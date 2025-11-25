Colombia

Stefanía Agudelo, hermana de B King, invitó a los seguidores del artista a apoyar en el siguiente evento de la fundación en su honor

Por la cercanía del artista paisa con los animales, su familia buscó perpetuar su legado impulsando una iniciativa para ayudar a aquellos que están en condición de abandono

Guardar

El fallecimiento de B King generó un vacío en su familia. Para enfrentar el dolor de la pérdida, sus allegados determinaron orientar ese sufrimiento hacia una iniciativa de impacto social.

Con este propósito, la madre de B King y su hermana, Stefanía Agudelo, tomaron la decisión de crear la fundación Vida Eterna.

Esta organización se enfocará en brindar apoyo a perros en situación de calle, continuando así el legado altruista que caracterizaba al músico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Fundación Vida eterna, creada en
Fundación Vida eterna, creada en honor a B King, busca impactar desde la protección animal - crédito @stefania_agudeloo/ Instagram

Stefania Agudelo explicó el motivo detrás de la creación de este proyecto, compartiendo un mensaje a través de sus redes sociales el 5 de noviembre.

“A mi hermano lo caracterizaba mucho su bondad, y decidimos hacer una fundación que se llama Vida Eterna. La idea es ayudar a perritos en la calle y, ojalá, más adelante poder hacer algo más grande en nombre de mi hermano”, afirmó Stefania, que ha optado por abrir una nueva etapa centrada en el bienestar animal.

Dentro de las primeras acciones impulsadas por la fundación, Stefanía Agudelo anunció la realización de un evento benéfico.

En una intervención difundida a través de sus redes, detalló: “Estoy supercontenta, el evento va a ser pronto, el 17 de diciembre en Medellín. Entonces, para que ustedes sepan qué vamos a hacer, dónde nos vamos a reunir y demás para la recolección de comida, síganos en las cuentas de Telegram, en Instagram. Y bueno, nada, si quieren donar, si quieren ayudar con voluntariado, con lo que puedan, tienen que llenar un formulario que se los voy a poner acá. Entonces, nada. Feliz inicio de semana. Los quiero mucho. Gracias”.

La mascota de B King
La mascota de B King que ha conmovido a miles con su presencia en los actos fúnebres del cantante - crédito @bkingoficial/IG

La convocatoria al primer acto solidario de Vida Eterna marca un paso relevante en la consolidación del proyecto. La propuesta busca construir una red de solidaridad capaz de generar cambios concretos en la vida de los animales en situación de calle.

Actualmente, Vida Eterna representa para la familia de B King una manera de mantener la presencia del artista y canalizar el sentido de ayuda que lo definía. Al promover la empatía y el bienestar animal, el proyecto trasciende el ámbito personal y se extiende como un mensaje de esperanza y acción colectiva.

Más detalles sobre la fundación en honor a B King

El nombre Vida Eterna responde a una elección personal y familiar. Era una expresión habitual en el día a día de B King, impregnando así la fundación de un simbolismo especial.

Este proyecto no solo actúa como un homenaje, sino que pretende reflejar la preocupación y la afinidad del artista hacia los animales, especialmente los perros.

En diversas publicaciones, tanto de su vida privada como en plataformas digitales, el joven cantante solía mostrar su cercanía con las mascotas, razón que llevó a sus familiares a orientar la misión de la fundación hacia la protección de estos seres.

Stefania reveló que reconocieron el
Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes (Créditos: Instagram/Stefania Agudelo)

En esa línea, Stefanía ofreció una descripción adicional sobre los objetivos y los valores que guían a Vida Eterna.

“La iniciativa nace como un tributo a B King y a su perra Riqueza, con el objetivo de trascender a través de acciones de bondad, arte y conciencia, promoviendo la protección animal, el bienestar emocional y una vida más compasiva y armoniosa con todas las criaturas”, mencionó Stefanía.

El proceso de afrontamiento ante la ausencia del artista no ha sido sencillo para quienes formaban parte de su círculo más cercano. Aunque Stefanía Agudelo se muestra entera en la esfera pública, reconoció que el impacto de la pérdida ha sido devastador, tanto para ella como para su madre y para aquellos que compartían espacios cotidianos con B King, provocando reacciones positivas entre sus seguidores.

Temas Relacionados

B KingStefanía AgudeloHermana B KingFundación B KingVida EternaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Fue radicada ante el Congreso ponencia positiva de la reforma tributaria: estos son los cambios propuestos

La iniciativa del Gobierno para obtener $16,3 billones enfrenta resistencia por parte de legisladores que cuestionan el enfoque de la reforma y presentan ponencia para archivar el proyecto antes de la fecha límite

Fue radicada ante el Congreso

La congresista María Elvira Salazar opinó sobre el expediente de ‘Calarcá’ y lanzó fuerte crítica a Petro: “Jamás dejó el terrorismo”

La congresista estadounidense arremetió contra el presidente colombiano al referirse a correos que, según su versión, conectarían al mandatario con actividades ilícitas pasadas

La congresista María Elvira Salazar

Contraloría determinó hallazgos fiscales de aeronaves policiales por Juliana Guerrero: $213 millones en vuelos sin justificación

El organismo de control concluyó que la exfuncionaria del Ministerio del Interior usó aviones de la Policía sin justificación, vulneró las reglas del convenio interinstitucional y generó perjuicio al patrimonio público

Contraloría determinó hallazgos fiscales de

Millonarios confirmó contactos con James Rodríguez: esto pasó en la negociación con el capitán de la selección Colombia

Enrique Camacho, presidente del club Embajador, confirmó la intención en fichar al volante colombiano en la rueda de prensa en donde se presentó al nuevo directo deportivo Ariel Michaloutsos

Millonarios confirmó contactos con James

Lo que Bogotá está haciendo en el 25N para combatir la violencia de género en la ciudad

La Secretaría de la Mujer lleva a cabo varias estrategias para prevenir las violencias contra las mujeres, pero aún falta mucho por hacer según las cifras

Lo que Bogotá está haciendo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes decidió hablar claro

Dayana Jaimes decidió hablar claro y explicar por qué ya no la ven junto a la familia Díaz: “Yo no tengo por qué estar en todo”

Sara Orrego se refirió a su supuesta relación con Beéle y esto dijo sobre el contenido juntos

Se conoce el primer cartel para el Festival Viña del Mar 2026: Juanes y Bomba Estéreo, los primeros colombianos confirmados para el evento en Chile

Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G, revela cómo la artista la ha ayudado a sobrellevar su condena y a soñar con una segunda oportunidad

‘El Brayan’ replicó gesto solidario del ‘influencer’ Julián Pinilla y sorprendió a vendedora ambulante de 75 años: “El mejor día de su vida”

Deportes

Millonarios confirmó contactos con James

Millonarios confirmó contactos con James Rodríguez: esto pasó en la negociación con el capitán de la selección Colombia

Los contrastes de los futbolistas colombianos en el partido entre River Plate vs. Racing, así los calificó la prensa argentina: “El equipo mejoró tras su salida”

Inició la reventa oficial de boletas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: así puede acceder a las entradas desde Colombia

Luis Suárez recibe elogios; esto dijo la prensa tras anotar en la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa: “Es una apuesta segura”

Fernando Gaviria fue confirmado por su nuevo equipo para el 2026: seguirá corriendo las grandes vueltas de la temporada