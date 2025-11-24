Colombia

Así fue la emotiva despedida de Michelle Rouillard tras su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’: “Un capítulo que no vi venir”

La semifinal del ‘reality’ reunió a las cinco participantes en una prueba clave en la que la exreina compartió reflexiones sobre su transformación personal y agradeció a sus compañeras finalistas

Michelle Rouillard fue la última
Michelle Rouillard fue la última eliminada de la competencia de 'Masterchef Celebrity' - crédito Cortesía Canal RCN

La noche del 23 de noviembre de 2025 se celebró la semifinal de Masterchef Celebrity, donde Michelle Rouillard, ex Señorita Colombia, quedó fuera de la competencia por no convencer al jurado con su menú.

Su despedida estuvo marcada por un mensaje emotivo y reflexivo sobre su paso por el programa.

La competencia reunió a Rouillard con Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado en una prueba decisiva.

El reto exigía a cada participante presentar un plato que complaciera los gustos individuales de los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Rouillard presentó un menú titulado “Con las botas puestas”, dedicado a su padre, que era fotógrafo. “Creo que en esta competencia siempre he tenido las botas puestas… y este es un pescado blanco hecho en papillote”, explicó entre lágrimas al presentar su propuesta.

La exreina se despidió de
La exreina se despidió de la competencia entre lágrimas - crédito @michellerouillard/IG

La exreina detalló que preparó una base diferente para cada chef, adaptándose a sus preferencias, aunque todos los platos incluían pescado blanco y frituras.

“Me alegra haberles podido cocinar rico en muchos momentos de la competencia”, expresó emocionada ante el jurado. Sin embargo, la decisión de servir pescado a los tres jueces, sin considerar que Alonso es vegetariana, fue determinante para su eliminación.

Este fue el mensaje de despedida de Michelle

A través de sus redes sociales, la también actriz en su mensaje de despedida compartió sus aprendizajes y emociones tras la experiencia: “MasterChef fue un capítulo que no vi venir y quizá por eso me transformó tanto. Entré porque alguien decidió no hacerlo en el último minuto, y siempre he sentido que la vida me abrió ese espacio para mostrarme algo que necesitaba aprender”.

La actriz compartió su experiencia
La actriz compartió su experiencia de haber formado parte de la competencia de cocina más importante - crédito @michellerouillard/IG

Agregó que al culminar este proceso, tenía sentimientos encontrados, pues se sentía agotada y llegó a pensar en “tirar la toalla”, pero la constancia de su crianza no se lo permitía. “... Pero con distancia entiendo que no; di lo que tenía, con el corazón completo, hasta donde mi cuerpo y mi alma pudieron llegar”.

Rouillard profundizó en los valores que le dejó la competencia: “Este camino me enseñó disciplina, resiliencia, paciencia y a soltar cuando toca. Me regaló una versión de mí que no conocía".

Asimismo, no dudó en agradecer a sus compañeros con los que compartió en ese camino e incluso, a la persona que decidió no competir, lo que le permitió a ella ingresar a la competencia. “... A mis compañeros, que me abrazaron cuando más lo necesitaba y que, sin querer, me hicieron más fuerte”.

La exconcursante dedicó palabras a todos los participantes así como a las cuatro finalistas: “A los 22 participantes: esta experiencia fue intensa, retadora. Cada uno dejó un pedazo de su alma en esta cocina y de todos aprendí algo. Y a las cuatro finalistas… qué mujeres tan impresionantes: fuertes, talentosas y disciplinadas. Cualquiera de ustedes merece ganar”.

El mensaje de despedida de
El mensaje de despedida de Michelle en el que recordó a sus cuatro compañeras en la final - crédito @michellerouillard/IG

En su despedida, Rouillard también agradeció a quienes la acompañaron desde fuera del set: “Gracias también a quienes caminaron conmigo desde afuera: a los que se vieron el programa con emoción, a los que me odiaron al principio y luego cambiaron de opinión, a quienes me defendieron sin conocerme y a quienes me acompañaron con mensajes, regaños y abrazos escritos. Todo eso también sostiene”.

Finalmente, Rouillard reconoció el apoyo y la exigencia de los chefs, la presentadora y los profesores, resaltando el impacto que tuvieron en su proceso dentro de la competencia.

Entre los mensajes que recibió en la publicación, aparecen comentarios como el de Valentina Taguado, con la que tuvo algunas diferencias en el pasado: “ERES Y LOGRAS TODO LO QUE TE PROPONES, QUÉ EJEMPLO TAN IMPRESIONANTE MICHELLEGRACIAS POR TANTO CHEF🫡👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👩🏻‍🍳“.

