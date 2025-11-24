Colombia

Caos en la movilidad de Bogotá: TransMilenio suspende estaciones y modifica rutas por marchas en la calle 26

El sistema de transporte masivo implementa retornos y desvía servicios ante la imposibilidad de circular por la avenida El Dorado, recomendando a los pasajeros consultar actualizaciones antes de planear sus trayectos

Guardar
La Secretaría de Movilidad implementa desvíos y regula el tráfico para mitigar el impacto de las protestas en la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

La tarde del lunes 24 de noviembre, manifestantes que se ubicaban en la carrera 35 iniciaron su desplazamiento hacia el occidente de Bogotá, con rumbo a la Secretaría de Educación, generando caos vial y retrasos en la movilidad en este sector de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, autoridades de tránsito y gestores de convivencia se encuentran presentes en el sector brindando apoyo en la regulación del tráfico y establecen desvíos para mitigar el impacto de la movilización sobre la Avenida El Dorado (calle 26), que registra un bloqueo total del corredor en ambos sentidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la dirección oriente-occidente, el cierre ocurre a la altura de la calle 26 con carrera 35; en sentido occidente-oriente, el bloqueo se presenta en la calle 26 con carrera 66. Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas como la avenida de las Américas, la avenida Esperanza y la avenida José Celestino Mutis para sortear las zonas restringidas.

Las autoridades recomiendan utilizar la Avenida de las Américas, la Avenida Esperanza y la Avenida José Celestino Mutis como rutas alternas - crédito Concejal Juan David Quintero

Por otro lado, el sistema masivo de transporte TransMilenio anunció afectaciones operativas en el corredor de la calle 26, como respuesta a las manifestaciones externas a su operación habitual. Según reportó el sistema, se activó el retorno de buses en las estaciones Corferias y Concejo de Bogotá. Los servicios GK43 y BK16 realizan retorno en la estación CAD, mientras que el servicio dual P85 ajustó su ruta y opera con desvíos.

Adicionalmente, TransMilenio suspendió el servicio en las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias. La empresa reiteró a los usuarios que consulten el estado de las rutas antes de desplazarse y consideren los cambios temporales mientras persista la situación en la zona de influencia de las protestas.

En este escenario, el concejal Juan David Quintero, conocido por su postura crítica frente a los bloqueos que afectan la movilidad en Bogotá, manifestó su rechazo a las manifestaciones que han obstaculizado la operación de TransMilenio.

TransMilenio suspende temporalmente el servicio en las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias por bloqueos en la zona - crédito Juan David Quintero

Desde su cuenta de X, Quintero expresó: “No podemos permitir más bloqueos violentos que afecten @TransMilenio! Cada minuto son 1.000 personas afectadas ¿Por qué nos toca caminar durante horas por culpa de unos pocos que no tienen control? NO MÁS! Nuestro proyecto de acuerdo solucionará eso. NO MÁS BLOQUEOS! Bogotá otra vez de rodillas mientras unos pocos juegan a incendiar la ciudad. La gente camina kilómetros, el centro colapsa y nadie asume el control. Esto no es protesta, es un ataque a nuestros derechos. Recuperar @Transmilenio es recuperar el orden. Nuestro proyecto hará eso".

Mientras la movilidad avanza hacia la normalización tras los bloqueos, TransMilenio precisó que las siguientes estaciones dejaron de operar temporalmente:

  • Ciudad Universitaria
  • Corferias
  • Quinta Paredes
  • Gobernación, CAN - British Council
  • Salitre el Greco - Vive Claro
  • El Tiempo - CCB.

Movilizaciones en Bogotá

Durante la semana del 25 al 30 de noviembre de 2025, Bogotá será epicentro de múltiples movilizaciones y actividades ciudadanas convocadas por organizaciones sociales y comunitarias. La agenda contempla plantones, eventos culturales y marchas que, según la Secretaría Distrital de Gobierno, contarán con el acompañamiento de equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

El martes 25 de noviembre, se prevé un plantón del movimiento #25N bajo el lema “¡Tómate la calle, que ningún falte!” a las 12:00 m. en el Centro de Atención de la Fiscalía (CAF), ubicado en Calle 19 con Carrera 27. La convocatoria está liderada por Somos un rostro colectivo ADE.

