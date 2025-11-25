‘El Brayan’ replicó gesto solidario del ‘influencer’ Julián Pinilla y sorprendió a vendedora ambulante de 75 años: “El mejor día de su vida”

El Brayan se vuelve viral al mostrar el lado más humano por replicar uno de los retos virales de ayuda de Julián Pinilla - crédito @_elbrayan_/IG

El creador de contenido bogotano Brayan Mantilla, conocido como El Brayan, se volvió tendencia tras publicar un video en el que intenta replicar el formato popularizado por el influenciador Julián Pinilla, quien suele sorprender a vendedores ambulantes pagándoles el día de trabajo, compartiendo tiempo con ellos, dándoles regalos y una jornada de descanso con diferentes actividades, y entregándoles una ayuda económica.

Su versión, cargada de humor, espontaneidad y momentos emotivos, terminó convirtiéndose en una de las piezas virales más comentadas de la semana.

“Oiga, yo siempre he querido hacer este tipo de videos”, dijo entre risas al inicio, mostrando un clip de referencia en el que Pinilla le ofrece a un vendedor: “Si no dice nada, la reemplazo en su día de trabajo”, entonces inspirado en ese ejemplo, El Brayan decidió intentarlo por su cuenta y grabar todo el proceso.

Con su estilo descomplicado, lanzó la invitación a sus seguidores, los cuales esperaba que lo acompañaran en la aventura, conectados al video que realizó con un camarógrafo.

El Brayan emociona con video viral junto a vendedora ambulante - crédito @_elbrayan_/IG

“¿Me acompañan a hacer uno? Oigan, ¿estos pelados cómo hacen para elegir a la persona? Al que Dios me mande”, agregó entre carcajadas, evidenciando la improvisación que marcaría el resto del encuentro.

Mientras caminaba por la zona de la plaza de mercado de la ciudad, El Brayan se acercó a una vendedora ambulante, la cual escogió al azar y le lanzó la frase del reto, con un poco de timidez e inseguridad.

“Veci, si no dice nada, le pago el día de trabajo y la llevo a vivir el mejor día de su vida… (la señora guardó silencio, mientras lo miraba fijamente) ¡Ya, ya ganó! (le dijo celebrando, justo antes de indagarla sobre si era una habilidad que le faltaba) ¿Pero usted sí habla, sí?”, dijo Brayan.

La mujer, de carácter firme y voz clara, no dudó en responder: “Sí, lógico que yo hablo, porque no soy muda”.

Así comenzó una conversación que permitió conocer la vida de Doña Gloria, de 75 años, quien relató su rutina diaria y los desafíos que ha enfrentado.

“Cuando me siento como aburrida, me vengo a vitrinear todo esto”, mencionó sobre ir a recorrer los pasillos de la plaza de mercado.

Solidaridad y humor, la fórmula viral de El Brayan y Julián Pinilla - crédito @_elbrayan_/IG

Seguido a eso, explicó que cada madrugada llega a Abastos, compra mercancía, organiza y barre su puesto para recibir al público de la mejor manera posible.

“Ahí tengo clientelita y bien. Me compran veinte, diez (pesos)…”, contó la vendedora, mientras recordada los años más duros de su vida.

“Nosotros vivíamos en Riohacha… Yo ya decidí venirme con mis hijos, pidiendo limosna. Duré como tres meses, en… cuando eso era San Victorino, yo dormía ahí debajo con mis dos hijos, ahí en esas tablas", reveló la señora.

Su historia conmovió a los seguidores de El Brayan, quienes resaltaron su dignidad, humor y fuerza.

Después de escucharla, El Brayan la llevó a comprar ropa, zapatos, a un salón de juegos de un centro comercial, según se puede ver en las imágenes compartidas por el creador de contenido, la llevó a la peluquería y luego la invitó a comer.

“75 años tiene la muchacha (bromeó, mientras la veía pasar por todas las atracciones del lugar). Ya está haciendo un hambrecita, vamos a ir a comer, ¿listo?”, le dijo a lo que ella aceptó de inmediato.

El Brayan sorprende con actividades, dinero y regalos a vendedora informal - crédito @_elbrayan_/tiktok

En medio de la experiencia, el influenciador bogotano retó a la señora en el juego de ‘Piedra, papel o tijera’ para darle un regalo inesperado.

“Y si usted gana, se gana un premio. Piedra, papel o tijera… ¡Ya!”, dijo. Ahí la vendedora sacó piedra y él una tijera, por ende terminó llevándose el premio.

Acto seguido, entregó a la mujer un fajo de billetes: “Para su merced, para que no le pida prestado al señor. Ya tenga ahí el plantecito para hacer sus cositas”.

Finalmente, El Brayan llevó hasta la casa a la señora, la cual en el camino le aseguró haber disfrutado del paseo y del descanso, cerrando la jornada con una frase llena de ternura:

“Nos la pasamos sabroso”, expresó la señora y antes de despedirse de El Brayan con un gran abrazo, dejó un mensaje para el mundo.

“Que crean en Dios, crean en los buenos corazones, que echen para adelante y con amor todo se hace”, puntualizó.