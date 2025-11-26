Colombia

David Racero lanzó fuertes pullas a Carlos Caicedo por rifirrafe con Gustavo Petro y la nueva gobernadora del Magdalena: “No jodás”

El representante a la Cámara, que quiere dar el salto al Senado en la lista de la coalición de Gobierno, se despachó contra el exmandatario regional y exprecandidato presidencial, que buscaría presentar su postulación en 2026, frente a lo que sería la incoherencia de su discurso

Guardar
El representante a la Cámara
El representante a la Cámara David Racero arremetió contra el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, al que acusaron de querer dividir la izquierda - crédito @DavidRacero/X - Colprensa

La disputa interna en la izquierda dejó al descubierto el fuerte cruce de declaraciones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo por cuenta de las recientes elecciones atípicas para elegir el mandatario seccional en este departamento: comicios efectuados el domingo 23 de noviembre y en los que ganó la aspirante del dirigente local, María Margarita Guerra, a la que el primer mandatario no quiso apoyar.

Esta fractura, que podría definir el rumbo de la coalición de Gobierno en 2026, tuvo un capítulo crucial luego de que el jefe de Estado, en el Consejo de Ministros televisado del martes 25 de noviembre, dejó en claro que no puede respaldar a los que “debilitan” el proyecto progresista. “No puedo estar con organizaciones que se dicen de izquierda y buscan dividir la izquierda. Porque dividir el progresismo es entregarle a quienes nos llevaron a un genocidio”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la República advirtió que no respaldará a organizaciones que fragmenten la izquierda colombiana - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube

El mandatario fue más allá al calificar a Fuerza Ciudadana, el partido de Caicedo, como una fuerza política tradicional que, según él, derrotó al progresismo en Magdalena. “En Santa Marta, la política tradicional de Santa Marta, acabamos de observarlo. El pueblo de Magdalena no nos acompañó. Era ir por un contrario”, sostuvo el mandatario en referencia a la victoria de Guerra, candidata respaldada por Caicedo, lo que acrecentó el distanciamiento entre ambos líderes.

David Racero tomó partido y también arremetió contra Caicedo

En medio de este escenario, el representante a la Cámara David Racero, expresidente de la corporación legislativa, lanzó duras críticas a Caicedo y a su estrategia política, al cuestionar la supuesta incoherencia de su discurso. “¿Entonces despotrican del Pacto Histórico, pero incluyen en las listas de Senado y Cámara del Pacto a sus candidatos? ¿Incluyendo a su propia hermana al Senado? ¡No jodás!”, exclamó Racero en un mensaje en la red social X.

Con este mensaje, el representante
Con este mensaje, el representante David Racero lanzó sus dardos a Carlos Caicedo - crédito @DavidRacero/X

La referencia de Racero fue a la hermana del exmandatario regional, Patricia Caicedo, que integrará la lista del Pacto Histórico al Senado gracias a los 74.982 votos que obtuvo en la consulta del 26 de octubre, siendo la sexta mayor votación en este proceso. Esta apreciación le valió al representante duros cuestionamientos, incluso de activistas y políticos del progresismo, que criticaron sus señalamientos a la mujer que parece haberse ganado su lugar en la lista.

"Que tiene que ver eso? Ganó su puesto con votos y en franca lid. Los votos son como los goles, necesarios para ganar todos“, le comentó María José Gómez, que hace parte del proyecto petrista. ”Estoy de acuerdo. Pero entonces que esos votos se queden en el Pacto y no en la lista que están armando al senado por fuera, replicó Racero, que insistió en la defensa de los procesos del Pacto Histórico y arreció contra el colectivo de Fuerza Ciudadana, que lidera Caicedo.

El representante a la Cámara
El representante a la Cámara David Racero respondió a las críticas por comentarios sobre Patricia Caicedo - crédito @DavidRacero/X

¿Qué dijo Carlos Caicedo de las pullas de Gustavo Petro?

