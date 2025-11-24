Plataformas digitales pagarían más impuestos con la nueva reforma del Gobierno Petro: las iglesias no se salvarían de los cobros

El recaudo de la nueva reforma tributaria sería para financiar el PGN de 2026 - crédito Colprensa

Pese al poco ambiente que hay en el Congreso de la República, el Gobierno de Gustavo Petro incluyó en la ponencia de la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento una disposición para que las plataformas digitales con sede en el extranjero, como Netflix o Prime Video, paguen una tarifa única del 5% sobre los ingresos obtenidos por la venta de bienes y la prestación de servicios a clientes en Colombia.

La senadora Aida Avella, miembro del Pacto Histórico, informó que el documento será presentado en las próximas horas, tras incorporar la mayoría de las propuestas de senadores y representantes. Entre los cambios se destaca la exclusión de impuestos a la cerveza y el análisis de los tributos aplicados a vehículos híbridos.

Avella explicó que también se abordaron asuntos relacionados con empresas ligadas a iglesias y agregó que, aunque existen dos propuestas de archivo, el Congreso llevará a cabo un debate completo del proyecto, como es habitual en las reformas tributarias.

Noticia en desarrollo...