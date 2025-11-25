Colombia

Intento de robo a un banco en Cali terminó con la captura de dos delincuentes

La Policía incautó un revólver con seis cartuchos, un arma traumática y cerca de doce millones de pesos en efectivo, suma que se presume corresponde al dinero sustraído durante el intento del asalto

Guardar
Intento de robo en Cali
Intento de robo en Cali a un banco - crédito redes sociales/X

La rápida intervención de la Policía de Cali frustró un intento de robo en una entidad financiera ubicada en el barrio Villa Colombia, donde dos individuos fueron capturados tras un enfrentamiento con las autoridades.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados, que se encontraban realizando labores de prevención en la zona, detectaron movimientos sospechosos en las inmediaciones del banco.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los dos hombres, ambos de ciudadanía extranjera, intentaron huir del lugar al ser descubiertos y abrieron fuego contra la patrulla policial.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

La reacción inmediata de los agentes permitió interceptar a los sospechosos a pocos metros del sitio del incidente, evitando así que lograran escapar.

Durante el procedimiento, la Policía incautó un revólver con seis cartuchos, un arma traumática y cerca de doce millones de pesos en efectivo, suma que se presume corresponde al dinero sustraído durante el intento de robo.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten los procesos judiciales correspondientes.

Temas Relacionados

Robo a banco en CaliDos capturadosPolicía de Cali12 millonesColombia-Noticias

Más Noticias

Shaira revela la “peor etapa” de su 2025: problemas de salud, ruptura amorosa y el camino para reconstruirse

La cantante relató con detalles las situaciones que ha atravesado este año y el proceso de sanación que vivió, inspirando a sus fans con un mensaje de resiliencia y fe

Shaira revela la “peor etapa”

Stefanía Agudelo, hermana de B King, invitó a los seguidores del artista a apoyar en el siguiente evento de la fundación en su honor

Por la cercanía del artista paisa con los animales, su familia buscó perpetuar su legado impulsando una iniciativa para ayudar a aquellos que están en condición de abandono

Stefanía Agudelo, hermana de B

Gustavo Petro no concilió con Miguel Polo Polo por los delitos de injuria y calumnia en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La imputación por hostigamiento agravado se convirtió en el principal obstáculo para lograr una conciliación, mientras la denuncia penal seguirá en manos del despacho del magistrado Francisco Farfán

Gustavo Petro no concilió con

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

En el duelo de líderes en su zona, el “Rey de Copas” recibirá al “Tiburón” con el objetivo de quedar en solitario en la cima, pero el partido no se jugará en Medellín

Nacional vs. Junior: hora y

Sebastián Yatra regresa a Colombia con su gira ‘Entre Tanta Gente Tour’ y promete noches inolvidables en Bogotá y Medellín

El cantante colombiano anunció dos conciertos en abril de 2026, cuando compartirá su nueva etapa artística y la energía de su nueva canción ‘La fkn vibra’, junto a Xavi

Sebastián Yatra regresa a Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Shaira revela la “peor etapa”

Shaira revela la “peor etapa” de su 2025: problemas de salud, ruptura amorosa y el camino para reconstruirse

Stefanía Agudelo, hermana de B King, invitó a los seguidores del artista a apoyar en el siguiente evento de la fundación en su honor

Sebastián Yatra regresa a Colombia con su gira ‘Entre Tanta Gente Tour’ y promete noches inolvidables en Bogotá y Medellín

Dayana Jaimes decidió hablar claro y explicar por qué ya no la ven junto a la familia Díaz: “Yo no tengo por qué estar en todo”

Sara Orrego se refirió a su supuesta relación con Beéle y esto dijo sobre el contenido juntos

Deportes

Nacional vs. Junior: hora y

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios confirmó contactos con James Rodríguez: esto pasó en la negociación con el capitán de la selección Colombia

Los contrastes de los futbolistas colombianos en el partido entre River Plate vs. Racing, así los calificó la prensa argentina: “El equipo mejoró tras su salida”

Inició la reventa oficial de boletas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: así puede acceder a las entradas desde Colombia

Luis Suárez recibe elogios; esto dijo la prensa tras anotar en la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa: “Es una apuesta segura”