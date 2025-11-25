Colombia

Gustavo Petro no concilió con Miguel Polo Polo por los delitos de injuria y calumnia en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La imputación por hostigamiento agravado se convirtió en el principal obstáculo para lograr una conciliación, mientras la denuncia penal seguirá en manos del despacho del magistrado Francisco Farfán

Guardar
Seguirá el pleito legal entre
Seguirá el pleito legal entre Polo Polo y el presidente Gustavo Petro - crédito @MiguelPolop y @PetroGustavo/ Cuenta X Miguel Polo Polo y cuenta Instagram Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro y el representante Miguel Polo Polo no lograron un acuerdo durante la audiencia de conciliación celebrada en la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario continuará con la denuncia en contra del congresista por presuntos delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la diligencia del martes 25 de noviembre de 2025, celebrada en el despacho del magistrado Francisco Farfán, se exploró la posibilidad de acercamientos sobre las imputaciones de injuria y calumnia. No obstante, el delito de hostigamiento agravado persistió como un obstáculo que impidió la conciliación.

El proceso judicial tuvo su origen cuando Polo Polo utilizó su cuenta en la red X para acusar al presidente Petro de estar vinculado a la muerte del senador Miguel Uribe.

En el desarrollo de la controversia, el propio congresista afirmó: “Espero que llegue temprano y no le haga perder el tiempo a la Corte ni a mí por cuenta de otra agenda privada”.

Aunque Gustavo Petro acudió a la Sala de Instrucción, ubicada en el norte de Bogotá, donde la audiencia sigue su curso. De no alcanzar acuerdo, la denuncia penal avanzará contra Polo Polo, enfocada en hostigamiento agravado.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMiguel Polo PoloMiguel Uribe TurbayAbogado Alejandro CarranzaCorte SupremaMagnicidios en ColombiaAsesinato de candidatos en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Fue radicada ante el Congreso ponencia positiva de la reforma tributaria: estos son los cambios propuestos

La iniciativa del Gobierno para obtener $16,3 billones enfrenta resistencia por parte de legisladores que cuestionan el enfoque de la reforma y presentan ponencia para archivar el proyecto antes de la fecha límite

Fue radicada ante el Congreso

La congresista María Elvira Salazar opinó sobre el expediente de ‘Calarcá’ y lanzó fuerte crítica a Petro: “Jamás dejó el terrorismo”

La congresista estadounidense arremetió contra el presidente colombiano al referirse a correos que, según su versión, conectarían al mandatario con actividades ilícitas pasadas

La congresista María Elvira Salazar

Contraloría determinó hallazgos fiscales de aeronaves policiales por Juliana Guerrero: $213 millones en vuelos sin justificación

El organismo de control concluyó que la exfuncionaria del Ministerio del Interior usó aviones de la Policía sin justificación, vulneró las reglas del convenio interinstitucional y generó perjuicio al patrimonio público

Contraloría determinó hallazgos fiscales de

Millonarios confirmó contactos con James Rodríguez: esto pasó en la negociación con el capitán de la selección Colombia

Enrique Camacho, presidente del club Embajador, confirmó la intención en fichar al volante colombiano en la rueda de prensa en donde se presentó al nuevo directo deportivo Ariel Michaloutsos

Millonarios confirmó contactos con James

Lo que Bogotá está haciendo en el 25N para combatir la violencia de género en la ciudad

La Secretaría de la Mujer lleva a cabo varias estrategias para prevenir las violencias contra las mujeres, pero aún falta mucho por hacer según las cifras

Lo que Bogotá está haciendo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes decidió hablar claro

Dayana Jaimes decidió hablar claro y explicar por qué ya no la ven junto a la familia Díaz: “Yo no tengo por qué estar en todo”

Sara Orrego se refirió a su supuesta relación con Beéle y esto dijo sobre el contenido juntos

Se conoce el primer cartel para el Festival Viña del Mar 2026: Juanes y Bomba Estéreo, los primeros colombianos confirmados para el evento en Chile

Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G, revela cómo la artista la ha ayudado a sobrellevar su condena y a soñar con una segunda oportunidad

‘El Brayan’ replicó gesto solidario del ‘influencer’ Julián Pinilla y sorprendió a vendedora ambulante de 75 años: “El mejor día de su vida”

Deportes

Millonarios confirmó contactos con James

Millonarios confirmó contactos con James Rodríguez: esto pasó en la negociación con el capitán de la selección Colombia

Los contrastes de los futbolistas colombianos en el partido entre River Plate vs. Racing, así los calificó la prensa argentina: “El equipo mejoró tras su salida”

Inició la reventa oficial de boletas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: así puede acceder a las entradas desde Colombia

Luis Suárez recibe elogios; esto dijo la prensa tras anotar en la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa: “Es una apuesta segura”

Fernando Gaviria fue confirmado por su nuevo equipo para el 2026: seguirá corriendo las grandes vueltas de la temporada