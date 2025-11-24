Colombia

Plataformas digitales pagarían más impuestos con la nueva reforma del Gobierno Petro: las iglesias no se salvarían de los cobros

La senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, informó que el proyecto de ley de financiamiento será presentado en las próximas horas, tras incorporar la mayoría de las propuestas de congresistas

El recaudo de la nueva
El recaudo de la nueva reforma tributaria sería para financiar el PGN de 2026 - crédito Colprensa

Pese al poco ambiente que hay en el Congreso de la República, el Gobierno de Gustavo Petro incluyó en la ponencia de la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento una disposición para que las plataformas digitales con sede en el extranjero, como Netflix o Prime Video, paguen una tarifa única del 5% sobre los ingresos obtenidos por la venta de bienes y la prestación de servicios a clientes en Colombia.

La senadora Aida Avella, miembro del Pacto Histórico, informó que el documento será presentado en las próximas horas, tras incorporar la mayoría de las propuestas de senadores y representantes. Entre los cambios se destaca la exclusión de impuestos a la cerveza y el análisis de los tributos aplicados a vehículos híbridos.

Avella explicó que también se abordaron asuntos relacionados con empresas ligadas a iglesias y agregó que, aunque existen dos propuestas de archivo, el Congreso llevará a cabo un debate completo del proyecto, como es habitual en las reformas tributarias.

Noticia en desarrollo...

