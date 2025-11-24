Caos en la movilidad de Bogotá: TransMilenio suspende estaciones y modifica rutas por marchas en la calle 26

La Secretaría de Movilidad implementa desvíos y regula el tráfico para mitigar el impacto de las protestas en la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

La tarde del lunes 24 de noviembre, manifestantes que se ubicaban en la carrera 35 iniciaron su desplazamiento hacia el occidente de Bogotá, con rumbo a la Secretaría de Educación, generando caos vial y retrasos en la movilidad en este sector de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, autoridades de tránsito y gestores de convivencia se encuentran presentes en el sector brindando apoyo en la regulación del tráfico y establecen desvíos para mitigar el impacto de la movilización sobre la Avenida El Dorado (calle 26), que registra un bloqueo total del corredor en ambos sentidos.

En la dirección oriente-occidente, el cierre ocurre a la altura de la calle 26 con carrera 35; en sentido occidente-oriente, el bloqueo se presenta en la calle 26 con carrera 66. Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas como la avenida de las Américas, la avenida Esperanza y la avenida José Celestino Mutis para sortear las zonas restringidas.

Las autoridades recomiendan utilizar la Avenida de las Américas, la Avenida Esperanza y la Avenida José Celestino Mutis como rutas alternas - crédito Concejal Juan David Quintero

Por otro lado, el sistema masivo de transporte TransMilenio anunció afectaciones operativas en el corredor de la calle 26, como respuesta a las manifestaciones externas a su operación habitual. Según reportó el sistema, se activó el retorno de buses en las estaciones Corferias y Concejo de Bogotá. Los servicios GK43 y BK16 realizan retorno en la estación CAD, mientras que el servicio dual P85 ajustó su ruta y opera con desvíos.

Adicionalmente, TransMilenio suspendió el servicio en las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias. La empresa reiteró a los usuarios que consulten el estado de las rutas antes de desplazarse y consideren los cambios temporales mientras persista la situación en la zona de influencia de las protestas.

En este escenario, el concejal Juan David Quintero, conocido por su postura crítica frente a los bloqueos que afectan la movilidad en Bogotá, manifestó su rechazo a las manifestaciones que han obstaculizado la operación de TransMilenio.

TransMilenio suspende temporalmente el servicio en las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias por bloqueos en la zona - crédito Juan David Quintero

Desde su cuenta de X, Quintero expresó: “No podemos permitir más bloqueos violentos que afecten @TransMilenio! Cada minuto son 1.000 personas afectadas ¿Por qué nos toca caminar durante horas por culpa de unos pocos que no tienen control? NO MÁS! Nuestro proyecto de acuerdo solucionará eso. NO MÁS BLOQUEOS! Bogotá otra vez de rodillas mientras unos pocos juegan a incendiar la ciudad. La gente camina kilómetros, el centro colapsa y nadie asume el control. Esto no es protesta, es un ataque a nuestros derechos. Recuperar @Transmilenio es recuperar el orden. Nuestro proyecto hará eso".

Mientras la movilidad avanza hacia la normalización tras los bloqueos, TransMilenio precisó que las siguientes estaciones dejaron de operar temporalmente:

Ciudad Universitaria

Corferias

Quinta Paredes

Gobernación, CAN - British Council

Salitre el Greco - Vive Claro

El Tiempo - CCB.

Movilizaciones en Bogotá

Durante la semana del 25 al 30 de noviembre de 2025, Bogotá será epicentro de múltiples movilizaciones y actividades ciudadanas convocadas por organizaciones sociales y comunitarias. La agenda contempla plantones, eventos culturales y marchas que, según la Secretaría Distrital de Gobierno, contarán con el acompañamiento de equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

El martes 25 de noviembre, se prevé un plantón del movimiento #25N bajo el lema “¡Tómate la calle, que ningún falte!” a las 12:00 m. en el Centro de Atención de la Fiscalía (CAF), ubicado en Calle 19 con Carrera 27. La convocatoria está liderada por Somos un rostro colectivo ADE.

Colectivos universitarios y sindicatos realizarán un plantón contra el fascismo en la Universidad Nacional el 26 de noviembre - crédito Mónica Hernández/Alcaldía de Bogotá

Ese mismo día, desde las 3:00 p. m., se desarrollará un evento cultural con reivindicaciones anti patriarcales y anti carcelarias al exterior de la Cárcel El Buen Pastor. Asimismo, está pendiente de confirmación una gran movilización campesina convocada por ANUC, que se dirigiría hacia la Plaza de Bolívar.

El miércoles 26 de noviembre, a partir de las 10:00 a. m., diferentes colectivos universitarios y sociales darán cita en la Universidad Nacional de Colombia (entrada calle 26) para un plantón contra el fascismo y en defensa de la universidad pública.

La jornada del jueves 27 de noviembre incluirá un evento cultural “Bailatón de la 7ma” a las 12:00 p. m., en la Universidad Distrital, sede Calle 40, organizado por el sector universitario. El sábado 29 de noviembre, en el Parque Urbanización La Esperanza, a las 4:00 p. m., tendrá lugar una conmemoración cultural por el 29N.

El cronograma también contempla actividades culturales antes del inicio de la semana. El domingo 23 de noviembre, a las 7:00 a. m., la Junta de Acción Comunal del Barrio Rincón de la Estancia liderará el Festival Cultural por una Ciudad Bolívar Digna, en la calle 60A sur con carrera 73J.

La Secretaría Distrital de Gobierno recomendó a la ciudadanía verificar información actualizada en canales oficiales y medios institucionales, y planificar los desplazamientos con base en posibles desvíos o cierres viales asociados a las movilizaciones.