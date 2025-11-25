Colombia

Vidente hizo contundente predicción sobre Miguel Ayala, hijo secuestrado del cantante Giovanny Ayala: “Lo veo en zona verde”

La reconocida vidente afirmó en redes sociales que Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, sigue con vida y permanece cerca del lugar donde fue visto por última vez en el Cauca

Guardar
Alexandra Vidente Mundial, figura
Alexandra Vidente Mundial, figura popular en el ámbito esotérico, aseguró en un video que aún percibe con vida a Miguel Ayala y exhortó a su familia a mantener la calma pero a actuar con rapidez - crédito iStock/RedesSociales

La incertidumbre y la angustia se han apoderado de los familiares y seguidores del cantante Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja, quienes fueron vistos por última vez el 18 de noviembre en el departamento del Cauca.

Mientras las autoridades mantienen la búsqueda y la investigación, la situación ha dado lugar a pronunciamientos públicos y a la intervención de figuras como la reconocida astróloga Alexandra Vidente Mundial, quien compartió una predicción que ha generado gran inquietud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video difundido en redes sociales, Alexandra Vidente Mundial manifestó que percibía a Miguel Ayala aún con vida y pidió a sus familiares que mantuvieran la calma, aunque subrayó la necesidad de actuar con rapidez.

“Hasta este momento lo veo con vida, es muy importante tomar calma, el universo dice que calma”, afirmó la vidente, quien además señaló que visualizaba al joven en un entorno natural, cerca del lugar donde fue reportado como desaparecido: “Aún lo veo en el plano de la vida, lo veo en zona verde, no ha salido, está cerca del lugar donde desapareció”.

La astróloga también dirigió un mensaje directo a Giovanny Ayala, instándolo a buscar apoyo de las autoridades nacionales: “Quiero enviar este mensaje porque lo veo con vida, pero se debe buscar apoyo. El universo dice que calma y tratar de llegar al presidente Gustavo Petro. Solamente como, como una, una fuerza de poder, él, él puede ayudarte, señor Giovanny. Él puede ayudarte para que tu hijo sea liberado las próximas horas”,dijo la mujer.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, la intervención de la astróloga Alexandra Vidente Mundial ha generado expectativa. La especialista sostuvo en redes sociales que ve al joven en una "zona verde" próxima a donde desapareció - crédito @alexandravidentemundialll/ Instagram

“Lo veo en zona verde, no ha salido, está cerca del lugar donde desaparece. Yo veo hacia el norte, veo zona bosque adentro, Veo uniforme verde. Al buen entendedor, pocas palabras. Lo que quiero es enviar este mensaje porque aún lo veo con vida”, añadió Alexandra.

El caso ha sido manejado con total reserva por parte de las autoridades, mientras los familiares de los desaparecidos han recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda y oraciones por su pronta liberación. Los reportes oficiales indican que Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron interceptados alrededor de las 8:00 p.m. cuando transitaban por la vereda El Túnel, en la zona rural de Cajibío. Dos vehículos los detuvieron y los obligaron a desviarse de su ruta. Desde ese momento, se perdió todo contacto con ambos, y fue el conductor de la camioneta quien alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Giovanny Ayala envió contundente petición a Gustavo Petro

La desaparición de Miguel Ayala, de veintiún años, ha conmocionado al mundo del espectáculo y a la opinión pública. Su padre, el cantante Giovanny Ayala, compartió un mensaje en redes sociales en el que agradeció el apoyo recibido y describió el dolor que atraviesa su familia. “El que tiene su dolor, lo llora. Agradezco mucho a todas las personas que me brindan ese apoyo, de… solidaridad con esta situación tan terrible que está pasando mi familia”, expresó el artista en su declaración pública.

Giovanny Ayala ofreció detalles sobre su hijo y el mánager que lo acompañaba: “Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de veintiún años, con sueños... No es rebelde, es un niño, un joven lleno de sueños... Junto a Nicolás, un muchacho que lo acompaña veinticuatro siete. Y caen en las manos de una gente que, les pido, les pido, por favor, que ellos no están en esta guerra”, dijo el cantante, quien también solicitó a quienes los retienen que respeten sus vidas: “Pido a Dios, que les habló de su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente le llevan alegría a través de su pasión de la música a municipios desafortunados que el orden público está volcado en la violencia”.

El artista hizo un llamado a la prudencia de los medios de comunicación y pidió respeto por la situación: “Prudencia, por favor. Prudencia, mucha prudencia a los medios de comunicación. Esto no son memes, no son memes. Eso es la vida real. Hoy me pasó a mí, mañana les puede pasar. Dios no lo quiera a ustedes”. Además, solicitó oraciones para el pronto regreso de su hijo: “Les pido una oración por mi hijo para ese pronto regreso a casa. Su madre está destrozada, la familia, sus hermanos, sus... sus hermanas”.

En su mensaje, Giovanny Ayala dirigió una petición directa al presidente Gustavo Petro, solicitando la movilización de los recursos estatales para agilizar la búsqueda: “Como padre, le pido al señor presidente que desplace todo su equipo de Gaula, Policía, Sijín. Por favor, al pronto regreso de mi hijo”.

Temas Relacionados

Miguel AyalaGiovanny AyalaSecuestro hijo Giovanny AyalaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Black Friday en Colombia: estos son los productos más buscados días previos a la jornada de descuentos

De acuerdo con un estudio, los colombianos priorizan información, reseñas y precios antes de tomar una decisión de compra

Black Friday en Colombia: estos

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

El delantero de la selección Colombia es una de las posibilidades de Néstor Lorenzo para integrar la lista de jugadores convocados a la Copa Mundial de la Fifa 2026

Rafael Santos Borré, reprobado por

Iván Cepeda reveló que se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: de qué hablaron

El candidato del Pacto Histórico lleva varios días en el país norteamericano y ha adelantado encuentros con partidos políticos de izquierda de la región

Iván Cepeda reveló que se

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

La actriz y creadora de contenido compartió detalles, en entrevista exclusiva con Infobae Colombia, de su aspiración a ser próxima participante en el ‘reality’ y habló sobre su matrimonio con el actor

Lorena Altamirano reveló por qué

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de Petro sobre supuesta orden para negar visas a exintegrantes del M-19: “No está en edad de seguir con estas alucinaciones”

El presidente Gustavo Petro aseguró que antes de los gobiernos de Uribe no enfrentaba obstáculos para ingresar a Canadá, pero el expresidente le respondió

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Gustavo

Activista que votó por Gustavo Petro mostró su indignación luego de la respuesta que dio el presidente sobre informe de alias Calarcá: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano reveló por qué

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

Actriz de ‘El Joe’ impactó al revelar detalles sobre su migración a Estados Unidos: ahora se desempeña como conductora de plataformas digitales

La inesperada ausencia de Rodrigo Candamil en la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′ desató rumores de malentendidos con el canal: él ya se pronunció en redes sociales

Paola Jara les contó a sus seguidores cómo han sido esos primeros días con Emilia y derrite a sus seguidores: “Disfrutándola”

Yina Calderón reveló plan que tiene para “sacar del clóset” al novio de su mamá: “Le voy a mandar a alguien pa’ que lo enamore”

Deportes

Rafael Santos Borré, reprobado por

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

Millonarios estaría cerca de cerrar su segundo fichaje de cara a la temporada 2026: “Analiza valores”

La FIFA confirmó el bombo de la selección Colombia para el sorteo de los grupos del Mundial 2026: estos son los detalles

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia