Intento de robo a un banco en Cali terminó con la captura de dos delincuentes

Intento de robo en Cali a un banco - crédito redes sociales/X

La rápida intervención de la Policía de Cali frustró un intento de robo en una entidad financiera ubicada en el barrio Villa Colombia, donde dos individuos fueron capturados tras un enfrentamiento con las autoridades.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados, que se encontraban realizando labores de prevención en la zona, detectaron movimientos sospechosos en las inmediaciones del banco.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los dos hombres, ambos de ciudadanía extranjera, intentaron huir del lugar al ser descubiertos y abrieron fuego contra la patrulla policial.

La reacción inmediata de los agentes permitió interceptar a los sospechosos a pocos metros del sitio del incidente, evitando así que lograran escapar.

Durante el procedimiento, la Policía incautó un revólver con seis cartuchos, un arma traumática y cerca de doce millones de pesos en efectivo, suma que se presume corresponde al dinero sustraído durante el intento de robo.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten los procesos judiciales correspondientes.