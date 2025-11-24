Colombia

Esta es la fecha exacta en la que las empresas deben pagar la prima de diciembre, según la ley

Los trabajadores deben tener en cuenta no solo el día del pago, sino también los días laborados para conocer el monto que deben recibir

Guardar
Todos los trabajadores vinculados mediante
Todos los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral dependiente, ya sea a término fijo, indefinido, por obra o labor tienen derecho a prima - crédito Freepik

El pago de la prima de servicios en Colombia representa uno de los momentos más esperados por los trabajadores formales al cierre del año.

Este ingreso adicional, nacido al rededor de 1995, regulada mediante ajustes en 1996, 2003, 2011 y 2016 que aseguro el acceso a la prima de servicios como un derecho universal y actualmente esta regulada por el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este ingreso extra se ha convertido en un recurso clave para los colombianos, ya que funciona para afrontar gastos de fin de año, desde la compra de regalos y ropa hasta el pago de deudas o el ahorro.

La legislación colombiana establece que la prima de servicios corresponde a 30 de salario por cada año laborado, distribuidos en 2 cuotas: la primera se entrega en junio y la segunda en diciembre.

El plazo máximo para el
El plazo máximo para el pago de la prima de diciembre es el día 20 - crédito Freepik

Para la segunda cuota de 2025, la fecha límite legal para que las empresas realicen el desembolso es el sábado 20 de diciembre de 2025. Aunque la normativa fija ese día como plazo máximo, los empleadores pueden adelantar el pago en cualquier momento previo.

En el calendario de 2025, el 15 de diciembre cae lunes, una fecha habitual para la transferencia de este beneficio, en especial para quienes reciben sueldo cada 15 días, por lo que es probable que muchas empresas opten por realizar el pago ese día.

El cálculo de la prima de diciembre se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado entre julio y diciembre. La fórmula utilizada es: (salario base mensual × días trabajados en el semestre) ÷ 360. De este modo, quienes hayan laborado el semestre completo recibirán la mitad de su salario mensual, mientras que quienes hayan trabajado menos tiempo obtendrán el monto correspondiente a los días efectivamente laborados.

El derecho a recibir la prima de servicios abarca a todos los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral dependiente, ya sea a término fijo, indefinido, por obra o labor, en modalidad verbal, o bajo esquemas de teletrabajo.

El no pago de la
El no pago de la prima acarrea sanciones a las empresas - crédito Puntodollar

También están incluidos los trabajadores del servicio doméstico, quienes reciben auxilio de transporte y aquellos que laboran medio tiempo o por días, en cuyo caso el pago se ajusta proporcionalmente siguiendo la fórmula anterior.

Por el contrario, quedan excluidos de este beneficio los contratistas independientes, quienes prestan servicios bajo contratos sin prestaciones, los empleados con salario integral (según la modalidad) y los estudiantes vinculados a empresas por contrato de aprendizaje.

El carácter obligatorio de la prima de servicios implica que su omisión por parte del empleador puede acarrear sanciones severas.

El Ministerio de Trabajo contempla multas que oscilan entre 1 y 5.000 salarios mínimos, además de la obligación de pagar una indemnización moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso, hasta un máximo de 24 meses.

La prima suele ser usada
La prima suele ser usada para compras navideñas o ahorro - crédito Freepik

A esto se suman posibles procesos de inspección y vigilancia, así como acciones judiciales que pueden ser emprendidas por el trabajador afectado. El incumplimiento también puede deteriorar la reputación interna de la empresa y minar la confianza de su personal, según expertos.

Es importante subrayar que la prima de servicios no constituye un bono voluntario, un reconocimiento, ni un “regalo de Navidad”, sino un derecho legal independiente de las utilidades, la antigüedad o el tamaño de la empresa.

Aunque el pago se realiza antes o el 20 de diciembre, la ley establece que se paga con corte al 31 de diciembre por “ficción legal”, lo que permite a los trabajadores disponer de estos recursos antes de las fechas navideñas.

La prima de servicios se ha consolidado como un soporte económico fundamental para los trabajadores colombianos al finalizar el año, reafirmando su origen y naturaleza estrictamente laborales.

Temas Relacionados

Prima de serviciosPago prima de diciembreCuánto pagan de primaa quienes se les paga primaPrima de navidadColombia-Noticias

Más Noticias

Comandante de las Fuerzas Militares confirmó apertura de investigación del Ejército por informe sobre nexos con alias Calarcá

El almirante Francisco Cubides anunció la medida luego de la publicación de datos sobre supuestos contactos entre un integrante de la entidad y estructuras asociadas a las disidencias de las Farc

Comandante de las Fuerzas Militares

Dura carta de Héctor Carvajal a la Corte Constitucional: acusó a su presidente de vulnerar la imparcialidad en la recusación sobre la reforma pensional

En una comunicación enviada a la Sala Plena, Carvajal cuestionó el trámite de la recusación que lo aparta del estudio de la reforma y denunció que las actuaciones del magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, vulneraron el debido proceso y la buena fe

Dura carta de Héctor Carvajal

La Segura muestra sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desata debate en redes

La ‘influencer’ colombiana abrió su corazón al hablar de los procedimientos a los que se sometió después de convertirse en madre, y sus declaraciones recibiceron tanto elogios como críticas

La Segura muestra sin filtros

A pesar de que propusieron a Jennifer Pedraza la coalición Ahora Colombia escogió como cabeza de lista del Senado a Juan Sebastián Gómez

La coalición conformada por Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso anunció que Gómez González, actual Primer Vicepresidente de la Cámara, encabezará la candidatura al Senado en los comicios de 2026

A pesar de que propusieron

Corte Constitucional excluyó al magistrado Héctor Carvajal del análisis de la reforma pensional

Este retiro se produce tras aceptar la Sala Plena una recusación de la senadora Paloma Valencia, quien argumentó que la intervención de Carvajal como asesor jurídico de Colpensiones constituía un conflicto de interés

Corte Constitucional excluyó al magistrado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

La Segura muestra sin filtros

La Segura muestra sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desata debate en redes

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje que rechazó interpretar en ‘Yo soy Betty, la fea’ y que hubiera cambiado el rumbo de la historia

Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

Sara Corrales reveló el drástico cambio que hizo en su vida por el bienestar del bebé que está esperando: “Cuido muchísimo lo que toca mi cuerpo”

‘La casa de los famosos Colombia 3’: abiertas las votaciones para elegir a la nueva integrante del ‘reality’

Deportes

Este es el video del

Este es el video del gol del Junior contra América de Cali desde la tribuna que resolvería la polémica sobre la decisión arbitral

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente

Jhon Jader Durán fue el peor calificado tras la goleada de Fenerbahce en Turquía: “No hizo nada”

Este fue el polémico gol con el que Junior empató contra América en el Pascual: no hay cámara que muestre que el balón cruzó la línea

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A: Junior y Nacional le sacan ventaja a Medellín y al América