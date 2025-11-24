Colombia

Conciertos del Grupo Niche y El Gran Combo emocionan a los asistentes hasta las lágrimas: “Me siento como en casa”

El tour se ha llevado todos los aplausos y en redes sociales felicitan a sus integrantes por dejar en alto a sus países de origen

La publicación en Fairfax no pasó desapercibida en las plataformas digitales - crédito Denuncias Antioquia / X

El encuentro entre el Grupo Niche y El Gran Combo de Puerto Rico en Estados Unidos ha sobrepasado las expectativas de los amantes de la salsa, que han expresado su emoción y nostalgia a través de redes sociales por verlos interpretando sus temas favoritos.

La gira que se está llevando a cabo en el país de Norteamérica, titulada Salsa Pa’l Mundo Tour 2025, reúne a dos de las orquestas más emblemáticas del género en una serie de conciertos que, sin duda, han quedado para la historia de la música latina.

Los artistas continúan llevando su inconfundible energía y repertorio clásico a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Boston y Orlando, donde no solo sorprenden a los latinos, sino a aquellos extranjeros que asisten a los eventos para disfrutar de todo el sabor que imprimen en cada una de sus interpretaciones.

Y es que esta colaboración se convirtió en una oportunidad única para los aficionados, que han disfrutado en un mismo escenario del legado de dos de las orquestas que son consideradas fundamentales para aquellos que se criaron escuchando salsa, no solo en territorio colombiano y puertorriqueño, sino en diferentes países, puesto que esta música ha traspasado fronteras desde sus inicios.

La gira de estas icónicas orquestas ha provocado reacciones virales y emotivos testimonios - crédito Denuncias Antioquia / X

Los videos de las presentaciones se han difundido ampliamente en las plataformas digitales. Sin embargo, el evento que se llevó a cabo en Fairfax, Virginia, en la noche del sábado 22 de noviembre de 2025, sorprendió a todos los asistentes y generó una respuesta inmediata en plataformas digitales, por parte de los asistentes al concierto y aquellos que tienen la expectativa de verlos en escena.

A través de las redes sociales como X, TikTok y Facebook se han viralizado videos que reflejan la conexión emocional de aquellos que residen fuera de sus países de origen y encuentran en la música un vínculo con sus raíces, tal como ocurre con todos los artistas que deciden realizar una gira en Estados Unidos, pues allí asisten gran cantidad de latinos que aprecian los sonidos de su tierra.

Reacciones de los asistentes e internautas demuestran el cariño por las orquestas

Los comentarios de los usuarios de las diferentes plataformas demuestran la emoción que sintieron los asistentes al evento: “Ayer por primera vez estuve en un concierto de salsa del Gran Combo y el Grupo Niche y no puedo describir cómo lloré de alegría escuchando canciones como Cali pachanguero o Gotas de lluvia y Mi Buenaventura… like no sabes lo que tienes hasta que lo tienes lejos”, escribió uno de los internautas para contar su experiencia.

Este testimonio fue apoyado por gran cantidad de personas, una de ellas describió el concierto con la palabra “Inolvidable” y otro que agregó: “Con esta música me siento como en casa”.

Las publicaciones demuestran que el público se gozó cada una de las canciones - crédito Instagram

Otros mensajes destacan la trascendencia del evento y la admiración por las dos agrupaciones que han llevado la salsa a otro nivel: “Ese es el concierto al que aspiro ir algún día, los mejores grupos de salsa según mis gustos, aunque mi enfermedad es Niche”, dijo una de las personas que sueña con ver al grupo colombiano en escena.

Entre tanto, hubo quienes destacaron que este se convirtió en “Un concierto para la historia”, demostrando así el impacto cultural y sentimental que tiene la música de El Gran Combo de Puerto Rico y Grupo Niche en distintas generaciones y comunidades alrededor del mundo.

Cabe mencionar que la gira Salsa Pa’l Mundo Tour 2025 se ha convertido en una celebración de la vigencia y el alcance global de este género, por lo que los artistas y aquellos que ya asistieron continúan convocando al público a revivir los grandes éxitos de dos leyendas del género.

Las orquestas en tarima han dado todo para hacer conciertos inolvidables - crédito Instagram

