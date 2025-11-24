Colombia

Gustavo Petro habló de las filas que se formaron para comprar un Tesla en Colombia: “Si yo supiera manejar compraría un eléctrico”

El presidente colombiano ha publicado varios mensajes en su cuenta de X, luego de la apertura en el país de la marca de carros Tesla, del multimillonario Elon Musk

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) sobre las filas de Tesla - crédito Presidencia/redes sociales

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la llegada de Tesla a Colombia, la marca de automóviles de Elon Musk que inauguró operaciones recientemente en el país.

El hecho provocó largas filas de potenciales compradores en el norte de Bogotá, que se difundieron en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por este motivo, el presidente Petro se refirió a lo ocurrido. Habló sobre los vehículos eléctricos y afirmó que “compraría” uno si supiera conducir.

Gustavo Petro se refirió a
Gustavo Petro se refirió a los vehículos eléctricos y afirmó que “compraría” uno si supiera conducir - crédito Ovidio González/Presidencia

Estás son las filas en Bogotá para comprar un carro eléctrico. Si yo supiera manejar un carro, compraría un eléctrico”, aseveró el presidente Gustavo Petro.

El mandatario colombiano afirmó que las personas que no tengan la posibilidad de comprar un vehículo eléctrico, pueden seguir utilizando el transporte público.

“Para quienes no podemos comprar, recomiendo presionar el paso al transporte masivo público eléctrico y férreo”, afirmó el jefe de Estado.

Gustavo Petro afirmó que las
Gustavo Petro afirmó que las personas que no tengan la posibilidad de comprar un vehículo eléctrico, pueden seguir utilizando el transporte público - crédito @petrogustavo/X

Detalles de la jornada

Durante el primer fin de semana de presencia de Tesla en Colombia, la atención generada por la marca se reflejó en la actividad de las redes sociales y en la concurrencia observada desde su debut el 20 de noviembre.

Lo sucedido el sábado 22 de noviembre de 2025 en el centro comercial Andino aumentó la expectativa entre quienes siguen de cerca el avance de la empresa en el país.

Informes recogidos durante esos días señalaron la llegada de numerosas personas a la Zona T, un sector reconocido por su exclusividad en Bogotá. La motivación principal que llevó a muchos a formar largas filas, algunas de hasta una hora, fue el interés por conocer los vehículos de Tesla directamente en exhibición.

Así se vivió la primera semana de la apertura de Tesla en Colombia - crédito @AugustoCubides/X

En el norte de la ciudad, varios registros evidenciaron cómo, pese a las altas temperaturas, una multitud esperó pacientemente para observar de cerca los automóviles eléctricos y familiarizarse con las innovaciones tecnológicas que distinguen a la compañía.

Otras reacciones

Desde la llegada de Tesla a Colombia generó una inmediata reacción del presidente Gustavo Petro, que saludó la apertura de operaciones de la compañía de Elon Musk en el país y dirigió un mensaje directamente al empresario.

En un pronunciamiento público a través de su cuenta en X, el mandatario recalcó el papel de Colombia en la producción y exportación de vehículos eléctricos.

“Ya va una instalación de empresas colombianas, japonesas, chinas y francesas instaladas con un potencial de 180.000 vehículos eléctricos que se producirían en Colombia para el mercado interno y la exportación”, indicó el presidente Petro.

El mandatario colombiano aseguró que el empresario estadounidense “ha comprendido el potencial colombiano”.

“Le doy la bienvenida a Elon Musk, creo que ha comprendido el potencial colombiano. Los vehículos de hidrocarburos pagarán más arancel al entrar al país”, escribió Petro a través de su cuenta oficial.

Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre
Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre la llegada de Tesla a Colombia - crédito @petrogustavo/X

De esta manera, el presidente enfatizó el atractivo del mercado nacional para la electromovilidad y reiteró un incentivo fiscal para las tecnologías menos contaminantes.

La información sobre el lanzamiento de Tesla en el país fue desarrollada por Valora Analitik, que detalló que el debut oficial de la automotriz se realizará durante el Salón Internacional del Automóvil 2025, a celebrarse del 14 al 23 de noviembre en Corferias, Bogotá.

Según el mismo portal, Karen Scarpetta, quien estuvo al frente de WeWork para América Latina, liderará la estrategia local de la marca orientada a tecnología, sostenibilidad y experiencia de usuario.

Tesla formalizó su presencia en Colombia a través de Tesla Motors Colombia S.A.S., sociedad registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 4 de enero de 2024.

Dentro de sus actividades prevé no solo la comercialización de vehículos nuevos, sino también el desarrollo de infraestructura para mantenimiento, reparación y energía eléctrica, junto a soluciones para el control energético.

A nivel internacional, Tesla anunció versiones más económicas de los modelos Model 3 y Model Y, que forman parte de su portafolio más popular y podrían llegar a Colombia. “El Model Y Standard y el Model 3 Standard están aquí”, comunicó la firma, ambos vehículos con precios fijados por debajo de los 40.000 dólares.

Temas Relacionados

Gustavo PetroTeslaFilas AndinoTesla en ColombiaGustavo Petro y TeslaColombia-Noticias

Más Noticias

Confederación de Comunidades Judías de Colombia celebró el operativo contra secta Lev Tahor en Yarumal, Antioquia: “Prácticas contrarias a la ley”

Representantes de la comunidad judía en Colombia respaldaron el rescate de los 17 menores y enfatizaron que el grupo extremista no representa sus valores, instando a mantener la vigilancia ante grupos que vulneran derechos bajo pretextos religiosos

Confederación de Comunidades Judías de

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente

La Liga de Campeones pasó la mitad de su fase y comienza a definir los equipos a la siguiente ronda, así como los que podrían resignar sus chances de ganar la ‘Orejona’

Estos serán los partidos de

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 24 de noviembre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este lunes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

La Superintendencia financiera de Colombia autoriza la fusión entre Davivienda y Scotiabank

Con esta autorización el Davivienda Group, ya puede integrar las operaciones en Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador, en donde asume todas las operaciones de los dos bancos

La Superintendencia financiera de Colombia

Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

La exreina y presentadora les respondió a todos aquellos que esperan que se siga viendo joven con el paso de los años en televisión, a pesar de que lleva varias décadas frente a las cámaras

Carolina Cruz respondió fuertes críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz respondió fuertes críticas

Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

Sara Corrales reveló el drástico cambio que hizo en su vida por el bienestar del bebé que está esperando: “Cuido muchísimo lo que toca mi cuerpo”

‘La casa de los famosos Colombia 3’: abiertas las votaciones para elegir a la nueva integrante del ‘reality’

Así fue la emotiva despedida de Michelle Rouillard tras su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’: “Un capítulo que no vi venir”

Se confirman las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity: esta fue la participante eliminada

Deportes

Estos serán los partidos de

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente

Jhon Jader Durán fue el peor calificado tras la goleada de Fenerbahce en Turquía: “No hizo nada”

Este fue el polémico gol con el que Junior empató contra América en el Pascual: no hay cámara que muestre que el balón cruzó la línea

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A: Junior y Nacional le sacan ventaja a Medellín y al América

Ministerio del Deporte se pronunció tras señalamientos contra presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá