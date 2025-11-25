Vidente hizo contundente predicción sobre Miguel Ayala, hijo secuestrado del cantante Giovanny Ayala: “Lo veo en zona verde”

Alexandra Vidente Mundial, figura popular en el ámbito esotérico, aseguró en un video que aún percibe con vida a Miguel Ayala y exhortó a su familia a mantener la calma pero a actuar con rapidez - crédito iStock/RedesSociales

La incertidumbre y la angustia se han apoderado de los familiares y seguidores del cantante Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja, quienes fueron vistos por última vez el 18 de noviembre en el departamento del Cauca.

Mientras las autoridades mantienen la búsqueda y la investigación, la situación ha dado lugar a pronunciamientos públicos y a la intervención de figuras como la reconocida astróloga Alexandra Vidente Mundial, quien compartió una predicción que ha generado gran inquietud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video difundido en redes sociales, Alexandra Vidente Mundial manifestó que percibía a Miguel Ayala aún con vida y pidió a sus familiares que mantuvieran la calma, aunque subrayó la necesidad de actuar con rapidez.

“Hasta este momento lo veo con vida, es muy importante tomar calma, el universo dice que calma”, afirmó la vidente, quien además señaló que visualizaba al joven en un entorno natural, cerca del lugar donde fue reportado como desaparecido: “Aún lo veo en el plano de la vida, lo veo en zona verde, no ha salido, está cerca del lugar donde desapareció”.

La astróloga también dirigió un mensaje directo a Giovanny Ayala, instándolo a buscar apoyo de las autoridades nacionales: “Quiero enviar este mensaje porque lo veo con vida, pero se debe buscar apoyo. El universo dice que calma y tratar de llegar al presidente Gustavo Petro. Solamente como, como una, una fuerza de poder, él, él puede ayudarte, señor Giovanny. Él puede ayudarte para que tu hijo sea liberado las próximas horas”,dijo la mujer.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, la intervención de la astróloga Alexandra Vidente Mundial ha generado expectativa. La especialista sostuvo en redes sociales que ve al joven en una "zona verde" próxima a donde desapareció - crédito @alexandravidentemundialll/ Instagram

“Lo veo en zona verde, no ha salido, está cerca del lugar donde desaparece. Yo veo hacia el norte, veo zona bosque adentro, Veo uniforme verde. Al buen entendedor, pocas palabras. Lo que quiero es enviar este mensaje porque aún lo veo con vida”, añadió Alexandra.

El caso ha sido manejado con total reserva por parte de las autoridades, mientras los familiares de los desaparecidos han recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda y oraciones por su pronta liberación. Los reportes oficiales indican que Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron interceptados alrededor de las 8:00 p.m. cuando transitaban por la vereda El Túnel, en la zona rural de Cajibío. Dos vehículos los detuvieron y los obligaron a desviarse de su ruta. Desde ese momento, se perdió todo contacto con ambos, y fue el conductor de la camioneta quien alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Giovanny Ayala envió contundente petición a Gustavo Petro

La desaparición de Miguel Ayala, de veintiún años, ha conmocionado al mundo del espectáculo y a la opinión pública. Su padre, el cantante Giovanny Ayala, compartió un mensaje en redes sociales en el que agradeció el apoyo recibido y describió el dolor que atraviesa su familia. “El que tiene su dolor, lo llora. Agradezco mucho a todas las personas que me brindan ese apoyo, de… solidaridad con esta situación tan terrible que está pasando mi familia”, expresó el artista en su declaración pública.

Giovanny Ayala ofreció detalles sobre su hijo y el mánager que lo acompañaba: “Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de veintiún años, con sueños... No es rebelde, es un niño, un joven lleno de sueños... Junto a Nicolás, un muchacho que lo acompaña veinticuatro siete. Y caen en las manos de una gente que, les pido, les pido, por favor, que ellos no están en esta guerra”, dijo el cantante, quien también solicitó a quienes los retienen que respeten sus vidas: “Pido a Dios, que les habló de su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente le llevan alegría a través de su pasión de la música a municipios desafortunados que el orden público está volcado en la violencia”.

El artista hizo un llamado a la prudencia de los medios de comunicación y pidió respeto por la situación: “Prudencia, por favor. Prudencia, mucha prudencia a los medios de comunicación. Esto no son memes, no son memes. Eso es la vida real. Hoy me pasó a mí, mañana les puede pasar. Dios no lo quiera a ustedes”. Además, solicitó oraciones para el pronto regreso de su hijo: “Les pido una oración por mi hijo para ese pronto regreso a casa. Su madre está destrozada, la familia, sus hermanos, sus... sus hermanas”.

En su mensaje, Giovanny Ayala dirigió una petición directa al presidente Gustavo Petro, solicitando la movilización de los recursos estatales para agilizar la búsqueda: “Como padre, le pido al señor presidente que desplace todo su equipo de Gaula, Policía, Sijín. Por favor, al pronto regreso de mi hijo”.