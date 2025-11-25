Colombia

La infraestructura pierde fuerza en Colombia y arrastra al país a un rezago que golpea inversión y empleo

El retroceso en obras, la transición incompleta entre concesiones y la inestabilidad en las entidades del sector dibujan un panorama que preocupa a analistas y empresarios

El rezago en obras civiles
El rezago en obras civiles provoca una caída del 27,8% en la producción de infraestructura frente a niveles previos a la pandemia - crédito Alcaldía de Bogotá

En distintos sectores de la economía se percibe que algo dejó de engranar. La infraestructura, que durante años funcionó como un motor silencioso del crecimiento, atraviesa un momento de evidente desgaste. Las señales se vienen acumulando y los datos confirman que el país retrocede en un frente que, hasta hace poco, impulsaba inversiones, empleo y competitividad.

Uno de los puntos que más inquieta es el rezago en las obras civiles, cuyas cifras muestran una caída que rompe con la tendencia de expansión que caracterizó la década pasada. Según el último informe de Corficolombiana, la producción total está 27,8% por debajo de los niveles previos a la pandemia. En el caso de carreteras y calles, el retroceso es todavía más profundo, 43,8% frente a 2019. La fotografía, advierte el estudio, es comparable a la actividad registrada hace veinte años.

La construcción de carreteras y
La construcción de carreteras y calles retrocede un 43,8% respecto a 2019, alcanzando cifras similares a las de hace veinte años - crédito Colprensa

No siempre fue así. Entre 2012 y 2019, la infraestructura vivió un ciclo vigoroso, las obras civiles crecían al doble de la economía y llegaron a aportar más del 2% del PIB. Sin embargo, para 2023, esa participación cayó a 1,1%, el nivel más bajo del siglo. La ruptura del ciclo es evidente y sus efectos empiezan a sentirse en la conectividad regional, el empleo y la competitividad.

El informe señaló que una de las causas es la transición inconclusa entre las concesiones 4G y 5G. Mientras las primeras entran en su etapa final, la nueva generación de proyectos aún no despega. Hasta ahora, solo cuatro iniciativas 5G están en obra, pese a que la ola completa supera los $10 billones en inversiones previstas. En contraste, las 4G, que en 2019 movían más de $10 billones, ejecutan apenas $1,3 billones en 2025.

A esto se suma el lento avance del componente multimodal del Plan Nacional de Desarrollo, llamado a diversificar el transporte por tren, aire y vías fluviales. Las metas, no obstante, quedaron lejos de lo proyectado, el avance general es del 47%, las adjudicaciones férreas no superan el 28,9%, las mejoras en aeropuertos no concesionados alcanzan solo el 6,7% y ninguna obra multimodal 5G comienza su fase de construcción.

La participación de las obras
La participación de las obras civiles en el PIB colombiano cayó a 1,1% en 2023, el nivel más bajo del siglo - crédito Colombia Oscura

La exministra de Transporte María Constanza García ya advertía desde el año pasado que parte del problema radicaba en la toma de decisiones de corto plazo y en la falta de continuidad de los proyectos pensados para reducir los costos logísticos del país. Su análisis cobró vigencia ante los resultados que hoy presenta Corficolombiana.

Otro de los frentes críticos es Caminos Comunitarios de la Paz Total, que aspiraba a intervenir 33.000 kilómetros de vías terciarias. El avance real llega solo a 8.600 kilómetros (26%), con un 2025 particularmente débil en ejecución. Los recortes presupuestales y las investigaciones por presuntas irregularidades frenaron el ritmo del programa, que nació para impulsar la conectividad rural.

El Invías tampoco escapó a las alarmas, entre 2022 y 2025 ejecutó apenas la mitad de su presupuesto. Pasó de manejar $2,4 billones al año a $1,5 billones, un descenso que limita el alcance de los proyectos y retrasa soluciones en corredores estratégicos.

La transición inconclusa entre concesiones
La transición inconclusa entre concesiones 4G y 5G frena inversiones por más de $10 billones en proyectos de infraestructura -crédito Invias

A esto se suma la inestabilidad institucional. Más de diez cambios directivos en el Ministerio de Transporte, la ANI e Invías agregaron incertidumbre en un sector que depende de claridad regulatoria para atraer inversión privada. Las dudas sobre vigencias futuras y la falta de señales coherentes sobre compensaciones y riesgos generan desconfianza, el elemento más costoso en cualquier proyecto de infraestructura.

Mientras tanto, el país sigue enfrentando costos logísticos que se remontan hasta 15,6% en 2024, según Analdex, un incremento que termina trasladándose al precio final de los productos. Algunas regiones, sin embargo, lograron sostener parte del impulso, el avance del 67% de la Primera Línea del Metro de Bogotá y el empuje de Antioquia en el Túnel del Toyo son ejemplos de cómo la gestión territorial evitó un deterioro mayor.

