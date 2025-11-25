Colombia

Derrumbe en vía del Meta genera graves afectaciones para campesinos y comerciantes: entidades continúan analizando la gravedad de los daños

Un equipo de especialistas en geotecnia, hidráulica, ingeniería civil e infraestructura se encuentra en la zona realizando una verificación técnica para determinar el nivel de afectación

Guardar
Emergencia por lluvias en el
Emergencia por lluvias en el Meta tiene afectadas a varias comunidades - crédito redes sociales/X

El aislamiento de El Calvario y San Juanito, dos municipios del norte del Meta, se ha agravado tras un deslizamiento de tierra de grandes proporciones que destruyó parte de la vía principal en la vereda El Carmen.

El evento, provocado por las intensas lluvias de noviembre, hace varios días, ha dejado a ambas poblaciones incomunicadas y ha generado preocupación entre los habitantes, quienes denuncian una falta de atención histórica por parte de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El derrumbe, que arrasó completamente una finca de la zona, ha obligado a los residentes a buscar rutas alternativas, aunque el paso resulta extremadamente peligroso.

Vianey Molano, agricultor y cultivador de tomate en El Calvario, relató a La FM que “la vía está cerrada totalmente. No hay acceso para llegar o salir de El Calvario. Los habitantes solo pueden llegar hasta el derrumbe, donde algunos se arriesgan y pasan a pie”.

Molano describió la travesía como “casi” imposible para quienes, por necesidad, intentan cruzar a pie el área afectada.

La situación se agrava porque El Calvario depende exclusivamente de esta vía, construida hace décadas por los propios campesinos, con escasa inversión estatal, según afirman los residentes.

Las autoridades ya están al tanto de la emergencia producida por la ola invernal - crédito Dinámica regional/Facebook

La economía local, basada en el cultivo de fríjol, tomate y lulo, entre otros productos, enfrenta ahora serias dificultades para transportar sus cosechas y acceder a insumos básicos.

El diputado Yeison Velásquez, exalcalde de El Calvario, confirmó al medio de comunicación que el deslizamiento en la vereda El Carmen provocó un movimiento en masa que arrasó terrenos agrícolas del municipio.

Aunque la Gobernación del Meta y la Unidad de Gestión del Riesgo han informado que están atendiendo la emergencia, los habitantes insisten en que la incomunicación persiste y afecta gravemente su vida cotidiana.

De acuerdo con la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), la emergencia se concentra en el sector de Caño Seco, vereda El Carmen, donde el fenómeno de remoción en masa ha comprometido la infraestructura vial.

Deslizamiento por lluvias dejó incomunicados a los habitantes de El Calvario - crédito Esperanza Vargas Quimbaya/Facebook

Luz Nelly Monzón Díaz, directora de Digerd-Meta, explicó al medio de comunicación que “el deslizamiento afectó gravemente la vía que conecta a El Calvario con Villavicencio, dejando al municipio incomunicado. De acuerdo con la primera evaluación preliminar, más de 400 metros de vía resultaron comprometidos, lo que impide el tránsito de vehículos y pone en riesgo la movilidad y acceso a servicios esenciales para la comunidad”.

Un equipo interdisciplinario de especialistas en geotecnia, hidráulica, ingeniería civil e infraestructura de la Digerd-Meta y la AIM se encuentra en la zona realizando una verificación técnica para determinar el nivel de afectación y definir las acciones inmediatas de atención y mitigación. El objetivo es encontrar alternativas que permitan restablecer la conectividad vial de El Calvario en el menor tiempo posible.

Idiger advirtió riesgo de emergencias por lluvias en Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) alertó sobre el alto riesgo de emergencias en Bogotá debido al incremento de las lluvias, que han provocado encharcamientos, caída de árboles y daños en infraestructura urbana en al menos doce localidades de la ciudad.

La entidad subrayó que la prevención, la información oportuna y la corresponsabilidad de la ciudadanía resultan fundamentales para mitigar los riesgos durante la temporada de lluvias, por lo que instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades distritales.

