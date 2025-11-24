Colombia

Fallecimiento de trabajador que ajustaba una conexión de internet reaviva el debate sobre seguridad laboral

El ciudadano se encontraba adelantando sus labores en el momento en el que sufrió el lamentable accidente

Guardar
El ciudadano murió mientras llevaba
El ciudadano murió mientras llevaba a cabo sus labores - crédito Jack Brook / AP Foto

Durante el 24 de noviembre de 2025 se dio a conocer el fallecimiento de un hombre en el municipio de Achí, ubicado en Bolívar, en medio de un accidente laboral que ocurrió mientras realizaba la instalación de un servicio de internet.

De acuerdo con el reporte oficial, el joven trabajaba como empleado de la empresa Fundecal y sufrió una descarga eléctrica al hacer contacto accidentalmente con un cable de alta tensión cuando se encontraba sobre un poste de luz, lo que terminó causando su muerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El accidente se produjo cuando el ciudadano subió al poste para llevar a cabo la conexión y, en ese momento, tocó un cable de alta tensión. La descarga eléctrica fue de tal magnitud que, además de las lesiones internas, provocó que el trabajador cayera desde una altura aproximada de 5 metros, lo que le ocasionó graves daños en el tórax y la cabeza y agravó su situación.

La labor es considerada riesgosa,
La labor es considerada riesgosa, por lo que se pide incrementar las medidas de seguridad para aquellos que la practican - crédito Antonio Lacerda/EFE

Tras el lamentable hecho, el trabajador fue auxiliado de inmediato por las personas que se encontraban en el lugar y fue trasladado con vida a un centro médico cercano en el que los médicos le brindaron los primeros auxilios.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, tuvo que ser remitido a un hospital en Sincelejo, donde permaneció durante 3 días en la unidad de cuidados intensivos. Finalmente, en la jornada del 24 de noviembre se confirmó su deceso por la gravedad de las heridas.

La noticia fue lamentada por los habitantes de Achí, donde Devison Aguas es recordado por su carácter amable, servicial y trabajador.

Ante la gravedad de la situación se publicó un comunicado de la Alcaldía Municipal de Achí, encabezada por el alcalde Dainer Guzmán, que demostró públicamente su sentir a través de un mensaje en redes sociales: “Expresamos nuestro profundo dolor por el fallecimiento del joven Devison Aguas. Hoy nos unimos como comunidad para acompañar a su familia y amigos, quienes enfrentan una pérdida imposible de medir. Que encuentren consuelo en los recuerdos que dejó, en su alegría, en sus sueños y en todo lo que significó para quienes lo rodearon”.

El impacto de la tragedia llevó a que el Hospital Local San José de Achí también expresara su solidaridad con la familia de la víctima, especialmente con Ana Segueda, teniendo en cuenta que es esposa de Devison y trabajadora del centro médico.

El diario local El Universal citó la información de la institución señaló: “Desde la ESE Hospital Local San José de Achí lamentamos profundamente el fallecimiento del joven Devison Aguas, esposo de nuestra compañera Ana Segueda. Acompañamos a Ana, a su familia y a todos sus seres queridos en este momento de inmenso dolor. Elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”.

La comunidad lamenta la partida
La comunidad lamenta la partida del ciudadano y piden extremar medidas para evitar otras muertes por accidentes de este tipo - crédito redes sociales

La muerte del trabajador sorprendió a los residentes de la región y a aquellos que se dedican a labores similares a lo largo del territorio nacional, pues su historia se convierte en un ejemplo de los riesgos a los que se exponen los trabajadores del sector de servicios públicos, especialmente en tareas que implican contacto con infraestructuras eléctricas.

Cabe mencionar que este no es el primer accidente de este tipo que se ha presentado durante el 2025, teniendo en cuenta que varios niños y personas mayores han protagonizado muertes similares tras tocar cables o toma corrientes, lo que ha terminado en fatalidad en la mayoría de los casos, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que tomen las precauciones necesarias para evitar situaciones de este tipo, especialmente con las poblaciones vulnerables.

Temas Relacionados

Devison Aguas MartínezBolívarFundecalMurió instalando internetElectrocutadoAccidente laboralColombia-Noticias

Más Noticias

General Juan Miguel Huertas rechazó vínculos con disidencias de alias Calarcá: “Busca afectar mi honor, mi nombre”

El oficial indicó que los llamados “archivos” asociados al líder de uno de los frentes de las disidencias de la Farc carecen de autenticidad

General Juan Miguel Huertas rechazó

Los nuevos impuestos que tendrán que pagar los colombianos en caso de que se caiga la nueva reforma tributaria de Petro

La estrategia legislativa pretende reemplazar la nueva reforma tributaria, regularizar deudas y canalizar recursos hacia salud, deporte e infraestructura

Los nuevos impuestos que tendrán

Defensa de Rodolfo Palomino pide que sea recluido en un centro policial y no en una cárcel común tras fallo de la Corte Suprema

El abogado del general retirado solicitó que cumpla la condena en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, argumentando riesgos para su seguridad, debido a su trayectoria en la fuerza pública

Defensa de Rodolfo Palomino pide

Declaran alerta roja en ocho municipios del Tolima por alto riesgo de deslizamientos: otros 11 se encuentran bajo alerta naranja

Las precipitaciones asociadas al fenómeno de La Niña provocaron deslizamientos, inundaciones y bloqueos viales en varios municipios, generando una situación crítica que obligó a las autoridades a reforzar medidas de prevención y respuesta

Declaran alerta roja en ocho

Petro vuelve a ser abuelo: el caos político no se detiene, pero el presidente anuncia el nacimiento de su cuarta nieta

El mandatario confirmó que su hijo Andrés, radicado en Canadá por amenazas recibidas en Colombia, se convirtió en padre

Petro vuelve a ser abuelo:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

Giovanni Ayala recordó a su

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Colombiano se desilusionó de la Navidad en Europa: “Mucho ambiente para el resto del mundo”

Blessd recordó cuando cargaba bultos en las plazas de mercado y vendía dulces para sobrevivir: “Muy orgulloso de usted, parcero”

La Segura mostró sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desató debate en redes: “Eso duele”

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no quiso interpretar: habría cambiado el rumbo de la historia

Deportes

Revelaron los audios del polémico

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

Iván Mejía hizo grave denuncia sobre Cesar Augusto Londoño: aseguró que le llevaba amenazas de directivos

Santa Fe robaría figura a Águilas Doradas para la Copa Libertadores 2026: sería reemplazo de referente de décima estrella

James Rodríguez recibiría una millonada en caso de ser fichado por Millonarios para el 2026: estas son las supuestas cifras

Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo: así fue la carrera del ciclista bogotano más importante de la última era