Colombia

Así sería la versión de ‘La La Land’ si hubiera sido rodada en Bogotá: “La historia de Mía y Sebastián la protagonizarían Valentina y Camilo”

El video se hizo viral por cuenta de los episodios hipotéticos que provocaron las risas entre los usuarios que reaccionaron a esta divertida propuesta

Guardar
Monserrate, Transmilenio y varias zonas
Monserrate, Transmilenio y varias zonas de rumba en Bogotá fueron mencionadas como las locaciones hipotéticas - crédito @toma20.cine/IG

Un video difundido el lunes 24 de noviembre en las redes sociales del portal especializado Toma 20 encendió la imaginación de fanáticos del cine al presentar una reinterpretación de la película La La Land (2016), ambientada en las calles y sitios emblemáticos de Bogotá.

La propuesta, surgida de una joven creadora de contenido apasionada por el séptimo arte, desplaza el clásico reparto encabezado por Emma Stone y Ryan Gosling a una versión colombiana, basada en las dinámicas cotidianas y la geografía de la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el ejercicio de reimaginar el musical se plantea que los protagonistas dejarían de ser Mía y Sebastián para convertirse en Valentina y Camilo.

“Se hubieran conocido en un trancón eterno de la autopista norte. Pero en lugar de cantar Another day of sun, bailarían al son de los músicos que piden plata en Transmilenio”, inicia el nuevo relato.

Entre los cambios propuestos, los sueños y aspiraciones de los personajes también se transformarían, adaptados a las referencias culturales colombianas.

- crédito @toma20.cine/IG

La joven señala: “Valentina no soñaría con ser actriz de Hollywood, sino con actuar en el amado Teatro Nacional. Y Camilo no soñaría con montar un club de jazz en Los Ángeles, sino cantar con el grupo Niche”.

Así, el relato que en la versión original recorre los paisajes de Los Ángeles y su ambiente musical, se traslada a los rincones más representativos de Bogotá.

La elección del reparto tampoco escapa a la imaginación de esta creadora.

Según su visión, los papeles principales quedarían en manos de la pareja televisiva conformada por Laura Londoño y Luciano D’Alessandro. “¿Más drama que La ley del corazón? Seguro”, comenta la joven, aludiendo a la popular telenovela colombiana para sugerir una mayor carga dramática en la posible adaptación.

Laura Londoño y Luciano D'Alessandro
Laura Londoño y Luciano D'Alessandro tendría los protagónicos de Emma Stone y Ryan Gosling - crédito @londonotlaura/IG | @lucianodalessandro/IG

Uno de los momentos más reconocidos del film original, la escena romántica con la ciudad de fondo, también encontraría su correlato local.

“Olvídense del Observatorio de Los Ángeles. Aquí, la escena romántica sería en Monserrate, con toda Bogotá iluminada al fondo. O quizás en el planetario, con estrellas proyectadas en el techo, la verdadera City of stars sería Bogotá, a 2.600 metros más cerca de las estrellas”, afirma la autora, en una de las citas destacadas por el portal especializado.

La adaptación colombiana contempla incluso un cambio en los sonidos que acompañarían a los personajes en el clímax emocional de la historia: el final

“El reencuentro final no sería en el club de jazz (en Los Ángeles), sino en una discoteca de Chapinero o en plena zona T (Chapinero), con luces neón y reguetón a todo volumen. Y claro, un vallenatico sonando de fondo”, sugiere la joven creadora.

La propuesta también atribuye a Bogotá características propias de los relatos románticos. “¿Se imaginan a Ryan Gosling bailando salsa en Usaquén? Yo sí. Porque si algo sabe hacer Bogotá es convertir cualquier historia de amor en un trancón eterno. Pero ojo, siempre con los cerros de fondo”.

La joven pidió a los
La joven pidió a los usuarios que envíen sus propuestas para realizar otro video con una nueva versión de algún éxito cinematográfico - crédito @toma20.cine/IG

Los comentarios de los usuarios generaron una debate para ver cuál sería la próxima entrega.

“Me encantaa, ¿cómo sería La Sustancia? Algo me dice que estaría Amparo Grisales"; “¿Taxi Driver en Bogotá? Sería muy oscuro?" o “Saw” en Colombia, por favor” fueron dos de los comentarios que dejaron los usuarios, y que esperan con ansias la próxima entrega de cómo sería la versión bogotano de un éxito cinematográfico.

El portal especializado en series y cine sigue recibiendo comentarios con posibles opciones por parte de los colombianos, con miras a ver cómo sería otro episodio de esta temática en una cuenta que también realiza crítica y reseñas sobre producciones nacionales (como telenovelas) y estrenos, y análisis de películas.

Temas Relacionados

La La LandVersión BogotáRyan GoslingEmma StoneLaura LondoñoLuciano D’AlessandroMonserrateAutopista NorteCity of starsLos ÁngelesColombia-Noticias

Más Noticias

Boyacá presentó su agenda navideña con novedades en iluminación y artistas del Aguinaldo Boyacense 2025: la fiesta iniciará el 30 de noviembre

La Plaza de Bolívar de Tunja será escenario de conciertos, danzas y actividades culturales, reuniendo a figuras como Nicky Jam y Carlos Vives, en una edición histórica que fortalece la identidad regional

Boyacá presentó su agenda navideña

Miguel Borja encabezaría complejo listado en River Plate tras eliminación en el futbol argentino

El colombiano ha sido blanco de críticas por parte de la hinchada del cuadro Millonario desde hace varios meses debido a su poca efectividad de cara al arco

Miguel Borja encabezaría complejo listado

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Las finalistas tienen una compleja labor, pues deben conquistar el paladar de los jurados con un menú completo

EN VIVO | Final de

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

EN VIVO Santa Fe vs.

José Ismael Peña aseguró que la Universidad Nacional desconoció la validez de su designación como rector: advirtió que “habrán riesgos”

El pronunciamiento se produjo luego de que el Consejo Superior Universitario declarara la vacancia del cargo y encargara al vicerrector académico, Andrés Felipe Mora, de la dirección de la institución

José Ismael Peña aseguró que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Final de

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Quién es el esposo de la presentadora Violeta Bergonzi, a qué se dedica y lo que se sabe de su relación

Esta sería la millonaria suma que se llevará la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2025’: habrían filtrado los verdaderos detalles

Vidente hizo contundente predicción sobre Miguel Ayala, hijo secuestrado del cantante Giovanny Ayala: “Lo veo en zona verde”

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos’ y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

Deportes

Miguel Borja encabezaría complejo listado

Miguel Borja encabezaría complejo listado en River Plate tras eliminación en el futbol argentino

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

Rafael Santos Borré salió silbado del último partido de Internacional de Brasil: “El tipo arruina el equipo”

Millonarios estaría cerca de cerrar su segundo fichaje de cara a la temporada 2026: “Analiza valores”

La FIFA confirmó el bombo de la selección Colombia para el sorteo de los grupos del Mundial 2026: estos son los detalles