Las lluvias provocan encharcamientos, caída
Las lluvias provocan encharcamientos, caída de árboles y daños en redes de alcantarillado en puntos críticos de Bogotá, según alertó el Idiger - crédito Idiger

El Idiger, en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) y otras entidades, mantiene activos los equipos de emergencia para atender cualquier eventualidad. Aunque el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá no reportó emergencias de gran escala, la movilidad de los habitantes se ha visto afectada.

Entre las recomendaciones, el instituto aconseja revisar y asegurar techos, tejas, canaletas y bajantes, limpiar canales y sumideros, y contar con un kit de emergencias que incluya documentos, linterna, radio con pilas, botiquín, agua y alimentos no perecederos.

También se recomienda no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables durante tormentas eléctricas, evitar zonas de ladera, ríos o quebradas durante lluvias intensas, y no intentar cruzar corrientes de agua o áreas inundadas. Ante cualquier situación de riesgo, se debe reportar de inmediato a la Línea 123 y estar atento a las alertas del SAB.

Temas Relacionados

Emergencia en Meta por lluviasEl CalvarioSan JuanitoMetaCampesinos y comerciantesColombia-Noticias

Más Noticias

Estados Unidos podría rechazar el pasaporte de colombianos en controles migratorios

El uso del pasaporte colombiano en viajes a Estados Unidos está sujeto a controles y requisitos establecidos por las autoridades, evite dolores de cabeza

Estados Unidos podría rechazar el

Quién es Manuel Grau Pujadas, el catalán que fue captado junto a Verónica Alcocer en Estocolmo, Suecia: Petro le dio la nacionalidad en 2022

La influencia del empresario en decisiones estatales y su participación en proyectos inmobiliarios han generado críticas sobre la legalidad de su nacionalización y su rol en entidades públicas

Quién es Manuel Grau Pujadas,

Angélica Lozano le pidió a Petro que le quite a Salvatore Mancuso “el privilegio” de ‘gestor de paz’: “Es una ofensa”

La congresista se pronunció luego de que la Corte Suprema de Justicia le prohibiera a Mancuso vivir en Montería e ingresar en otros ocho departamentos en donde viven cientos de sus víctimas

Angélica Lozano le pidió a

Gobernador de Antioquia exige salida de alias Chulo del consejo directivo de la Universidad de Antioquia

La inclusión de Wilmar Mejía en el consejo directivo desató críticas de Andrés Julián Rendón, quien advierte que su presencia podría facilitar actividades de grupos ilegales y comprometer la seguridad institucional

Gobernador de Antioquia exige salida

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara volvió a referirse a la inclusión de Petro en la Lista Clinton: “No por asuntos políticos, nada que ver”

El encargado de Negocios de la Embajada estadounidense afirmó que la decisión sobre Gustavo Petro respondió a hechos disponibles, y descartó cualquier vínculo con diferencias políticas

El embajador (e) de Estados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Gustavo

Activista que votó por Gustavo Petro mostró su indignación luego de la respuesta que dio el presidente sobre informe de alias Calarcá: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

La inesperada ausencia de Rodrigo

La inesperada ausencia de Rodrigo Candamil en la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′ desató rumores de malentendidos con el canal: él ya se pronunció en redes sociales

Paola Jara les contó a sus seguidores cómo han sido esos primeros días con Emilia y derrite a sus seguidores: “Disfrutándola”

Yina Calderón reveló plan que tiene para “sacar del clóset” al novio de su mamá: “Le voy a mandar a alguien pa’ que lo enamore”

Shaira revela la “peor etapa” de su 2025: problemas de salud, ruptura amorosa y el camino para reconstruirse

Stefanía Agudelo, hermana de B King, invitó a los seguidores del artista a apoyar en el siguiente evento de la fundación en su honor

Deportes

Millonarios estaría cerca de cerrar

Millonarios estaría cerca de cerrar su segundo fichaje de cara a la temporada 2026: “Analiza valores”

La FIFA confirmó el bombo de la selección Colombia para el sorteo de los grupos del Mundial 2026: estos son los detalles

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia

Así les fue a los futbolistas colombianos en el partido River Plate vs. Racing, según la prensa argentina: “El equipo mejoró tras su salida”