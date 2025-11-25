Colombia

Luto en la música popular: Mayerly Díaz, conocida como “La voz de Quipile”, murió en medio de cirugía estética

El fallecimiento de la artista habría ocurrido días después de haberse realizado una intervención estética en una clínica en Bogotá, lo que ha generado conmoción entre familiares y seguidores

Mayerly Díaz, artista de música
Mayerly Díaz, artista de música popular y oriunda de Quipile, tenía 32 años y era madre de dos menores - créditomayerlydiazartista/Instagram

Hay dolor y consternación en los allegados de la cantante de música popular Mayerly Díaz, conocida en el mundo artístico como “La voz de Quipile”, tras conocerse su muerte repentina.

La mujer de 32 años falleció en las últimas horas, presuntamente, tras someterse a una cirugía estética en un centro asistencial de Bogotá, según versiones de allegados compartida en redes sociales.

Díaz era oriunda de Quipile (Cundinamarca), y había lanzado sencillos como Con tus chiros a otra parte, No supiste perder, Liberada, La gata de mi hermana, lo que representaba su esfuerzo para lograr el estrellato en su carrera musical de más de seis años, pero que nació a los 14 años, cuando descubrió su amor por la música popular y regional.

El supuesto motivo detrás del fallecimiento de “La voz de Quipile”

El fallecimiento tuvo lugar en el Hospital San Rafael de Facatativá (Cundinamarca), en la madrugada del sábado 22 de noviembre, luego de que días antes se realizara el supuesto procedimiento estético en una clínica de Bogotá, de la que hasta el momento no se conoce el nombre.

La noticia conmocionó a la comunidad artística y a los habitantes de Quipile. Desde la Alcaldía del municipio cundinamarqués enviaron un mensaje de condolencias a la familia de la víctima. “La Administración municipal de Quipile en cabeza del alcalde Efraín Medina Valero, expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares por el fallecimiento de la Sra. Mayerly Díaz”, indicó el comunicado oficial.

Mayerly Díaz era madre de dos menores de 11 y 13 años. En redes sociales, seguidores y amigos compartieron mensajes en los que expresan su pesar por la pérdida y destacan la perseverancia y esfuerzo de la artista en la música popular.

La cantante Mayerly Díaz, conocida
La cantante Mayerly Díaz, conocida como "La voz de Quipile", falleció, presuntamente, tras una cirugía estética en Bogotá - crédito Ilustrativa Infobae

Entre los comentarios publicados por allegados y fanáticos se leían mensajes como: “Descansa en paz, que tus esfuerzos y perseverancia queden como enseñanza de que los sueños sí se cumplen, que Dios te tenga en su santa gloria, prima”; “Noooo, qué tristeza que tengo en mi corazón lo siento mucho”; “Descansa en paz Mayito, te llevamos en nuestros corazones, banda SJ”; y “Qué triste noticia, Dios la tenga en su santo reino”.

Detective del Departamento de Policía de Nueva York falleció en Cali tras someterse a cirugía estética

El 29 de octubre se conoció que la detective dominicana Alicia Stone, adscrita al Departamento de Policía de Nueva York (Nypd), falleció en Cali (Valle del Cauca), tras someterse a una liposucción y un levantamiento de glúteos.

Stone, de 40 años, viajó desde Estados Unidos con el objetivo de realizarse estos procedimientos estéticos en una clínica local.

La mujer ingresó al hospital de Cali para la intervención quirúrgica y, durante la semana posterior al procedimiento, presentó complicaciones médicas mientras se recuperaba.

Stone fue hallada inconsciente en el hotel donde se hospedaba y trasladada de inmediato a la Fundación Valle del Lili, donde los médicos confirmaron su muerte.

Tras la cirugía, la ciudadana
Tras la cirugía, la ciudadana dominicana comenzó a experimentar complicaciones médicas que resultaron fatales - crédito Fotocomposición Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae/Red Social X)

El fallecimiento de la ciudadana estadounidense activó la respuesta de las autoridades locales, que abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

La Secretaría de Salud Municipal de Cali informó que, en las primeras 24 horas tras reportarse el suceso, un equipo especializado acudió al centro médico para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.

En su comunicado, la entidad detalló: “Respecto al caso de una paciente extranjera de la ciudad de Nueva York, que falleció posterior a una cirugía plástica en la ciudad de Cali, nos permitimos informar que la Secretaría de Salud desplegó un equipo de respuesta a la institución prestadora de salud. En las primeras 24 horas de reportado el suceso, verificamos las condiciones de las normas de habilitación en salud”.

Como resultado de la inspección, la Secretaría de Salud identificó una irregularidad en el personal del centro médico y ordenó el cierre temporal de la clínica, específicamente en su servicio de cirugía estética.

Un representante de la entidad explicó que “encontramos falta en uno de los criterios relacionados con talento humano, por lo cual, se procedió de acuerdo a la norma, con el cierre temporal de la institución prestadora de salud”.