La reacción del exgobernador del Magdalena no se hizo esperar y en sus afirmaciones a la prensa acusó a Petro de haberse rodeado de figuras ajenas a la izquierda histórica y de haber cedido ante intereses políticos tradicionales. “El presidente lo han ido poco a poco secuestrando una cúpula de políticos del Pacto que lo rodean, dentro de los cuales hay personas venidas de la derecha. Camaleones políticos como Armando Benedetti y Roy Barreras”, indicó.

Según su postura, no representan ninguna izquierda auténtica y no tienen procesos sociales históricos. “Más bien sus aliados políticos son clanes y mafias políticas regionales”, declaró el exmandatario. Además, cuestionó la coherencia de las reformas impulsadas por el Gobierno y la presencia de figuras como Alejandro Gaviria, exministro de Educación, y al que llamó neoliberal, que “que evidentemente no iban a defender la reforma a la educación”.

El trasfondo de esta fractura se remonta a 2022, cuando Fuerza Ciudadana decidió no unirse a las listas del Pacto Histórico al Senado y presentó su propia lista, que no alcanzó el umbral electoral. Esta decisión, según líderes del oficialismo, fragmentó el voto de la izquierda y generó tensiones con sectores como Colombia Humana y el Polo Democrático, pues habría amarrado la fuerza política de la izquierda en el Magdalena y ha impedido otros liderazgos.

Temas Relacionados

David RaceroCarlos CaicedoGustavo PetroGobernadora del MagdalenaMaría GuerraGobierno PetroFuerza CiudadanaExgobernador CaicedoElecciones presidencialesElecciones Colombia 2026Elecciones presidenciales 2026Elecciones al Congreso ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

La Fiscalía comenzó con el análisis forense de archivos extraídos de los computadores de ‘Calarcá’

El material, que incluye discos externos y memorias USB, fue incautado durante un operativo realizado el 24 de julio de 2024

La Fiscalía comenzó con el

Colombia logró nueva posición en ranking mundial de pasaportes: Estados Unidos se aleja de los 10 primeros

El último informe de Global Citizen Solutions destacó la mejora del pasaporte colombiano, aunque todavía existen requisitos y excepciones importantes según el destino elegido

Colombia logró nueva posición en

Así le fue a Lucas González en los últimos cuadrangulares que disputó: el bogotano se acerca a la final del FPC

El Deportes Tolima, al mando del capitalino, venció 1-2 a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín y quedó cerca de clasificarse a la gran final del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2025

Así le fue a Lucas

Gobernador de Cundinamarca arremetió contra el distrito por pico y placa los sábados: “Es una lectura superficial”

Jorge Rey afirmó que las cifras expuestas por el distrito son superficiales y no representan la realidad sobre la crisis de recaudo de la que habló el alcalde de la capital

Gobernador de Cundinamarca arremetió contra

Madre e hija desaparecieron en Barranquilla: sus vecinos temen que las asesinaron y sepultaron en su casa

Un fétido olor llevó a que los vecinos pensaran que las afectadas fueron atacadas a muerte y señalan a la pareja de la mujer

Madre e hija desaparecieron en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Liberan enfermo a comerciante y

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix: las películas favoritas

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Quién es el padre Guillherme, el DJ y sacerdote que hará una fiesta electrónica en Bogotá: “Farra de la mano del Señor”

Giovanny Ayala organizó velatón en Villavicencio por la liberación de su hijo Miguel Ayala: “Una luz por la vida”

Hassam apareció en redes y reveló detalles sobre su salud que preocuparon a sus seguidores: “Cambio de aceite”

Deportes

Así le fue a Lucas

Así le fue a Lucas González en los últimos cuadrangulares que disputó: el bogotano se acerca a la final del FPC

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

América estaría tras el fichaje de internacional venezolano con experiencia en el fútbol europeo

Este es el equipo con mayor rentabilidad en fichajes del fútbol colombiano: superó al Atlético Nacional

Hora y dónde ver América vs. Medellín: el duelo de rojos puede sentenciar la eliminación de alguno de los dos clubes