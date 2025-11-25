Colombia

Actriz de ‘El Joe’ impactó al revelar detalles sobre su migración a Estados Unidos: ahora se desempeña como conductora de plataformas digitales

Tras años de experiencia en la TV colombiana, la intérprete migró a EE. UU. por la falta de oportunidades artísticas, y hoy combina el trabajo nocturno con la crianza de sus hijas

Reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana, Ana Lucía Silva dejó su vida en Bogotá para instalarse en Estados Unidos. La decisión, marcada por dificultades económicas y la necesidad de estabilidad familiar - crédito @yosoyanalusilva/ Instagram

El relato de Ana Lucía Silva, actriz caleña reconocida por su participación en producciones como El Joe y Allá te espero, ilustra el trayecto de quienes, tras alcanzar notoriedad en la televisión colombiana, deciden reinventar su vida en el extranjero.

Silva, quien también se identifica como Analú, dejó atrás su país y su carrera artística para establecerse en Estados Unidos, donde actualmente trabaja como conductora nocturna en plataformas digitales, una decisión motivada tanto por la necesidad económica como por el deseo de estar presente en la vida de sus hijas. Así lo contó en declaraciones para La red, de Caracol Televisión.

La migración de Ana Lucía Silva no fue un proceso inmediato ni exento de dudas. Según relató la actriz a La Red, antes de elegir Estados Unidos como destino, consideró radicarse en Ecuador, país al que la unía el padre de sus hijas y que llegó a considerar su “segunda patria”.

La búsqueda de mejores oportunidades y la posibilidad de obtener ingresos en una moneda más fuerte la llevaron a optar por el llamado “sueño americano”, una aspiración compartida por millones de colombianos que buscan en el exterior una alternativa ante la precariedad laboral en el sector artístico nacional.

La decisión de migrar estuvo marcada por las dificultades que enfrentó en Colombia. Silva explicó a La Red de Caracol Televisión que, tras su paso por un reality, su imagen profesional se vio afectada y las oportunidades laborales en Bogotá comenzaron a escasear. “Se me cerraron mucho las puertas”, afirmó la actriz, reconociendo que la frustración profesional fue un factor determinante para buscar nuevos horizontes. A pesar de su experiencia en televisión y teatro, la falta de estabilidad y los bajos salarios la llevaron a replantear su futuro.

Al llegar a Estados Unidos, Silva intentó inicialmente continuar su carrera en el ámbito teatral, pero las oportunidades resultaron insuficientes para sostener a su familia. En la entrevista con La red, de Caracol Televisión, la actriz detalló que su prioridad pasó a ser la maternidad y la estabilidad de sus hijas, por lo que buscó empleos con horarios flexibles. “Las niñas ya dormían a las nueve de la noche… y yo salía a hacer carreras toda la noche”, expresó durante la conversación, destacando que ese esquema le permitió acompañar a sus hijas durante el día y trabajar en la noche.

El proceso de adaptación incluyó retos personales y familiares. Silva se refirió a la relación con el padre de su hija menor, el actor Alejandro Aguilar. Aunque él está presente cuando la niña lo necesita, el apoyo económico ha sido limitado. “No me ayuda como yo quisiera —dijo— y en un momento me cansé, porque prometía mucho y cumplía poco”, afirmó en diálogo con el programa de Caracol Televisión. Matizó, sin embargo, que nunca le exigió ese apoyo, pero la dinámica de promesas incumplidas terminó por desgastarla.

Silva subrayó que nunca estuvo en situación migratoria irregular en Estados Unidos. Ingresó como turista y completó los trámites legales correspondientes, una diferencia con la experiencia de muchos migrantes. “Como bien lo dicen por todos lados, uno se termina pegando su estrellada”, reflexionó con La Red, aludiendo a la realidad de los millones de colombianos en el exterior.

En el ámbito personal, la actriz describió esta etapa como un periodo de transformación espiritual. “Estoy en una etapa de maestría cósmica”, señaló, enfatizando que su crecimiento personal y emocional se convirtió en una prioridad junto al bienestar de sus hijas. Este enfoque la llevó a emprender proyectos como el pódcast que lanzó junto a su hija mayor, Violeta, quien representa un apoyo esencial en el proceso de adaptación.

El vínculo con la actuación persiste. Silva manifestó a La Red de Caracol Televisión que, tras quince años dedicados a la industria, aún mantiene el anhelo de regresar a la pantalla, especialmente en el cine. “Quiero hacer una película, quiero hacer cine; es lo único que no he hecho y que no he cumplido como actriz”, expresó, abriendo la puerta a la posibilidad de retomar su carrera artística en el futuro.

