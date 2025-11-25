Stefanía Agudelo, hermana de B King, invitó a los seguidores del artista a apoyar en el siguiente evento de la fundación en su honor

El fallecimiento de B King generó un vacío en su familia. Para enfrentar el dolor de la pérdida, sus allegados determinaron orientar ese sufrimiento hacia una iniciativa de impacto social.

Con este propósito, la madre de B King y su hermana, Stefanía Agudelo, tomaron la decisión de crear la fundación Vida Eterna.

Esta organización se enfocará en brindar apoyo a perros en situación de calle, continuando así el legado altruista que caracterizaba al músico.

Stefania Agudelo explicó el motivo detrás de la creación de este proyecto, compartiendo un mensaje a través de sus redes sociales el 5 de noviembre.

“A mi hermano lo caracterizaba mucho su bondad, y decidimos hacer una fundación que se llama Vida Eterna. La idea es ayudar a perritos en la calle y, ojalá, más adelante poder hacer algo más grande en nombre de mi hermano”, afirmó Stefania, que ha optado por abrir una nueva etapa centrada en el bienestar animal.

Dentro de las primeras acciones impulsadas por la fundación, Stefanía Agudelo anunció la realización de un evento benéfico.

En una intervención difundida a través de sus redes, detalló: “Estoy supercontenta, el evento va a ser pronto, el 17 de diciembre en Medellín. Entonces, para que ustedes sepan qué vamos a hacer, dónde nos vamos a reunir y demás para la recolección de comida, síganos en las cuentas de Telegram, en Instagram. Y bueno, nada, si quieren donar, si quieren ayudar con voluntariado, con lo que puedan, tienen que llenar un formulario que se los voy a poner acá. Entonces, nada. Feliz inicio de semana. Los quiero mucho. Gracias”.

La convocatoria al primer acto solidario de Vida Eterna marca un paso relevante en la consolidación del proyecto. La propuesta busca construir una red de solidaridad capaz de generar cambios concretos en la vida de los animales en situación de calle.

Actualmente, Vida Eterna representa para la familia de B King una manera de mantener la presencia del artista y canalizar el sentido de ayuda que lo definía. Al promover la empatía y el bienestar animal, el proyecto trasciende el ámbito personal y se extiende como un mensaje de esperanza y acción colectiva.

Más detalles sobre la fundación en honor a B King

El nombre Vida Eterna responde a una elección personal y familiar. Era una expresión habitual en el día a día de B King, impregnando así la fundación de un simbolismo especial.

Este proyecto no solo actúa como un homenaje, sino que pretende reflejar la preocupación y la afinidad del artista hacia los animales, especialmente los perros.

En diversas publicaciones, tanto de su vida privada como en plataformas digitales, el joven cantante solía mostrar su cercanía con las mascotas, razón que llevó a sus familiares a orientar la misión de la fundación hacia la protección de estos seres.

En esa línea, Stefanía ofreció una descripción adicional sobre los objetivos y los valores que guían a Vida Eterna.

“La iniciativa nace como un tributo a B King y a su perra Riqueza, con el objetivo de trascender a través de acciones de bondad, arte y conciencia, promoviendo la protección animal, el bienestar emocional y una vida más compasiva y armoniosa con todas las criaturas”, mencionó Stefanía.

El proceso de afrontamiento ante la ausencia del artista no ha sido sencillo para quienes formaban parte de su círculo más cercano. Aunque Stefanía Agudelo se muestra entera en la esfera pública, reconoció que el impacto de la pérdida ha sido devastador, tanto para ella como para su madre y para aquellos que compartían espacios cotidianos con B King, provocando reacciones positivas entre sus seguidores.