Los tres poderosos cocteles que recomiendan expertos para cuidar la salud sexual durante las fiestas de Fin de Año

Las bebidas fueron diseñadas para aportar antioxidantes y favorecer el flujo sanguíneo, factores relacionados con la función eréctil - crédito montaje Infobae Colombia

En un periodo del año marcado por celebraciones, reuniones sociales y un aumento en el consumo de alcohol y comidas altas en azúcar, diversos especialistas advierten sobre el impacto que estos hábitos pueden tener en la salud sexual masculina.

La circulación sanguínea, el equilibrio hormonal y la capacidad eréctil pueden verse afectados por excesos frecuentes en esta temporada. En este contexto, el Dr. Francisco Barreto, sexólogo de Boston Medical, presentó tres alternativas de bebidas pensadas para acompañar estas fechas sin comprometer funciones vinculadas al bienestar sexual.

El especialista explicó que las opciones buscan ofrecer preparaciones prácticas, frescas y con ingredientes reconocidos por su aporte antioxidante y por su papel en la vasodilatación, aspectos que inciden directamente en la función eréctil. “Estas bebidas contribuyen a reducir el daño oxidativo y mejorar el flujo sanguíneo, esencial para unas erecciones saludables”, afirmó Barreto al presentar las recetas.

La salud sexual masculina en temporada de Fin de Año

Boston Medical indicó que durante las celebraciones de fin de año aumentan los hábitos que pueden afectar la salud sexual masculina - crédito Freepik

Boston Medical señaló que, durante los últimos años, ha aumentado el número de consultas médicas relacionadas con la disfunción eréctil, el rendimiento sexual y los efectos del consumo de alcohol en la respuesta sexual masculina.

La institución indicó que, si bien la salud sexual depende de múltiples factores —incluyendo hábitos de sueño, control del estrés, desempeño cardiovascular y uso adecuado de medicamentos—, escoger bebidas con menos azúcar y consumir alcohol de forma moderada puede contribuir a mantener un mejor equilibrio fisiológico durante las festividades.

En ese sentido, el lanzamiento de tres recetas hace parte del adelanto de la Guía Masculina 2026, un documento en el que Boston Medical reunirá orientaciones sobre bienestar sexual, estilo de vida y prácticas saludables.

Mocktail “Granada intensa”

Bebida rica en antioxidantes que contribuye a reducir el daño oxidativo y favorecer el flujo sanguíneo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Esta bebida fue diseñada para aprovechar la concentración natural de antioxidantes presentes en la granada.

Ingredientes:

½ taza de jugo de granada natural

½ taza de agua con gas

Rodaja de lima o limón

Hielo al gusto

Preparación:

Mezclar el jugo de granada y el agua con gas en una copa con hielo.

Decorar con una rodaja de lima o limón.

Boston Medical indicó que la granada es reconocida por su aporte en la reducción del daño oxidativo y la mejora del flujo sanguíneo, factores estrechamente relacionados con la respuesta sexual masculina.

Mocktail “Placer espumoso”

Preparación con fresas que aporta antioxidantes asociados a una mejor circulación, útil para la función eréctil - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El segundo mocktail utiliza fresas, un fruto asociado a mejoras en la circulación sanguínea.

Ingredientes:

½ taza de puré de fresas

½ taza de agua con gas

Hojas de menta fresca

Hielo al gusto

Preparación:

Colocar el puré de fresas en una copa.

Añadir el agua con gas y mezclar suavemente.

Decorar con hojas de menta e incorporar el hielo.

Según la institución, las fresas contienen antioxidantes que contribuyen al mantenimiento de la circulación, un elemento importante para lograr y conservar la función eréctil.

Cóctel “Margarita sexy” (opción con alcohol baja en azúcar)

Opción con alcohol baja en azúcar diseñada para celebrar con moderación sin afectar el desempeño sexual - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La última preparación incluye alcohol, pero fue diseñada con bajo contenido de azúcar y con recomendaciones de consumo responsable.

Ingredientes:

40 ml de tequila

25 ml de jugo de limón fresco

25 ml de agua

Hielo al gusto

Preparación:

Combinar todos los ingredientes en un shaker o vaso mezclador con hielo.

Agitar o mezclar.

Servir en una copa, opcionalmente escarchada con sal.

Como parte de la presentación, el Dr. Barreto reiteró la importancia de manejar el consumo de alcohol, especialmente entre quienes reciben tratamiento médico. “El consumo excesivo de alcohol puede alterar el efecto de tus medicamentos y afectar el desempeño sexual. Si está bajo tratamiento, consulte a su médico”, advirtió.

Boston Medical señaló que estas recetas buscan ofrecer alternativas para celebrar con moderación, priorizando el bienestar sexual. La institución anunció que, desde el 1 de diciembre, estará disponible la Guía Masculina 2026 en su página web, con información ampliada sobre salud sexual, estilo de vida y recomendaciones para el cuidado integral masculino.