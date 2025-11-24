Colombia

Nicolás Arrieta contó detalles del “mazorcazo” que lo hizo viral y aclaró que no estaba drogado

A través de sus ‘stories’ de Instagram, el participante de ‘La casa de los famosos 2026’ relató lo sucedido en el concierto de Blessd

Guardar
El famoso aclaró la situación, afirmando que no es la primera vez que los criminales actúan en eventos - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

Nicolás Arrieta protagonizó una polémica situación durante la noche del 22 de noviembre de 2025 en Bogotá, lo que desató una oleada de reacciones en redes sociales, puesto que el creador de contenido golpeó a otro hombre con una mazorca porque lo habría robado en el concierto de Blessd en Vive Claro.

La situación se viralizó rápidamente y puso en el centro del debate la respuesta de las autoridades ante denuncias de hurto en espacios públicos concurridos, pues Arrieta relató a través de sus stories de Instagram que, al salir del recinto, fue víctima de un robo: un hombre le arrebató una cadena y, según su testimonio, la entregó a una mujer, que a su vez la pasó a otra persona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El creador de contenido aseguró que le contó a los uniformados que custodiaban el evento, pero no recibió la atención esperada: “Le digo a la policía: ‘Cójanlo, necesito que identifiquen a este señor porque me robó’ y lo dejan ir y me cogen es a mí”, expresó el creador de contenido en sus cuentas oficiales, mostrando su frustración por la falta de acción de los agentes.

La intensa noche rápidamente se convirtió en tendencia digital - crédito cristian.mc8 / TikTok

En medio de la confusión, Arrieta decidió golpear al presunto ladrón con una mazorca que estaba comiendo en ese momento. El propio influencer describió la escena con ironía: “Me estaba disfrutando yo mi mazorca tranquilamente, a gusto con mi mazorquita, porque no hay nada mejor que uno salir de un concierto y comerse una mazorca (...) Y yo disfrutado mi mazorca y me roban y me vale verga, lo material no importa, pero digo este hijueputa me robó. ¡Y me iban a meter preso era a mí!”.

El video del altercado, que circuló ampliamente en plataformas como TikTok, fue calificado por Arrieta como “fuera de contexto”, pues aseguró que su reacción fue producto de la impotencia ante la reacción policial: “A cualquiera le daría rabia que no le dejen comerse su mazorquita tranquilo. Yo, yo feliz. Es que me robaron fue porque me estaba comiendo la mazorquita (...) Toca mazorcazos a las ratas”.

El creador de contenido protagonizó un momento viral al golpear a un presunto ladrón con una mazorca tras denunciar un robo y ahora lo relata con humor - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

Nicolás Arrieta aseguró no estar drogado

La viralización del episodio también desató rumores en redes sociales sobre el estado de Arrieta durante el evento, en particular sobre un supuesto consumo de drogas. El propio creador de contenido negó estas versiones y explicó que solo había ingerido aguardiente, bebida que le ofrecieron asistentes al concierto: “Decían: ‘ay, estaba drogado’, no sé qué. La verdad (...) la gente me ofrecía aguardienticos, me tomé unos y yo estaba re tranqui. Pero a cualquier persona que la roben, o sea, créanme que a mí no me importa eso, yo me voy a emputar si me roban, se los juro”.

El famoso negó que estuviera bajo los efectos de sustancias psicoactivas - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

El creador de contenido lamentó la ola de críticas que recibió en redes sociales tras la difusión del video, señalando que muchos usuarios lo insultaron y lo responsabilizaron por la situación y el escándalo generado.

“Y ahorita me están funando en TikTok. Ay, que soy un hijo de puta, que soy un malparido. Se los juro que ustedes insultarían a un hijo de puta ladrón de la misma forma que yo. Y lo querían dejar ir, obviamente. Y el otro man, el que es cómplice, quitándomelo de encima”, relató en su Instagram.

Los señalados responsables estarían acostumbrados a cometer actos similares en eventos masivos - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

Así, la experiencia de Nicolás Arrieta en el concierto de Blessd no solo se convirtió en ejemplo de la vulnerabilidad de los asistentes ante robos en eventos masivos, sino que reavivó el debate sobre la respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá frente a este tipo de situaciones, pues no es la primera vez que se denuncia poca acción de su parte.

El famoso criticó la respuesta
El famoso criticó la respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá y se defendió de rumores sobre su estado durante el evento - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

Temas Relacionados

Nicolás ArrietaConcierto de BlessdArrieta en BlessdLa casa de los famososColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Vicky Dávila le respondió a Petro y lo acusó de ejecutar una “venganza” contra las Fuerzas Militares y la Policía: “Usted no tiene perdón”

La periodista y precandidata presidencial le salió al paso a las recientes declaraciones del primer mandatario, que está en el blanco de la controversia por la forma en la que estaría tratando a los altos mandos a raíz de un incidente en un acto oficial que se volvió viral en las redes sociales

Vicky Dávila le respondió a

Medellín y Nacional no se sacaron ventajas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: fue 0-0 en el Atanasio

A pesar de que el partido comenzó bastante movido, con el pasar de los minutos fueron siendo cada vez más escasas las opciones de gol en el clásico antioqueño

Medellín y Nacional no se

100.000 hogares en Bogotá tendrán internet gratis: así puede ser uno de los beneficiarios

El proyecto de la Alcaldía de Bogotá busca reducir la brecha digital, al permitir que familias en situación de pobreza puedan acceder a internet y educación en línea

100.000 hogares en Bogotá tendrán

Hombre de 22 años fue asesinado en un presunto ajuste de cuentas en Betania, Antioquia

El crimen, registrado en una zona apartada, estaría vinculado a disputas internas dentro de una estructura criminal conocida como La Terraza, con amplia operación en la región

Hombre de 22 años fue

Medellín lanzó nueva convocatoria de Matrícula Cero para 2026: son más de 6.600 apoyos económicos para instituciones públicas

La administración local anunció la apertura de inscripciones para el programa que cubrirá el costo de estudios superiores a miles de jóvenes, con una inversión superior a 37.000 millones de pesos

Medellín lanzó nueva convocatoria de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri y Juan Daniel

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda encienden rumores de ruptura tras curioso mensaje: “No le bastó con uno solo”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Una película de navideña de 31 minutos está entre las más vistas de Prime Video Colombia

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

Deportes

Medellín y Nacional no se

Medellín y Nacional no se sacaron ventajas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: fue 0-0 en el Atanasio

Cúcuta Deportivo se acerca a la A: así se definieron los finalistas del Torneo BetPlay Dimayor

Edwuin Cetré eliminó e hizo curioso gesto a Ángel Di María en el fútbol argentino: así fue el golazo del colombiano

Así fue el último triplete de Hugo Rodallega en el futbol profesional colombiano: lo hizo con un club histórico

Hinchas del América de Cali se van en contra de la barra Barón Rojo Sur tras finalizar propuesta en contra de los directivos