Nicolás Arrieta contó detalles del “mazorcazo” que lo hizo viral y aclaró que no estaba drogado

El famoso aclaró la situación, afirmando que no es la primera vez que los criminales actúan en eventos - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

Nicolás Arrieta protagonizó una polémica situación durante la noche del 22 de noviembre de 2025 en Bogotá, lo que desató una oleada de reacciones en redes sociales, puesto que el creador de contenido golpeó a otro hombre con una mazorca porque lo habría robado en el concierto de Blessd en Vive Claro.

La situación se viralizó rápidamente y puso en el centro del debate la respuesta de las autoridades ante denuncias de hurto en espacios públicos concurridos, pues Arrieta relató a través de sus stories de Instagram que, al salir del recinto, fue víctima de un robo: un hombre le arrebató una cadena y, según su testimonio, la entregó a una mujer, que a su vez la pasó a otra persona.

El creador de contenido aseguró que le contó a los uniformados que custodiaban el evento, pero no recibió la atención esperada: “Le digo a la policía: ‘Cójanlo, necesito que identifiquen a este señor porque me robó’ y lo dejan ir y me cogen es a mí”, expresó el creador de contenido en sus cuentas oficiales, mostrando su frustración por la falta de acción de los agentes.

La intensa noche rápidamente se convirtió en tendencia digital - crédito cristian.mc8 / TikTok

En medio de la confusión, Arrieta decidió golpear al presunto ladrón con una mazorca que estaba comiendo en ese momento. El propio influencer describió la escena con ironía: “Me estaba disfrutando yo mi mazorca tranquilamente, a gusto con mi mazorquita, porque no hay nada mejor que uno salir de un concierto y comerse una mazorca (...) Y yo disfrutado mi mazorca y me roban y me vale verga, lo material no importa, pero digo este hijueputa me robó. ¡Y me iban a meter preso era a mí!”.

El video del altercado, que circuló ampliamente en plataformas como TikTok, fue calificado por Arrieta como “fuera de contexto”, pues aseguró que su reacción fue producto de la impotencia ante la reacción policial: “A cualquiera le daría rabia que no le dejen comerse su mazorquita tranquilo. Yo, yo feliz. Es que me robaron fue porque me estaba comiendo la mazorquita (...) Toca mazorcazos a las ratas”.

El creador de contenido protagonizó un momento viral al golpear a un presunto ladrón con una mazorca tras denunciar un robo y ahora lo relata con humor - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

Nicolás Arrieta aseguró no estar drogado

La viralización del episodio también desató rumores en redes sociales sobre el estado de Arrieta durante el evento, en particular sobre un supuesto consumo de drogas. El propio creador de contenido negó estas versiones y explicó que solo había ingerido aguardiente, bebida que le ofrecieron asistentes al concierto: “Decían: ‘ay, estaba drogado’, no sé qué. La verdad (...) la gente me ofrecía aguardienticos, me tomé unos y yo estaba re tranqui. Pero a cualquier persona que la roben, o sea, créanme que a mí no me importa eso, yo me voy a emputar si me roban, se los juro”.

El famoso negó que estuviera bajo los efectos de sustancias psicoactivas - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

El creador de contenido lamentó la ola de críticas que recibió en redes sociales tras la difusión del video, señalando que muchos usuarios lo insultaron y lo responsabilizaron por la situación y el escándalo generado.

“Y ahorita me están funando en TikTok. Ay, que soy un hijo de puta, que soy un malparido. Se los juro que ustedes insultarían a un hijo de puta ladrón de la misma forma que yo. Y lo querían dejar ir, obviamente. Y el otro man, el que es cómplice, quitándomelo de encima”, relató en su Instagram.

Los señalados responsables estarían acostumbrados a cometer actos similares en eventos masivos - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

Así, la experiencia de Nicolás Arrieta en el concierto de Blessd no solo se convirtió en ejemplo de la vulnerabilidad de los asistentes ante robos en eventos masivos, sino que reavivó el debate sobre la respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá frente a este tipo de situaciones, pues no es la primera vez que se denuncia poca acción de su parte.

El famoso criticó la respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá y se defendió de rumores sobre su estado durante el evento - crédito Nicolás Arrieta / Instagram