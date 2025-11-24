Pagos internacionales y cero pérdidas por fraude digitales: las novedades que llegan a empresas colombianas para la temporada de fin de año

El comercio electrónico en Colombia incrementa sus ventas un 21% en diciembre impulsado por compras navideñas y eventos de descuento - crédito Freepik

En Colombia, más de 1,5 millones de empresas componen el tejido productivo del país y, durante diciembre, muchas registran sus mayores niveles de actividad comercial. Según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce), la facturación de ventas digitales crece cerca de un 21% en ese mes, impulsada por las compras navideñas, el pago de primas y los eventos de descuento que marcan el cierre del año.

Dicho dinamismo multiplica el volumen de transacciones y, con él, los retos asociados a la seguridad, el fraude, los contracargos y la optimización en la gestión de pagos. Para hacer frente a estos desafíos, las empresas requieren infraestructuras tecnológicas robustas, capaces de sostener grandes volúmenes de operación, asegurar la experiencia del usuario y blindar las transacciones ante intentos de fraude digital.

Plataformas como ePayco, especializada en medios de pago integrados, han fortalecido sus mecanismos de protección transaccional a través de un modelo agregador que articula distintos métodos de pago —tarjetas, transferencias, billeteras digitales y pagos en efectivo—, protocolos de seguridad avanzados y monitoreo continuo. Además, facilitan la internacionalización de las empresas colombianas gracias a integraciones como SafetyPay, que permite recibir transferencias y consignaciones bancarias desde más de siete países, eliminando intermediarios y reforzando la validación del usuario en el origen y destino del dinero.

Las empresas colombianas enfrentan retos de seguridad y fraude digital ante el aumento de transacciones en la temporada alta - crédito Colprensa

En entrevista con Infobae Colombia, Juan David Rúa, CEO de ePayco, explicó cómo esta compañía se alista para atender el pico transaccional de la temporada decembrina y cuáles son los retos y las soluciones que están en juego.

¿Cómo se ha preparado ePayco para afrontar el incremento de transacciones digitales en diciembre?

“Nuestra infraestructura en la nube soporta altos picos de demanda, como sucedió con los días sin IVA, sin fallas significativas. Aprendimos de las caídas de otros actores y, para este año, implementamos planes adicionales de contingencia: ampliamos zonas de disponibilidad y capacidades, también reforzamos nuestro soporte 24/7 para dar respuesta inmediata a cualquier eventualidad”.

¿Cuál es el diferencial del modelo agregador de pagos de ePayco frente a otras opciones del mercado?

“Contamos con la mayor disponibilidad de medios de pago del mercado, superando los 23, y llegamos al 100% del territorio nacional, incluso en recaudo en efectivo, más allá de solo corresponsales bancarios. Toda transacción pasa por nuestro motor antifraude —con especial énfasis en tarjetas, donde aplicamos 3DS sin costo adicional—, lo que brinda seguridad y certeza a comercios y compradores. Ofrecemos soporte personalizado, atendido por expertos, no solo por inteligencia artificial”.

La integración de SafetyPay permite a empresas colombianas recibir pagos internacionales desde más de siete países sin intermediarios - crédito Colprensa

¿Cuáles son los principales riesgos de fraude y contracargos durante la temporada alta y qué hace ePayco para mitigarlos?

“La suplantación es la gran amenaza. El consejo para los compradores es no buscar páginas en buscadores —hay publicidad pagada que dirige a sitios falsos—, sino ingresar manualmente el sitio web. Para comercios, tener activo 3DS en todas las transacciones con tarjeta de crédito es clave, y en ePayco esto está garantizado”.

¿Cómo fortalece SafetyPay los pagos internacionales en el ecosistema ePayco?

“SafetyPay facilita el pago directo en bancos y corresponsales en el país de origen, con abono inmediato a la cuenta ePayco en Colombia, optimizando la operación internacional y eliminando intermediarios”.

¿Qué ventaja ofrece la integración de múltiples métodos de pago?

“El momento de decisión de compra depende de la facilidad y variedad de medios de pago; acceder a los favoritos del usuario reduce fricciones y aumenta las conversiones”.

¿Cómo ayuda el acompañamiento especializado en la resolución de contracargos?

“Un contracargo es como un juicio. Acompañar al comercio en este proceso, con todas las pruebas y conocimiento experto, aumenta las probabilidades de éxito y reduce el impacto negativo”.

El monitoreo continuo y el soporte 24/7 de ePayco fortalecen la prevención y contención del fraude digital en el comercio electrónico colombiano - crédito Freepik

¿En qué consiste el nuevo instrumento de protección ante contracargos?

“Agregamos más datos en la evaluación de transacciones. Si un contracargo resulta desfavorable, cubrimos el 100% al comercio: así, no pierde dinero y tiene confianza ante las ventas en línea”.

¿Por qué el monitoreo continuo es fundamental en la lucha contra el fraude?

“No todos cuentan con equipos internos robustos; por eso, ePayco brinda talento humano disponible 24/7 totalmente dedicado a la prevención y contención del fraude, entendiendo y enfrentando las nuevas modalidades delictivas”.

En este escenario y de cara al cierre del año, el comercio colombiano apuesta por soluciones tecnológicas integrales que simplifican procesos, fortalecen la protección digital y preservan la confianza de clientes y empresas, enfrentando los retos del incremento en la actividad de consumo y la digitalización económica del país.