Lotería del Tolima resultados 24 de noviembre de 2025

Este popular juego entrega un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 30 secos millonarios principales

Lotería del Tolima (Foto Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Tolima dio a conocer todos los números ganadores de su último sorteo llevado acabo este lunes 24 de noviembre de 2025.

Este popular juego entrega un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 30 secos millonarios principales. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Tolima

Fecha: lunes 24 de noviembre de 2025.

Sorteo: 4145.

PREMIO MAYOR DE $3.500 MILLONES

  • 7801 Serie 121

CASA PARA SIEMPRE DE $270 MILLONES

  • 9277 Serie 189

CERO KILÓMETROS DE $240 MILLONES

  • 2139 Serie 276

DULIMA DORADA DE $150 MILLONES

  • 8236 Serie 222
  • 2850 Serie 162

EL TOP DE LA SUERTE DE $60 MILLONES

  • 2272 Serie 105
  • 7037 Serie 257
  • 7099 Serie 209

EL TREN DE LA FORTUNA DE $45 MILLONES

  • 5278 Serie 210
  • 5101 Serie 005
  • 9956 Serie 166
  • 5329 Serie 068

LLUVIA DE ORO DE $21 MILLONES

  • 8424 Serie 207
  • 5513 Serie 091
  • 8454 Serie 030
  • 7057 Serie 043
  • 9483 Serie 064
  • 5355 Serie 036
  • 8515 Serie 009
  • 8166 Serie 117
  • 5081 Serie 170

LA RÁFAGA MILLONARIA DE $15 MILLONES

  • 6797 Serie 010
  • 3631 Serie 097
  • 9604 Serie 102
  • 5670 Serie 011
  • 0302 Serie 278
  • 1812 Serie 100
  • 3680 Serie 258
  • 1609 Serie 243
  • 9946 Serie 105
  • 6713 Serie 191
  • 2655 Serie 091
  • 4376 Serie 236

EL TRAVIESO DEL TOLIMA

  • 3577 Serie 000

A qué hora se juega la Lotería del Tolima

Lotería del Tolima realiza un sorteo a la semana, todos los lunes después de las 22:30 horas.

Cabe mencionar que el sorteo se puede recorrer al día siguiente, es decir, al martes, si el lunes es día festivo.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería del Tolima

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Para cobrar tu premio debes presentar el billete o fracción, ya sea físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia que distribuyó tu número ganador.

Si tu premio es menor a los 5 millones de pesos, te tienes que presentar además con una copia de la cédula de ciudadanía.

Si la cifra sobrepasa los 5 millones de pesos, adicional al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, se debe diligenciar el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos, se debe anexar el Rut y una cuenta bancaria para depositar el premio.

Recuerda que tienes un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar tu premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Tolima?

Para jugar a la Lotería de Tolima tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie.

El ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.

Puedes comprar el billete de la Lotería de Tolima con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial.

Plan de premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima ofrece una lista de más de 30 premios multimillonarios principales que se entregan de la siguiente manera:

  • Un premio mayor de $3.500 millones
  • Un premio Casa Para Siempre de $270 millones
  • Un premio Cero Kilómetros de $240 millones
  • Dos premios Dulima Dorada de $150 millones
  • Tres premios Top de la Suerte de $60 millones
  • Cuatro premios Tren de la Fortuna de $45 millones
  • Nueve premios Lluvia de Oro de $21 millones
  • 12 premios Ráfaga Millonaria de $15 millones

