, conocido en español como “viernes negro”, es una jornada de descuentos masivos que se lleva a cabo el último viernes de noviembre - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Su nombre tiene origen en Filadelfia durante la década de 1960, cuando la policía utilizó el término para describir el intenso tráfico y la aglomeración de personas en las tiendas a raíz de las promociones.

Rápidamente, el fenómeno trascendió las fronteras de Estados Unidos y en la actualidad constituye el evento comercial más importante de la temporada previa a las fiestas de fin de año en numerosos países.