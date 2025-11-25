SIC multó a diez reconocidas empresas por incumplir normas en el Black Friday 2024 y advirtió vigilancia en el 2025

La SIC informó que estas empresas fallaron en otorgar información completa a los usuarios - crédito Presidencia de la República

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas que superan los $3.068 millones a diez empresas que ofrecieron productos durante el Black Friday 2024 por incumplir normas de información, garantías y condiciones en sus ofertas.

Esta sanción, anunciada este 25 de noviembre de 2025 en Bogotá, corresponde al resultado de una vigilancia adelantada por la SIC sobre cerca de 60 comercios electrónicos, con el objetivo de supervisar la protección efectiva de los consumidores durante las promociones de la temporada.

Según informó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), las empresas sancionadas utilizaron canales electrónicos para promocionar bienes y servicios durante la jornada de descuentos.

Entre las compañías afectadas se encuentran Bigfoot Colombia S.A.S., Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., Lagobo Distribuciones S.A.S., Sigla L.G.B. S.A.S., Airfal Internacional S.A.S., Nueve Nueve Dos S.A.S., Comercializadora Baldini S.A., Makro Supermayorista S.A.S., Almacenes Maximo, Sodimac Colombia S.A. e Inversiones Blo S.A.S. La lista fue proporcionada directamente por la autoridad en su comunicado oficial.

Entre las conductas detectadas, la SIC identificó fallas como la ausencia de información clara respecto a los requisitos para acceder a las promociones, la falta de especificaciones sobre la calidad y cantidad de productos ofertados, y omisiones sobre derechos fundamentales del consumidor, como el derecho de retracto y los procedimientos de reversión de pagos.

Además, algunas empresas exigieron documentación adicional o facturas para ejercer la garantía legal, y no ofrecieron canales adecuados de atención para radicar y consultar reclamaciones.