Colectivos universitarios y sindicatos realizarán
Colectivos universitarios y sindicatos realizarán un plantón contra el fascismo en la Universidad Nacional el 26 de noviembre - crédito Mónica Hernández/Alcaldía de Bogotá

Ese mismo día, desde las 3:00 p. m., se desarrollará un evento cultural con reivindicaciones anti patriarcales y anti carcelarias al exterior de la Cárcel El Buen Pastor. Asimismo, está pendiente de confirmación una gran movilización campesina convocada por ANUC, que se dirigiría hacia la Plaza de Bolívar.

El miércoles 26 de noviembre, a partir de las 10:00 a. m., diferentes colectivos universitarios y sociales darán cita en la Universidad Nacional de Colombia (entrada calle 26) para un plantón contra el fascismo y en defensa de la universidad pública.

La jornada del jueves 27 de noviembre incluirá un evento cultural “Bailatón de la 7ma” a las 12:00 p. m., en la Universidad Distrital, sede Calle 40, organizado por el sector universitario. El sábado 29 de noviembre, en el Parque Urbanización La Esperanza, a las 4:00 p. m., tendrá lugar una conmemoración cultural por el 29N.

El cronograma también contempla actividades culturales antes del inicio de la semana. El domingo 23 de noviembre, a las 7:00 a. m., la Junta de Acción Comunal del Barrio Rincón de la Estancia liderará el Festival Cultural por una Ciudad Bolívar Digna, en la calle 60A sur con carrera 73J.

La Secretaría Distrital de Gobierno recomendó a la ciudadanía verificar información actualizada en canales oficiales y medios institucionales, y planificar los desplazamientos con base en posibles desvíos o cierres viales asociados a las movilizaciones.

Temas Relacionados

Movilizaciones TransMilenio Secretaría de Movilidad Secretaría de Educación Avenida El Dorado Tránsito Transporte público CorferiasColombia-Noticias

Más Noticias

Fallecimiento de trabajador que ajustaba una conexión de internet reaviva el debate sobre seguridad laboral

El ciudadano se encontraba adelantando sus labores en el momento en el que sufrió el lamentable accidente

Fallecimiento de trabajador que ajustaba

General Juan Miguel Huertas rechazó vínculos con disidencias de alias Calarcá: “Busca afectar mi honor, mi nombre”

El oficial indicó que los llamados “archivos” asociados al líder de uno de los frentes de las disidencias de la Farc carecen de autenticidad

General Juan Miguel Huertas rechazó

Los nuevos impuestos que tendrán que pagar los colombianos en caso de que se caiga la nueva reforma tributaria de Petro

La estrategia legislativa pretende reemplazar la nueva reforma tributaria, regularizar deudas y canalizar recursos hacia salud, deporte e infraestructura

Los nuevos impuestos que tendrán

Defensa de Rodolfo Palomino pide que sea recluido en un centro policial y no en una cárcel común tras fallo de la Corte Suprema

El abogado del general retirado solicitó que cumpla la condena en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, argumentando riesgos para su seguridad, debido a su trayectoria en la fuerza pública

Defensa de Rodolfo Palomino pide

Declaran alerta roja en ocho municipios del Tolima por alto riesgo de deslizamientos: otros 11 se encuentran bajo alerta naranja

Las precipitaciones asociadas al fenómeno de La Niña provocaron deslizamientos, inundaciones y bloqueos viales en varios municipios, generando una situación crítica que obligó a las autoridades a reforzar medidas de prevención y respuesta

Declaran alerta roja en ocho
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

Giovanni Ayala recordó a su

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Colombiano se desilusionó de la Navidad en Europa: “Mucho ambiente para el resto del mundo”

Blessd recordó cuando cargaba bultos en las plazas de mercado y vendía dulces para sobrevivir: “Muy orgulloso de usted, parcero”

La Segura mostró sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desató debate en redes: “Eso duele”

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no quiso interpretar: habría cambiado el rumbo de la historia

Deportes

Revelaron los audios del polémico

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

Iván Mejía hizo grave denuncia sobre Cesar Augusto Londoño: aseguró que le llevaba amenazas de directivos

Santa Fe robaría figura a Águilas Doradas para la Copa Libertadores 2026: sería reemplazo de referente de décima estrella

James Rodríguez recibiría una millonada en caso de ser fichado por Millonarios para el 2026: estas son las supuestas cifras

Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo: así fue la carrera del ciclista bogotano más importante de la última era