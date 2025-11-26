De basquetbolista a narco: así fue la captura del “Gordo Mau” en Colombia

El "Gordo Mau" fue capturado por la Policía Nacional y la Interpol en el Valle del Cauca - crédito Policía Nacional

Debido a que se trata de un negocio ilícito que se registra en todo el mundo, es habitual conocer casos sobre capos internacionales que son capturados en Colombia, que sigue siendo el país que más cultivos de hoja de coca tiene en el mundo.

Precisamente, en un caso de esta índole, el director de la Policía Nacional, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano reveló que en Palmira, Valle del Cauca, se registró la detención de un ciudadano panameño que es requerido por las autoridades en España.

El uniformado informó que la operación fue realizada en conjunto con agentes de la Interpol de Panama y España, que recibieron el respaldo de la Policía Nacional en el territorio nacional.

En el operativo se registró la captura de Mauro Rubén Fernández, que es conocido en su país como el “Gordo Mau”, en donde fue basquetbolista profesional durante varios años.

El ciudadano panameño es acusado de liderar una red de narcotráfico - crédito iStock/Policía Nacional

Medios locales informaron que en la región estaba implicado en una red criminal que se encargaba de enviar grandes cantidades de cocaína a Europa, principalmente a España.

Esto fue confirmado por el director de la Policía Nacional, que reveló que la organización delictiva utilizaba embarcaciones industriales para camuflar los narcóticos en rutas internacionales que en los registros indicaban que llevaban otro tipo de productos.

“El retenido encabezaba una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, que utilizaba contenedores de naves industriales para su transporte”.

Después de confirmar la detención, se confirmó que las autoridades comenzaron a gestionar los trámites de la extradición para que Mauro Rubén Fernández sea puesto a disposición de los tribunales españoles.

El panameño será extraditado a España para que responda por las acusaciones que hay en su contra en ese país - crédito Policía Nacional

Otros casos similares

En otros operativos en los que se registró la captura de una persona buscada por otros Gobiernos, la Policía Nacional informó sobre la detención de Jaime de Jesús Cortés Vergara, que es requerido por las autoridades del país europeo por el delito de tráfico de drogas.

En este caso, el ciudadano colombiano es acusado de pertenecer a una red dedicada al narcotráfico en la provincia de Toledo, por lo que tras ser capturado se comenzó con el proceso para su extradición.

Cabe mencionar que los puertos de España son utilizados regularmente por las estructuras criminales para llevar la droga que luego es comercializada en varias naciones de Europa, es por ello que Colombia ha colaborado en varios operativos con las autoridades de ese país.

España hace parte de las rutas más utilizadas por los narcos para mover cocaína en Europa - crédito EFE

Además, en Montería, Córdoba, fue arrestado John Jairo García Murillo, conocido en la región como el “Bendecido”, que es solicitado por la Corte del Distrito de Texas, que lo señala de tener vínculos con el Clan del Golfo.

En las investigaciones se afirma que Murillo ayuda a la estructura paramilitar en varios aspectos en una “modalidad de outsourcing” en el Urabá antioqueño, por lo que tras su arresto fue imputado por los cargos de concierto para delinquir y tráfico de drogas.

Las autoridades afirmaron que García Murillo era clave en la logística de los envíos de narcóticos hacia Centroamérica y Estados Unidos en embarcaciones tipo “go fast”.

Se cree que en estos envíos el Clan del Golfo lograba acumular ganancias por más de 30 millones de dólares al año, además, se reveló que en el operativo participó un equipo especializado de la DEA.

En Colombia, la Policía Nacional informó que este tipo de operaciones hacen parte de la ofensiva que busca debilitar las finanzas de las estructuras que tienen en el narcotráfico su principal fuente de ingresos. En 2025 se han registrado más de 100 capturas de criminales que tiene solicitudes internacionales por parte de la Interpol.