Director de la Dirección de Inteligencia se refirió a los presuntos nexos de la entidad con alias Calarcá: “Haremos investigación efectiva”

Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, aseguró que no recibió reportes internos sobre supuestas filtraciones a alias Calarcá y anunció indagaciones a cargo contrainteligencia

Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia y Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá - crédito DNI/Colprensa

El director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, se refirió al informe de Noticias Caracol, sobre los presuntos vínculos de un funcionario de la entidad y Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, cabecilla de la disidencias de las Farc.

En entrevistas a Caracol Radio, W Radio y Blu Radio Lemus indicó que los datos no se reportaron por carretera interna y solo tuvo conocimiento tras la publicación hecha por Noticias Caracol.

El informe del citado medio de comunicación mostró registros digitales, incluyendo comunicaciones y documentos, en los que Wilmer Mejía, identificado como “el Chulo”, habría tenido supuestos contactos con jefes disidentes, entre ellos alias Calarcá. Los materiales, según el mismo canal, fueron incautados durante un operativo en Antioquia.

Wilmer Mejía, funcionario del DNI - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Durante su intervención en Caracol Radio, Jorge Lemus dijo que “Si es cierto, me preocupa. Estamos investigando, estamos viendo con la inspectora con contra la inteligencia, para saber qué fue lo que pasó, esto nos preocupa totalmente”.

El funcionario señaló que solo después del informe televisivo emprendió la verificación interna en la DNI.

Consultado sobre las actividades de Wilmer Mejía, Lemus respondió en Caracol Radio: “Yo no fui informado, eso parece que fue hace más de un año, porque es cuando cogieron a esta gente allá en Antioquia, entonces la verdad que no sé qué pasaría, porque no hay trazabilidad, no hay información hacia mí, no tengo conocimiento, pero ya empecé a investigar”.

En diálogo con W Radio, el director del DNI agregó: “Hasta anoche me entero. La verdad empecé a buscar trazabilidad de la misión, si es que existió, pero no encuentro trazabilidad en la misma. No tengo conocimiento de qué era lo que se estaba haciendo, no sé si pasó, pero vamos a investigar la cuestión”.

Sobre la respuesta institucional, Lemus dijo que contrainteligencia y la inspección interna ya avanzan en una investigación.

El funcionario indicó: “Esta no va a ser una investigación exhaustiva sino va a ser una investigación efectiva y rápida para ver qué pasó”, según sus palabras en Blu Radio y W Radio.

En relación con el ascenso de Wilmer Mejía, el director detalló que Mejía llegó a la DNI como agente durante la administración de Alberto Casanova y fue promovido tras la salida del coronel Edwin Chavarro.

Sobre la respuesta institucional, Jorge Lemus dijo que contrainteligencia y la inspección interna ya avanzan en una investigación - crédito DNI

Según Lemus, “necesitábamos un director, ya que había renunciado el anterior… y él tenía el perfil para ser director de Inteligencia”, declaración recogida por Blu Radio.

Consultado sobre supuestas misiones o viajes a Venezuela y posibles encuentros con las disidencias, Lemus sostuvo en Blu Radio: “No tengo conocimiento. No hay trazabilidad aquí de alguna comisión para ir a Venezuela”.

Explicó que la Ley 2272 de 2022 permite reuniones oficiales solo con fines de caracterización y que, en este caso, la información de Noticias Caracol no encuentra respaldo formal en documentos institucionales.

Acerca de los señalamientos de amistad entre Mejía y el presidente Gustavo Petro, Lemus afirmó: “Ellos son amigos, sí, pero todo lo que tiene que ver con trabajo él me lo reporta a mí”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Añadió que el presidente no intervino en los nombramientos internos y negó que Mejía haya formado parte alguna vez del M-19.

Tras la publicación del informe de Noticias Caracol, Jorge Lemus contactó a Wilmer Mejía.

Respecto a este diálogo, relató: “Él me dijo que estaba muy achantado por todo lo que le habían inventado. No lo puedo de una vez decir que se va por esta noticia, tengo primero que mirar a ver si es cierto”.

El funcionario reiteró la presunción de inocencia hasta que la investigación interna arroje conclusiones.

Si llegado el caso se comprueba la veracidad de las acusaciones originadas en la investigación de Noticias Caracol, Lemus sostuvo que corresponderían sanciones severas.

“Eso tiene una sanción dura, si es que fuera cierto”. La indagación sigue a cargo de la inspectora y del equipo de contrainteligencia del organismo, según la información oficial.

