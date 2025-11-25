Gustavo Petro no concilió con Miguel Polo Polo por los delitos de injuria y calumnia en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Seguirá el pleito legal entre Polo Polo y el presidente Gustavo Petro - crédito @MiguelPolop y @PetroGustavo/ Cuenta X Miguel Polo Polo y cuenta Instagram Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro y el representante Miguel Polo Polo no lograron un acuerdo durante la audiencia de conciliación celebrada en la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario continuará con la denuncia en contra del congresista por presuntos delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la diligencia del martes 25 de noviembre de 2025, celebrada en el despacho del magistrado Francisco Farfán, se exploró la posibilidad de acercamientos sobre las imputaciones de injuria y calumnia. No obstante, el delito de hostigamiento agravado persistió como un obstáculo que impidió la conciliación.

El proceso judicial tuvo su origen cuando Polo Polo utilizó su cuenta en la red X para acusar al presidente Petro de estar vinculado a la muerte del senador Miguel Uribe.

En el desarrollo de la controversia, el propio congresista afirmó: “Espero que llegue temprano y no le haga perder el tiempo a la Corte ni a mí por cuenta de otra agenda privada”.

Aunque Gustavo Petro acudió a la Sala de Instrucción, ubicada en el norte de Bogotá, donde la audiencia sigue su curso. De no alcanzar acuerdo, la denuncia penal avanzará contra Polo Polo, enfocada en hostigamiento agravado.