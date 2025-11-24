Fallecimiento de trabajador que ajustaba una conexión de internet reaviva el debate sobre seguridad laboral

El ciudadano murió mientras llevaba a cabo sus labores - crédito Jack Brook / AP Foto

Durante el 24 de noviembre de 2025 se dio a conocer el fallecimiento de un hombre en el municipio de Achí, ubicado en Bolívar, en medio de un accidente laboral que ocurrió mientras realizaba la instalación de un servicio de internet.

De acuerdo con el reporte oficial, el joven trabajaba como empleado de la empresa Fundecal y sufrió una descarga eléctrica al hacer contacto accidentalmente con un cable de alta tensión cuando se encontraba sobre un poste de luz, lo que terminó causando su muerte.

El accidente se produjo cuando el ciudadano subió al poste para llevar a cabo la conexión y, en ese momento, tocó un cable de alta tensión. La descarga eléctrica fue de tal magnitud que, además de las lesiones internas, provocó que el trabajador cayera desde una altura aproximada de 5 metros, lo que le ocasionó graves daños en el tórax y la cabeza y agravó su situación.

Tras el lamentable hecho, el trabajador fue auxiliado de inmediato por las personas que se encontraban en el lugar y fue trasladado con vida a un centro médico cercano en el que los médicos le brindaron los primeros auxilios.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, tuvo que ser remitido a un hospital en Sincelejo, donde permaneció durante 3 días en la unidad de cuidados intensivos. Finalmente, en la jornada del 24 de noviembre se confirmó su deceso por la gravedad de las heridas.

La noticia fue lamentada por los habitantes de Achí, donde Devison Aguas es recordado por su carácter amable, servicial y trabajador.

Ante la gravedad de la situación se publicó un comunicado de la Alcaldía Municipal de Achí, encabezada por el alcalde Dainer Guzmán, que demostró públicamente su sentir a través de un mensaje en redes sociales: “Expresamos nuestro profundo dolor por el fallecimiento del joven Devison Aguas. Hoy nos unimos como comunidad para acompañar a su familia y amigos, quienes enfrentan una pérdida imposible de medir. Que encuentren consuelo en los recuerdos que dejó, en su alegría, en sus sueños y en todo lo que significó para quienes lo rodearon”.

El impacto de la tragedia llevó a que el Hospital Local San José de Achí también expresara su solidaridad con la familia de la víctima, especialmente con Ana Segueda, teniendo en cuenta que es esposa de Devison y trabajadora del centro médico.

El diario local El Universal citó la información de la institución señaló: “Desde la ESE Hospital Local San José de Achí lamentamos profundamente el fallecimiento del joven Devison Aguas, esposo de nuestra compañera Ana Segueda. Acompañamos a Ana, a su familia y a todos sus seres queridos en este momento de inmenso dolor. Elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”.

La muerte del trabajador sorprendió a los residentes de la región y a aquellos que se dedican a labores similares a lo largo del territorio nacional, pues su historia se convierte en un ejemplo de los riesgos a los que se exponen los trabajadores del sector de servicios públicos, especialmente en tareas que implican contacto con infraestructuras eléctricas.

Cabe mencionar que este no es el primer accidente de este tipo que se ha presentado durante el 2025, teniendo en cuenta que varios niños y personas mayores han protagonizado muertes similares tras tocar cables o toma corrientes, lo que ha terminado en fatalidad en la mayoría de los casos, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que tomen las precauciones necesarias para evitar situaciones de este tipo, especialmente con las poblaciones vulnerables.